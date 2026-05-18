Červené šaty modelky Belly Hadid zaujaly uživatele internetu

Naila T.
Americká modelka Bella Hadid způsobila na Instagramu rozruch, když zveřejnila červené šaty s hlubokým rozparkem, které měla na sobě na filmovém festivalu v Cannes, a znovu vzbudila zájem svých sledujících.

Retrospektiva Instagramu k oslavě Cannes

Bella Hadid využila filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) k tomu, aby svým sledujícím na Instagramu nabídla retrospektivu svých nejpamátnějších vystoupení na Croisette. Zveřejnila sestřih svých oblíbených outfitů, které nashromáždila za devět let návštěv jedné z nejsledovanějších kulturních akcí na světě.

Popisek, jednoduchý, ale výmluvný, udává tón: „Devět let mého oblíbeného týdne.“ Tento příspěvek potvrzuje zvláštní vztah, který modelka chová k této prestižní události, kde se v průběhu sezón etablovala jako jedna z nejočekávanějších osobností.

Červené šaty, které nezůstanou bez povšimnutí

Mezi mnoha outfity sesbíranými v její retrospektivě upoutal pozornost uživatelů internetu zejména jeden kousek: výrazné červené maxi šaty s asymetrickým střihem na jedno rameno. Zářivá barva, stvořená na míru pro pozornost reflektorů v Cannes, odráží tradici červených koberců festivalu. Bella Hadid při tomto vystoupení způsobila senzaci a dodala outfitu auru ikonického okamžiku.

Šaty se vyznačují především vysokým bočním rozparkem, který sahá daleko nahoru po stehnech a dodává celkové siluetě dynamický pohyb. K tomu se přidává několik výřezů po stranách látky, které vytvářejí hru kontrastu mezi holými a zakrytými částmi. Kromě výřezů využívá samotná struktura šatů asymetrii k vytvoření výrazného vizuálního efektu. Zakryté je pouze jedno rameno v čistém střihu, který dodává energii horní linii. Látka pak splývá až k podlaze v plynulém kaskádovitém splývání, které je v pase prorostlé nařasenými záhyby.

Šperky a podpatky pro dotvoření celkového dojmu

Aby Bella Hadid tento vzhled doplnila, zvolila pečlivě vybrané doplňky. Uši zdobily jemné náušnice, zápěstí decentní náramek a prsty několik výrazných prstenů, které přitahovaly pozornost, aniž by zastínily šaty. Celý outfit doplnily boty na vysokém podpatku, které doplňovaly boční rozpark.

Bella Hadid, pravidelná návštěvnice červeného koberce v Cannes

Tento příspěvek slouží jako připomínka toho, jak se Bella Hadid stala jednou z nejikoničtějších postav filmového festivalu v Cannes. Od svého prvního vystoupení na Croisette si vybudovala reputaci módní ikony, předvedla nepřeberné množství úžasných outfitů a udělala rozruch. Její po sobě jdoucí vystoupení na festivalu zanechala nesmazatelnou stopu v kolektivní paměti a rok co rok podněcují retrospektivy módních časopisů. Každý rok si její outfity získávají značnou pozornost médií a inspirují mezinárodní redakční týmy.

Příspěvek, který rozpoutal internet

Není divu, že retrospektivní příspěvek Belly Hadid vyvolal okamžitou vlnu reakcí na sociálních sítích. Komentáře od jejích sledujících se hrnuly a chválily její smysl pro styl a konzistenci a odvážnost jejích módních voleb v průběhu let. Už jen červené šaty s odvážným rozparkem si získaly velkou část nadšení a mnozí je označili za „jeden z nejkrásnějších outfitů, které kdy hvězda na Croisette předvedla“.

Bella Hadid opět ukázala svůj vliv na svět módy jen několika dalšími sdílenými fotografiemi. Její červené šaty s odvážným rozparkem, které měla na sobě na předchozím filmovém festivalu v Cannes, poutají pozornost i několik sezón po svém prvním uvedení na trh.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Sienna Millerová ve svých 44 letech hovoří o výzvách mateřství po narození svého třetího dítěte.

Tři týdny po porodu svého třetího dítěte se britsko-americká herečka Sienna Miller 14. května 2026 objevila v pořadu...

