Gisele Bündchen ve svých 45 letech (a se třemi dětmi) způsobila senzaci ve zlatých šatech

Fabienne Ba.
Gisele Bündchen nedávno zaujala slavnostní večeři, kterou v São Paulu pořádal brazilský klenotník Vivara, a to v šatech, které v sobě spojovaly půvab a avantgardní styl. Brazilská supermodelka opět dokázala, že mistrovsky rozumí módním trendům.

„Futuristické“ šaty z texturovaného úpletu

Šaty, dlouhé, přiléhavé z texturovaného úpletu v teplých zemitých tónech, měly vertikální výstřih od krku k pupku, který elegantně odhaloval její opálenou pleť. Tato moderní interpretace nahých šatů od Schiaparelli F/W25 přilnula k tělu Gisele Bündchen jako druhá kůže, ještě umocněná hollywoodskými kudrlinami a zářivým, přirozeným líčením.

Minimalistické doplňky a ikonická psaníčka

Zlaté lodičky s jemnými ramínky, decentní šperky a strukturovaná kabelka Schiaparelli dotvořily celkový vzhled, díky čemuž šperky Vivara vynikly. S vlasy splývajícími přes jedno rameno Gisele Bündchen ztělesňovala ležérní půvab a spojovala sofistikovanost se sebevědomým přístupem.

triumfální návrat po mateřské dovolené

Gisele Bündchen, matka Benjamina (16) a Vivian (13) z manželství s Tomem Bradym a nedávno i chlapečka, který se jí narodil v únoru z vztahu s Joaquimem Valentem, si ve svém soukromém životě dává záměrnou diskrétnost. Brazilská supermodelka, věrná své filozofii, sdílí jen málo a raději drží to, na čem skutečně záleží, mimo pozornost reflektorů. „Nejkrásnější okamžiky se prožívají, ne sdílejí,“ svěřila se v rozhovoru a zopakovala svůj závazek k jednoduchému životu zakořeněnému v přítomnosti.

Po narození svého druhého dítěte se Gisele pozoruhodně vrátila a předvedla desetinásobně větší klid a sílu. Je zářivější než kdy dříve a ztělesňuje klidnou ženskost, která dokazuje, že je možné skloubit mateřství, pohodu a osobní znovuzrození. Její elegantní návrat oslavují její fanoušci, kteří ji vnímají jako příklad svobodné ženy, která je v souladu se svými volbami a prioritami.

Tímto výrazným vzhledem nám Gisele Bündchen připomíná, že kromě věku, rolí a životních etap je styl v první řadě otázkou postoje. Tyto zlaté šaty nejsou jen vzhled, jsou manifestem ikony, která – přirozeně – neustále inspiruje.

Alyssa Milano oslavila své 53. narozeniny bez make-upu

