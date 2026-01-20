Herečka Philippine Leroy-Beaulieu, zařazená do kategorie „žena nad 50 let“, boří věkové stereotypy.

Herečka, která hraje Sylvie Grateau v seriálu „Emily v Paříži“ na Netflixu, nedávno v pořadu En Aparté vysvětlila, že celá propagační kampaň pro její roli se točila kolem jejího věku: „Moje propagace se silně zaměřovala na to, že jsem žena nad 50 let, a upřímně si myslím, že to není problém.“ Philippine Leroy-Beaulieu zdůraznila, že toto zaměření spíše posiluje stereotypy, než aby je překonávalo.
Sylvie, silný protipříklad
Od první série seriálu „Emily v Paříži“ její postava, nekompromisní, elegantní a dynamická pařížská šéfka, vnáší změny. Sylvie Grateau, oblékaná návrháři, žonglující s ambiciózní kariérou a naplňujícím milostným životem, nabízí na plátně vzácný a osvěžující obraz takzvaných zralých žen. Philippine Leroy-Beaulieu tak ztělesňuje silnou ženskost, daleko od obvyklých rolí tlumených vdov nebo vedlejších postav.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
„Pravá“ krása je energie a svoboda.
Herečka Philippine Leroy-Beaulieu odmítá nová omezení, která nám klade věk: „Krása života spočívá v energii, kterou máme, v naší zvědavosti, v právu změnit názor, překročit hranice, které jsme si sami stanovili.“ Obhajuje osvobozující vizi, kde věk nevnucuje ani úpadek, ani konformitu, a kritizuje společenská očekávání, která ženy omezují do úzkých kategorií.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Poselství Philippine Leroy-Beaulieu rezonuje obzvláště silně v době, kdy se zastoupení žen v médiích vyvíjí pomalu. Její postoj se shoduje s širším hnutím, které se zasazuje o viditelnost žen všech věkových kategorií, bez karikatury nebo povýšenectví. Prostřednictvím své role v seriálu Netflixu „Emily v Paříži“ i v reálném životě vytváří Philippine Leroy-Beaulieu prostor, kde se zkušenosti stávají výhodou, nikoli přítěží.