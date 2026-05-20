Heidi Klum ve zlaté krajce způsobila senzaci na červeném koberci v Cannes

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum zdobila červený koberec na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) při promítání filmu „Fjord“. Zvolila velkolepý vzhled, který dokonale odpovídal jejímu obvyklému citu pro dramatickou módu. Její outfit s nádhernou zlatou krajkou a krémovým operním kabátem se rychle stal jedním z nejvýraznějších outfitů večera.
Dvoudílná sada ze zlaté krajky
Srdcem siluety Heidi Klum je zakázkový dvoudílný komplet, vyrobený výhradně z krajky Alençon, ručně vyšívané zlatou nití. Hustý, pečlivě zpracovaný květinový motiv pokrývá celou látku a odráží světlo reflektorů s různou intenzitou v závislosti na úhlu pohledu. Strukturovaný, přiléhavý top se vyznačuje výstřihem ve tvaru srdce, který dodává sukni romantický nádech. Sukně ve stylu mořské panny splývá v plynulém sloupci a lehce se rozšiřuje na lemu, čímž vytváří elegantní a sošnou siluetu.
Divadelní operní kabát
Aby Heidi Klum umocnila slavnostní aspekt svého vystoupení, doplnila svůj outfit krémovým taftovým kabátem, který si volně přehodila přes ramena. Tento obzvláště efektní kousek se vyznačuje objemnými nafoukanými rukávy a jemně splývavými zády. Tento kontrast mezi precizností zlaté krajky a vzdušnou lehkostí krémového taftu dodává outfitu skutečně filmový nádech. S každým krokem se kabát vlní a zdůrazňuje teatrálnost siluety.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Teplá proměna
Pro svůj zkrášlující vzhled zvolila Heidi Klum jemné, přirozené vlny, které zjemnily strukturované linie jejího outfitu. Její líčení bylo v teplých, sluncem políbených tónech: zářivá bronzová pleť, jemně definované oči a rty zdobené zlatavými odstíny. Pro doplnění vzhledu nesla kolem krku několik zlatých náhrdelníků, které dokonale doplňovaly celkovou paletu její siluety.
S touto účastí v Cannes předvedla Heidi Klum skutečnou mistrovskou třídu v oblasti elegance, založenou na záři zlaté krajky a teatrálnosti operního kabátu. Silueta, která byla sofistikovaná a nepopiratelně velkolepá zároveň.