„Záříš“: Lindsay Lohan sdílí selfie, které vyvolává reakce

Americká herečka Lindsay Lohan září a její sledující jí to dávají najevo. Na Instagramu sdílela „fotoarchiv“ z května, kompilaci upřímných snímků, které jsou nyní mezi celebritami velmi oblíbené. Na obálce se objevila sluncem zalitá selfie se slunečními brýlemi. Stačilo to k vyvolání vlny komplimentů.
Jasný „fotovýsyp“
Série propojuje každodenní okamžiky s krásným prostředím. Nejprve vidíme Lindsay Lohan „au naturel“, jak sedí v autě, s tváří zalitou slunečním světlem a tónovanými slunečními brýlemi se zlatými obroučkami. Dále západ slunce s oranžovými odstíny osvětluje městskou siluetu a dodává celku poetický nádech. Další autoportréty, pořízené ve světlém interiéru obklopeném rostlinami, potvrzují ústřední téma této publikace: něhu a jasnost.
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Fanoušci jsou okouzleni
Není divu, že příspěvek Lindsay Lohan rychle vzbudil pozornost. V komentářích četní uživatelé internetu chválili herečkinu zářivost a zahrnovali ji obdivnými zprávami. „Záříš,“ opakoval se komentář, mimo jiné komplimenty na adresu její přirozené krásy a zdravého vzhledu. Toto vřelé přijetí potvrzuje náklonnost veřejnosti k Lindsay Lohan.
Herečka v plné renesanci
Toto nadšení přichází pro Lindsay Lohan v obzvláště úspěšné době. Debutovala ve filmu již v útlém věku a v posledních letech se těší pozoruhodnému návratu, k němuž přispělo zejména několik komedií pro Netflix a pokračování její kultovní klasiky „Freaky Friday“. Nyní, když se jí daří jak osobně, tak profesionálně, ochotně sdílí intimnější záběry ze svého každodenního života na sociálních sítích.
S touto zářivou „foto hromadou“ nabízí Lindsay Lohan svým sledujícím jednoduchou a slunečnou odmlku, daleko od červeného koberce. Mezi přirozenými selfie a zářivou oblohou pěstuje klidný obraz, který jasně rezonuje s její komunitou. „Záříš“ : kompliment dokonale vystihuje ducha tohoto příspěvku.