V záři reflektorů předvedli Katy Perry a Justin Trudeau krásný vztah.

Americká zpěvačka a skladatelka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau si už v centru pozornosti a na sociálních sítích neudržují povšimnutí. Jejich nedávné vystoupení na Instagramu znovu vzbudila pozornost kolem jejich vztahu, který se vyznačuje velmi veřejným a otevřeným projevem blízkosti.
Příběh, který bude oficiálně oznámen na podzim roku 2025
Katy Perry a Justin Trudeau oficiálně potvrdili svůj vztah v říjnu 2025 během cesty do Paříže zorganizované k umělcovým narozeninám. Ačkoli toto oznámení přišlo jako překvapení, zvěsti se šířily už od předchozího léta. V červenci 2025 několik médií zveřejnilo fotografie, na kterých obě celebrity večeří v Montrealu. V té době se k snímkům nevyjádřil ani doprovod zpěváka, ani politika. Od té doby se jejich společná veřejná vystoupení zvýšila, což rozptýlilo veškeré pochybnosti o povaze jejich vztahu.
Významná veřejná vystoupení
Během několika měsíců byl pár spatřen na různých cestách, zejména v Japonsku a Švýcarsku. Tyto výlety, ať už oficiální nebo soukromé, přispěly k vytvoření image úzce spjatého dua, které se před fotografy cítí dobře. 10. února Katy Perry sdílela na svém instagramovém účtu několik jejich společných fotografií.
Na jedné z fotografií se usmívají, zjevně na dovolené v horách. Na jiné pózují během romantické večeře. Zpěvačka se bez jakýchkoli velkolepých prohlášení rozhodla nechat snímky mluvit samy za sebe. Zpěvačka hitu „Firework“, zvyklá sdílet se svými sledujícími útržky ze svého každodenního života, zde odhaluje intimnější stránku svého osobního života, přičemž si zachovává určitou diskrétnost, pokud jde o detaily.
Smíšená rodina charakterizovaná diskrétností
Ve stejném příspěvku se Katy Perry také podělila o okamžik strávený se svou dcerou Daisy Dove, která se jí narodila s hercem Orlandem Bloomem v srpnu 2020. Zpěvačka si dává pozor, aby nikdy neukazovala tvář svého dítěte, což je v souladu s její touhou chránit soukromí své rodiny.
Katy Perry a Orlando Bloom se rozešli v roce 2025 po devíti letech společného života. Justin Trudeau je naopak otcem tří dětí – Xaviera (narozeného v roce 2007), Elly-Grace (narozené v roce 2009) a Hadriena (narozeného v roce 2014) – ze svého manželství se Sophie Grégoire. Pár oznámil rozchod v srpnu 2023 po 18 letech manželství. Tato společná zkušenost s oddělenými rodiči se zdá být bodem vzájemného porozumění. Aniž bychom zacházeli do detailů rodinného uspořádání, obě celebrity projevují touhu vyvážit své profesní závazky a soukromý život.
Spoluúčast, která vyvolává reakce
Vztah mezi mezinárodní popovou hvězdou a (bývalým) šéfem vlády přirozeně přitahuje pozornost. Každý jeho výstup je zkoumán, každá fotografie je komentována. Na sociálních sítích se reakce pohybují od překvapení až po nadšení. Někteří tomuto nečekanému spojení tleskají, zatímco jiní zpochybňují kompatibilitu dvou tak odlišných světů, jako je mezinárodní hudební scéna a kanadská politika. Nicméně snímky sdílené v posledních týdnech svědčí o skutečném spojení: vyměněné pohledy, spontánní úsměvy, intimní okamžiky.
Katy Perry a Justin Trudeau si postupně budují image úzce spjatého dua tím, že se objevují bok po boku na veřejných akcích a prostřednictvím několika pečlivě vybraných příspěvků. Obě celebrity postupují opatrně, a přitom stále nechávají vyniknout skutečnou blízkost.