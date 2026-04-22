Kourtney Kardashian ve svých 47 letech překvapuje svým vylepšeným „gotickým“ vzhledem.

Kourtney Kardashian překvapila své fanoušky ke svým 47. narozeninám stylistickým odklonem od své obvyklé estetiky. Její narozeninový outfit, sdílený na Instagramu, rychle získal pozornost a kombinoval vlivy Y2K s moderním pojetím gotického stylu.
Pohled někam mezi gothic, Y2K a rockovým duchem
Outfit Kourtney Kardashian se skládá z černých minišat s krajkovými detaily, které jsou doplněny texturovaným pleteným kardiganem. Celý outfit evokuje modernizovanou „dívčí gotickou“ estetiku, typickou pro silný návrat ke stylu 21. století. Kourtney Kardashian tento look doplnila výraznými kousky: dlouhým kabátem s leopardím vzorem, černými kozačkami po kolena a nadměrnými slunečními brýlemi.
Doplňky se silnějším poselstvím
Doplňky dodávají outfitu symbolický rozměr. Jedním z pozoruhodných prvků je výrazný stříbrný náhrdelník zdobený přívěskem s lebkou, který podtrhuje rockový a lehce undergroundový nádech outfitu. Tato stylistická volba odráží širší trend, kdy celebrity reinterpretují gotický styl a mísí ho s luxusními a moderními kousky.
Estetika, která spojuje osobní image a módní trendy
Kourtney Kardashian, známá svými módními volbami, které byly v posledních letech často ovlivněny minimalistickou estetikou, zde překvapuje návratem k expresivnějšímu stylu. Tento dočasný posun ilustruje rostoucí svobodu veřejných osobností prozkoumávat různé stylistické světy, aniž by se omezovaly na jedinou vizuální identitu.
S tímto přepracovaným „gotickým“ lookem k narozeninám Kourtney Kardashian potvrzuje svou schopnost hrát si s módními kodexemi. Spojením nostalgie po roce 2000, rockových vlivů a současných prvků předvedla nezapomenutelný vzhled, který znovu probudil zájem o glam-rockovou estetiku.