Herec v sukni na červeném koberci vyvolal vlnu kritiky.

14. května na filmovém festivalu v Cannes se francouzský herec a režisér Artus, vlastním jménem Victor-Artus Solaro, prošel po červeném koberci v Palais des Festivals v outfitu, který rozhodně upoutal pozornost. Na promítání filmu, ve kterém hrál, byl spatřen v skládané sukni, kterou si oblékl přes kalhoty. Tento vzhled okamžitě vyvolal reakce, zejména vlnu kritických komentářů na sociálních sítích.
Výrazný kousek v rafinované siluetě
Kousek, který si Artus vybral, vyniká svým střihem: středně dlouhá skládaná sukně v tmavém odstínu, přehozená přes sladěné kalhoty. Tato technika vrstvení, běžná v některých současných návrhářských stylech, si pohrává s tradičními kodexy pánského oblečení a narušuje je. Zbytek outfitu, decentní a ucelený, zdůrazňuje tento ústřední kus. Tento stylistický přístup je součástí širšího hnutí, v němž mnoho mužských osobností zkoumá hranice unisex módy.
Vlna reakcí na sociálních sítích
Příspěvky sdílející hercův vzhled se rychle zaplavily negativními komentáři. Zatímco někteří uživatelé internetu chválili jeho „drzost“, jiní se dopustili četných řízných, agresivních a dokonce homofobních poznámek. Tato reakce byla až příliš nepřiměřená jednoduchému výběru oblečení, protože, nezapomeňme, každý se může oblékat, jak se mu zlíbí.
Pokud se Artus rozhodl nosit sukni na filmovém festivalu v Cannes se souhlasem a vizí svého stylisty, byla to zcela jeho osobní volba. Není to ani výzva k soudu, ani důvod k udržování zastaralých stereotypů. Nošení sukně jako muž z někoho nedělá „gaye“, „probuzeného“ nebo „zženštilého“, na rozdíl od toho, co naznačují některé nenávistné komentáře. Oblečení nemá genderové příslušnosti a už vůbec nemá právo ospravedlňovat útoky nebo urážky.
Artusova klidná reakce
V rozhovoru s Galou během pořadu Cannorama se Artus k této „nenávisti“ vyjádřil, aniž by se zdál dotčený. „Je šílené, jak nenávistní lidé někdy dokážou být,“ prohlásil a s nádechem ironie zpochybnil motivy těch, kteří tyto komentáře pronášejí. Herec se zdaleka nenechá destabilizovat, ale udržuje si zdravý odstup od online soudů a nadále si stojí za svými stylistickými volbami.
Tato kontroverze v konečném důsledku slouží jako další připomínka důležitosti podpory veřejně známých osobností, které se odváží změnit pravidla červeného koberce. Ukazuje, že pánská móda si i nadále, byť pomalu, získává větší svobodu.