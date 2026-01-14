Search here...

„Bohyně“: tato zpěvačka zaujala svou postavou na červeném koberci

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Na červeném koberci Zlatých glóbů 2026 Lisa, ikonická členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, opět uchvátila svět. Zahalená v luxusní kreaci od Jacquemus, zpěvačka dokonale ztělesňovala ducha „temnoty“, směs odvahy, elegance a modernity.

Vize stylu: Jacquemusova odvaha

Pro letošní Zlaté glóby si Lisa vybrala šaty z kolekce konfekce Jacquemus jaro 2026. Francouzský návrhář pro ni vytvořil siluetu, která byla zároveň tajemná i plynulá: jemně splývavý, průsvitný živůtek, netopýří rukávy a panely látky s plynovým pohybem. Tato souhra struktury a lehkosti dodala outfitu sochařský půvab.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem LISA (@lalalalisa_m)

„Temná elegance“, zvládnutá estetika

Lisin vzhled dokonale ztělesňuje trend „temné elegance“, který dominuje módě v posledních dvou sezónách. Tento styl, inspirovaný nově pojatou viktoriánskou elegancí, kombinuje průsvitné látky, ladné linie a teatrální detaily. Splývavé rukávy a kaskádovité ofiny dodávají dramatický rozměr, zatímco tmavé odstíny krásně doplňují zpěvaččinu pleť.

Jednoduchá krása, symbol sebevědomí

Co se týče krásy, Lisa zvolila rafinovanou jednoduchost: přirozeně volné vlasy, tvarované obočí, definované oči a lesklé rty. Její tmavý perlový náhrdelník dotvářel celkový vzhled a vytvářel iluzi vysokého výstřihu, který umocňoval královský nádech celého outfitu. Byla to více než jen módní prohlášení, ale demonstrace sebevědomí a elegance, která upevnila Lisino postavení skutečné bohyně červeného koberce.

Lisa v jediném okamžiku nově definovala podstatu moderní módy. Prostřednictvím siluety Jacquemus hvězda Blackpink dokazuje, že zvládla umění kombinovat sílu, jemnost a tajemno. Zlaté glóby 2026 se budou pamatovat jako okamžik, kdy zpěvačka proměnila červený koberec v pódium haute couture – a upevnila si status globální módní ikony.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
