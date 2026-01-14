Search here...

Tato těhotná modelka hrdě oslavuje svou novou postavu.

Léa Michel
@sofiagrainge/Instagram

Modelka a tvůrkyně obsahu Sofia Richie Grainge, těhotná se svým druhým dítětem, září a hrdě oslavuje svou novou postavu. Na radostné a elegantní oslavě narození miminka nastávající matka odhalila pohlaví svého chlapečka a zároveň sdílela rozkošné fotografie na Instagramu.

Oslava plná stylu a něhy

Oslava narození miminka Sofie Richie Grainge, kterou zorganizovali její blízcí, se konala v původním duchu tématu „sportovního klubu“. Akce, vyzdobená zlatými prvky a personalizovanými doplňky „The Grainge Club“, odrážela elegantní a moderní styl páru. Sofia, oblečená ve žlutém puntíkovaném outfitu, hrdě pózovala a odhalovala zářivý úsměv a vyrovnanost.

Naplněná a klidná matka

Sofia Richie, která je již matkou malé Eloise, narozené v květnu 2024, si toto nové těhotenství náležitě užívá. Mladá žena, která je od roku 2023 vdaná za Elliota Graingea, neskrývá radost z rozšíření rodiny. Na Instagramu pravidelně sdílí momenty ze svého každodenního života a propojuje mateřskou něhu se svým vrozeným smyslem pro styl.

Vzestup moderní ikony

Od oznámení svého druhého těhotenství na podzim roku 2025 Sofia Richie hrdě ukazuje své měnící se tělo. S přirozenými fotografiemi a elegantními outfity inspiruje generaci žen k oslavě mateřství, aniž by obětovaly svůj styl. Dnes ztělesňuje vzor zářivé a autentické krásy.

Sofia Richie Grainge opět dokazuje, že elegance a mateřství jdou ruku v ruce. Tím, že mladá žena oslavuje tuto novou etapu svého života s něhou a sebevědomím, ukazuje, že těhotenství není jen závorkou, ale formou naplnění. Mezi láskou, módou a klidem se nejstylovější hollywoodská „maminka chlapce“ připravuje napsat další stejně zářivou kapitolu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Bohyně“: tato zpěvačka zaujala svou postavou na červeném koberci

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bohyně“: tato zpěvačka zaujala svou postavou na červeném koberci

Na červeném koberci Zlatých glóbů 2026 Lisa, ikonická členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, opět uchvátila svět. Zahalená...

Před Australian Open tento tenista způsobuje senzaci

S blížícím se Australian Open 2026 (18. ledna až 1. února) přitahuje Amanda Anisimovová velkou pozornost – nejen...

Sesadila z trůnu Scarlett Johansson a stala se nejvýdělečnější herečkou všech dob.

Zoe Saldaña právě dosáhla milníku: herečka, která ztvárnila Neytiri a Gamoru, je nyní nejvýdělečnější herečkou všech dob a...

„Velkolepá“: Sharon Stone (67) způsobila senzaci úchvatným vzhledem

Sharon Stone se nedávno výrazně objevila na udílení cen Astra Awards v Beverly Hills. Herečka, která získala cenu...

Thajská idolka šokovala své fanoušky odhalením, že je ve vztahu se ženou.

V Thajsku, stejně jako jinde v Asii, zůstává milostný život idolů (neboli „idolů“, anglický termín používaný v Japonsku)...

„Tak elegantní“: Jennifer Lawrence v odvážných šatech přitahuje pozornost

Jennifer Lawrence zvládla umění červeného koberce jako jen málokterá herečka její generace. Za film "Die My Love", který...

© 2025 The Body Optimist