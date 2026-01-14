Tato těhotná modelka hrdě oslavuje svou novou postavu.

Modelka a tvůrkyně obsahu Sofia Richie Grainge, těhotná se svým druhým dítětem, září a hrdě oslavuje svou novou postavu. Na radostné a elegantní oslavě narození miminka nastávající matka odhalila pohlaví svého chlapečka a zároveň sdílela rozkošné fotografie na Instagramu.
Oslava plná stylu a něhy
Oslava narození miminka Sofie Richie Grainge, kterou zorganizovali její blízcí, se konala v původním duchu tématu „sportovního klubu“. Akce, vyzdobená zlatými prvky a personalizovanými doplňky „The Grainge Club“, odrážela elegantní a moderní styl páru. Sofia, oblečená ve žlutém puntíkovaném outfitu, hrdě pózovala a odhalovala zářivý úsměv a vyrovnanost.
Naplněná a klidná matka
Sofia Richie, která je již matkou malé Eloise, narozené v květnu 2024, si toto nové těhotenství náležitě užívá. Mladá žena, která je od roku 2023 vdaná za Elliota Graingea, neskrývá radost z rozšíření rodiny. Na Instagramu pravidelně sdílí momenty ze svého každodenního života a propojuje mateřskou něhu se svým vrozeným smyslem pro styl.
Vzestup moderní ikony
Od oznámení svého druhého těhotenství na podzim roku 2025 Sofia Richie hrdě ukazuje své měnící se tělo. S přirozenými fotografiemi a elegantními outfity inspiruje generaci žen k oslavě mateřství, aniž by obětovaly svůj styl. Dnes ztělesňuje vzor zářivé a autentické krásy.
Sofia Richie Grainge opět dokazuje, že elegance a mateřství jdou ruku v ruce. Tím, že mladá žena oslavuje tuto novou etapu svého života s něhou a sebevědomím, ukazuje, že těhotenství není jen závorkou, ale formou naplnění. Mezi láskou, módou a klidem se nejstylovější hollywoodská „maminka chlapce“ připravuje napsat další stejně zářivou kapitolu.