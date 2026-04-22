Kourtney Kardashian ve svých 47 letech překvapuje svým vylepšeným „gotickým“ vzhledem.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Kourtney Kardashian překvapila své fanoušky ke svým 47. narozeninám stylistickým odklonem od své obvyklé estetiky. Její narozeninový outfit, sdílený na Instagramu, rychle získal pozornost a kombinoval vlivy Y2K s moderním pojetím gotického stylu.

Pohled někam mezi gothic, Y2K a rockovým duchem

Outfit Kourtney Kardashian se skládá z černých minišat s krajkovými detaily, které jsou doplněny texturovaným pleteným kardiganem. Celý outfit evokuje modernizovanou „dívčí gotickou“ estetiku, typickou pro silný návrat ke stylu 21. století. Kourtney Kardashian tento look doplnila výraznými kousky: dlouhým kabátem s leopardím vzorem, černými kozačkami po kolena a nadměrnými slunečními brýlemi.

Doplňky se silnějším poselstvím

Doplňky dodávají outfitu symbolický rozměr. Jedním z pozoruhodných prvků je výrazný stříbrný náhrdelník zdobený přívěskem s lebkou, který podtrhuje rockový a lehce undergroundový nádech outfitu. Tato stylistická volba odráží širší trend, kdy celebrity reinterpretují gotický styl a mísí ho s luxusními a moderními kousky.

Estetika, která spojuje osobní image a módní trendy

Kourtney Kardashian, známá svými módními volbami, které byly v posledních letech často ovlivněny minimalistickou estetikou, zde překvapuje návratem k expresivnějšímu stylu. Tento dočasný posun ilustruje rostoucí svobodu veřejných osobností prozkoumávat různé stylistické světy, aniž by se omezovaly na jedinou vizuální identitu.

S tímto přepracovaným „gotickým“ lookem k narozeninám Kourtney Kardashian potvrzuje svou schopnost hrát si s módními kodexemi. Spojením nostalgie po roce 2000, rockových vlivů a současných prvků předvedla nezapomenutelný vzhled, který znovu probudil zájem o glam-rockovou estetiku.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Rihanna má na sobě roztrhané krajkové šaty a způsobila senzaci

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

