Cindy Crawford slaví šedesáté narozeniny s vzhledem jako z devadesátých let

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawfordová znovu dokazuje, že styl nezná věková omezení. Ikona přehlídkového molu oslavila své narozeniny s nadčasovou elegancí a vrátila se k outfitu přímo z 90. let, desetiletí, které z ní udělalo globální superstar.

Oslava ve znamení elegantní nostalgie

Americká modelka zahájila své slavnosti focením pro svou kosmetickou značku v Santa Monice. Oblečená v elektricky fialových hedvábných šatech slipů okamžitě zaujala své fanoušky. Tato módní volba evokovala nejkrásnější vzhled éry supermodelek, směs smyslnosti a jednoduchosti. Fotografie zveřejněné na Instagramu připomínají oslnivé začátky modelky v 90. letech – desetiletí, kdy šaty slipů dominovaly červeným kobercům a titulním stranám časopisů.

Dvojitý vzhled, někde mezi elegancí a přirozeností

Po zbytek focení vyměnila Cindy Crawford své hedvábné šaty za mnohem uvolněnější outfit: bílý pletený svetr zastrčený do vybledlých džín s vysokým pasem. Tento návrat k ležérně-elegantnímu stylu dokonale ilustruje rovnováhu, kterou vždycky nacházela mezi sofistikovaností a přístupností. Ať už si nechala vlasy volně splývat, nebo si nafotila svůj typický objemný účes, předvedla zářivý make-up, který odrážel kalifornský styl, který ztělesňuje po celá desetiletí.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cindy Crawford (@cindycrawford)

Stručně řečeno, Cindy Crawford se rozhodla oslavit své narozeniny tak, jak prožívala svou kariéru: s grácií, moderností a nádechem nostalgie. Oslavou těchto narozenin v zářivě fialové barvě vysílá jasný vzkaz: charisma nemá datum splatnosti – pokud by o tom ještě někdo pochyboval.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Ve 22 letech Millie Bobby Brown zveřejnila osobní fotografii, která vyvolala reakce.

