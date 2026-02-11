Search here...

„Nestydí se?“: Lyžařský outfit této modelky vyvolal kontroverzi

Anaëlle G.
@lilyphillip_s/Instagram

Uprostřed zimy britská modelka a herečka pro dospělé Lily Phillipsová rozpoutala bouři na sociálních sítích. Důvod? Její lyžařský outfit. S více než 1,6 miliony sledujících na Instagramu sdílela video, na kterém lyžuje v lyžařském overalu. Příspěvek se rychle stal virálním a vyvolal obdiv, výsměch i pobouření.

Jeho pohled na svahy

Na fotografiích je Lily Phillipsová v minimalistických bikinách, slunečních brýlích a lyžařských botách. Popisek k fotkám vtipně zní „Do kopce vs. z kopce“, což má evokovat kontrast mezi fyzickou námahou a relaxací. Během několika hodin snímky získaly přes 13 000 lajků a zároveň záplavu protichůdných komentářů. Někteří uživatelé internetu chválili její sebevědomí a odvahu, jiní ji ostře kritizovali za outfit, který byl na rodinném pozemku považován za „nevhodný“.

Reakce byly velmi rozdělené.

Názory pod příspěvkem se rozdělily: „Nestydí se? Je to nevhodné, když jsou kolem děti,“ posteskl si jeden uživatel. „Vypadá úžasně!“ odpověděl další fanoušek. Debata se poté rozšířila na X (dříve Twitter) a TikTok, kde se několik uživatelů posmívalo „tomuto absurdnímu novému trendu“. Jiní to naopak vnímali jako lehkovážné a hravé gesto, dalece od jakékoli úmyslné provokace.

Lily Phillips se plně odváží

Tváří v tvář kontroverzi se Lily Phillipsová neomluvila; dokonce zdvojnásobila počet podobných příspěvků a znovu pózovala na svahu v dalších barevných plavkách. I když se na kritiku přímo nevyjadřuje, její postoj se zdá být jasný: projevovat svobodu projevu a stylu, která je nedílnou součástí její osobní značky.

V době, kdy sociální média diktují trendy i kontroverze, Lily Phillips dokonale ilustruje nejasnou hranici mezi módou a skandálem. Její vzhled na svahu je jistě kontroverzní, ale dosahuje jednoho: rozpoutá v lidech debatu. Otázkou však zůstává, vysoko v zasněžených horách – měl by mít styl vždy přednost před příležitostí?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
