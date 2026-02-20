Search here...

Tato bývalá roztleskávačka, oblečená v plážovém oblečení se svým snoubencem, basketbalistou, způsobuje senzaci.

Anaëlle G.
@jadeeejones/Instagram

Jade Jonesová rozpoutala na sociálních sítích zážitek fotografií pořízenou během tropické dovolené. Bývalá roztleskávačka Iowa State a snoubenka amerického basketbalisty Tyrese Haliburtona uchvacuje fanoušky svou přirozenou krásou a zjevným spojením se svým budoucím manželem.

Nebeská dovolená na slunci

Jade nedávno na Instagramu sdílela fotky z dovolené „na ostrově s mým dítětem“ , na které sebevědomě pózuje u vody. Internet zaplavily komentáře fanoušků NBA: „Doslova dokonalá“, „Záříš“ a „Bezchybná“, což dokazuje, že její charisma sahá daleko za hranice kurtu. Jako učitelka a influencerka mísí sportovní eleganci s uvolněným stylem a oživuje vzpomínky na své dny roztleskávačky.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jade (@jadeeejones)

Sjednocený pár čelí výzvám

Jade Jones ztělesňuje podle bulváru „ideální partnerku“: podporuje Tyrese Haliburtona po celou dobu jeho rehabilitace, je přítomna na trénincích i v intimnějších chvílích pochybností, a to vše při budování vlastní cesty mezi výukou, osobními projekty a cestováním. Nedefinuje se pouze kariérou svého partnera; naopak si buduje vlastní profesionální identitu a sdílí s ním vyváženou vizi úspěchu.

Jejich příběh je postaven na dynamice vzájemné podpory: zatímco Tyrese září na hřišti a zvládá výzvy, které jsou vlastní elitním sportům, Jade ztělesňuje stabilitu, laskavost a rovnováhu. Jeví se jako tichá síla, schopná vnést normálnost a lehkost do každodenního života přerušovaného mediálním tlakem a požadavky NBA. Jejich pes Ames symbolizuje kokon, který si společně vybudovali – jednoduchý a teplý domov navzdory víru života profesionálního sportovce.

Jejich společná dobrodružství, ať už se jedná o výlety do Disneylandu, cesty po Evropě nebo pobyty v Abú Zabí, ilustrují pár, který oslavuje jak velké úspěchy, tak i malé okamžiky spojení. Tato chemie mezi nimi vytváří obraz moderního „silového páru“: ambiciózního, ale zároveň přístupného, ambiciózního, ale hluboce oddaného rodinným hodnotám a autenticitě.

Stručně řečeno, fotografie Jade Jonesové se svým snoubencem Tyresem Haliburtonem je víc než jen obyčejný příspěvek: symbolizuje silnou lásku, odolnost tváří v tvář sportovní nepřízni a magnetismus, který spojuje fanoušky basketbalu a životního stylu. Společně vytvářejí obraz úzce propojeného, radostného a inspirativního dua, kde profesní úspěch a osobní rovnováha jdou ruku v ruce.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
„Stále si nás pletou“: Podobnost mezi těmito dvěma herečkami dohání uživatele internetu k šílenství

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Stále si nás pletou“: Podobnost mezi těmito dvěma herečkami dohání uživatele internetu k šílenství

Shailene Woodley a Grace Van Patten, dvě americké herečky na vzestupu, vyvolávají rozruch kvůli své nápadné podobnosti, která...

Se svými „kočičími očima“ tato zpěvačka okouzluje své fanoušky

Daniela Avanzini, členka americké dívčí skupiny Katseye, s kočičíma očima zvýrazněným tahem oční linky uchvacuje své fanoušky na...

Charlize Theron v 50 letech prolomila mlčení o „nepřijatelném chování“ v Hollywoodu.

Charlize Theron vzpomíná na svou hollywoodskou kariéru a odsuzuje „nepřijatelné chování“, které by dnes už netolerovala. V nedávném...

Cindy Crawford slaví šedesáté narozeniny s vzhledem jako z devadesátých let

Cindy Crawfordová znovu dokazuje, že styl nezná věková omezení. Ikona přehlídkového molu oslavila své narozeniny s nadčasovou elegancí...

Ve 22 letech Millie Bobby Brown zveřejnila osobní fotografii, která vyvolala reakce.

Millie Bobby Brownová se v očích veřejnosti stále více prosazuje. Britská herečka, modelka a producentka nedávno u příležitosti...

Tato modelka na mole prosazuje svou osobnost a okouzluje sociální média.

Během posledního newyorského týdne módy zaujalo expresivní vystoupení na mole pozornost daleko za hranicemi módních fanoušků. Modelka Summer...

© 2025 The Body Optimist