Cindy Crawford slaví šedesáté narozeniny s vzhledem jako z devadesátých let

Cindy Crawfordová znovu dokazuje, že styl nezná věková omezení. Ikona přehlídkového molu oslavila své narozeniny s nadčasovou elegancí a vrátila se k outfitu přímo z 90. let, desetiletí, které z ní udělalo globální superstar.
Oslava ve znamení elegantní nostalgie
Americká modelka zahájila své slavnosti focením pro svou kosmetickou značku v Santa Monice. Oblečená v elektricky fialových hedvábných šatech slipů okamžitě zaujala své fanoušky. Tato módní volba evokovala nejkrásnější vzhled éry supermodelek, směs smyslnosti a jednoduchosti. Fotografie zveřejněné na Instagramu připomínají oslnivé začátky modelky v 90. letech – desetiletí, kdy šaty slipů dominovaly červeným kobercům a titulním stranám časopisů.
Dvojitý vzhled, někde mezi elegancí a přirozeností
Po zbytek focení vyměnila Cindy Crawford své hedvábné šaty za mnohem uvolněnější outfit: bílý pletený svetr zastrčený do vybledlých džín s vysokým pasem. Tento návrat k ležérně-elegantnímu stylu dokonale ilustruje rovnováhu, kterou vždycky nacházela mezi sofistikovaností a přístupností. Ať už si nechala vlasy volně splývat, nebo si nafotila svůj typický objemný účes, předvedla zářivý make-up, který odrážel kalifornský styl, který ztělesňuje po celá desetiletí.
Stručně řečeno, Cindy Crawford se rozhodla oslavit své narozeniny tak, jak prožívala svou kariéru: s grácií, moderností a nádechem nostalgie. Oslavou těchto narozenin v zářivě fialové barvě vysílá jasný vzkaz: charisma nemá datum splatnosti – pokud by o tom ještě někdo pochyboval.