„Cítila jsem se méně jako žena“: Tato hvězda boří tabu neplodnosti

Fabienne Ba.
Elizabeth Banks se rozhodla promluvit o tématu, které je stále příliš často zahaleno mlčením: neplodnosti. V nedávném videu na TikToku v rámci podcastu americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka otevřeně hovoří o studu a vině, které dlouho cítila.

Vzácný komentář k intimnímu tématu

Elizabeth Banks, známá svými filmovými rolemi, zejména v sáze „Hunger Games“, se rozhodla veřejně promluvit o svém osobním problému: neplodnosti. Na TikToku vysvětluje, že nikdy nebyla těhotná a dlouho se snažila pochopit proč. Herečka uvádí, že patří mezi ženy, které čelí tzv. „nevysvětlitelné“ neplodnosti.

Vysvětluje, že se jí podařilo vytvořit vajíčka a embrya, ale embrya se neuhnízdila. Jednoduše popisuje pocit „rozbité dělohy“, což je fráze, kterou prý používala k vysvětlení situace svým dětem. Sdílením této zkušenosti Elizabeth Banksová osvětluje realitu, které čelí mnoho žen, ale o které se stále jen zřídka veřejně mluví.

„Cítila jsem se méně jako žena.“

Kromě lékařského aspektu herečka odsuzuje symbolickou tíhu neplodnosti. Elizabeth Banksová vysvětluje, že cítila „hluboký stud“ a také pocit neúplnosti. Podle jejích slov ve společnosti, kde je mateřství často spojováno se samotnou definicí ženskosti, může neschopnost otěhotnět vést k pocitu, že je člověk „méně ženou“. Zdůrazňuje, že tento společenský tlak obzvláště těžce doléhá na ženy, jejichž hodnota je někdy stále spojena s jejich schopností plodit děti. Tato úvaha jde nad rámec její osobní zkušenosti. Zpochybňuje kulturní normy a přetrvávající očekávání, která obklopují mateřskou roli.

Realita, která ovlivňuje miliony lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila v roce 2023 odhad, který uvádí, že každý šestý člověk na světě zažije během svého reprodukčního života neplodnost. To představuje přibližně 17,5 % dospělé populace. Tato čísla slouží jako připomínka toho, že neplodnost není ani vzácná, ani okrajová. Postihuje páry ze všech společenských vrstev a může mít řadu příčin – zdravotních, hormonálních, genetických nebo nevysvětlitelných.

Výzkum zveřejněný časopisem National Geographic rovněž zdůrazňuje, že plodnost s věkem klesá. Ve 30 letech se průměrná pravděpodobnost početí do jednoho roku odhaduje na přibližně 75 %, zatímco ve 35 letech klesá na přibližně 66 %, ačkoli do hry vstupuje mnoho individuálních faktorů.

Mezi vinou a nedostatkem informací

Elizabeth Banks zdůrazňuje další bod: nedostatek jasných a dostupných informací o reprodukčním zdraví žen. Popisuje cestu poznamenanou „lékařskými šedými zónami“ a „pocitem nepochopení“. Zdůrazňuje také existenci dvojího metru. I když neplodnost může postihnout i muže, sociální a symbolický tlak na ženy zůstává zřetelný.

Tlak na mateřství, který je stále velmi přítomný, může posilovat pocity viny a psychické tísně. Otevřeným hovořením o své zkušenosti herečka pomáhá normalizovat tyto diskuse a zmírňovat pocit izolace, který mohou postižené osoby pociťovat.

Promluvit, aby se zmírnila hanba

Elizabeth Banks, která se nyní stala matkou díky náhradnímu mateřství, vysvětluje, že musela ztrátu těhotenství prožít, než mohla zvážit jiné cesty k rodičovství. Tento proces popisuje jako „ztrátu, kterou je třeba přijmout“, „významný emocionální krok“. Její příběh je součástí širšího hnutí veřejně známých osobností, které se rozhodly sdílet své problémy s neplodností.

Tato viditelnost otevírá prostor pro dialog o tématu, které bylo dlouho považováno za tabu. Prohlášením, že se „cítila méně jako žena“, se Elizabeth Banksová nesnaží tuto myšlenku posílit, ale spíše ji dekonstruovat. Její poselství je jasné: být ženou není jen o biologické schopnosti mít dítě.

Prolomením mlčení obklopujícího její neplodnost Elizabeth Banks dává hlas intimní zkušenosti, kterou sdílejí miliony lidí. Její příběh nám připomíná, že mateřství nedefinuje hodnotu ženy a že neplodnost by nikdy neměla být zdrojem hanby. Tím, že se ozve, pomáhá měnit postoje, podporuje větší empatii, informace a pochopení reality, která je stále příliš často zamlčována.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Během dovolené na slunci se tato herečka pozoruhodně skočila
Pamela Anderson v 58 letech znovuobjevuje krátké šaty díky nečekanému detailu

