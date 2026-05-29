V zářivě modrých šatech tato americká zpěvačka rozzářila červený koberec

Americká zpěvačka a herečka Coco Jones rozzářila červený koberec na zahajovacím večeru Festivalu černošských filmů American Black Film Festival 2026 v New World Center v Miami Beach. Zpěvačka hitu „ICU“ se zúčastnila, aby podpořila uvedení filmu „String“, ve kterém hraje. Pro tuto příležitost zvolila světle modré šaty a decentní doplňky, čímž vytvořila romantický vzhled.
Šaty v pudrově modré barvě
Vzhled Coco Jonesové byl založen na světle modrých šatech s přiléhavou, ale vzdušnou siluetou, které navrhla Geyanna Younessová. Šaty se vyznačují horizontálně nařasenými stuhami a malými mašličkami, které dodávají celkovému designu rytmus a vrcholí středně dlouhým lemem. Jemná silueta, dokonale ladící se stylem Coco Jonesové.
Jemné stříbrné sandály
Co se týče obuvi, Coco Jones zvolila minimalistické stříbrné sandály na podpatku. Model se vyznačuje tenkým páskem vpředu, moderní špičatou špičkou a páskem na kotníku, který se zajišťují stříbrnou přezkou. Tyto sandály jsou vyrobeny z metalické kůže a spočívají na jehlovém podpatku o výšce přibližně deset centimetrů, který prodlužuje nohy.
Pravidelný návštěvník červeného koberce
Coco Jones má obzvláště ráda páskové sandály, když jde ven. Nedávno měla na sobě hnědý saténový pár na Met Gala 2026 a růžový pár od Flor de Maria Elva na Billboard Women in Music Awards 2026. Tyto volby potvrzují její preferenci decentní a strukturované obuvi.
„Navlečený“, v srdci večera
Toto uvedení se shodovalo s uvedením filmu „Strung“, psychologického thrilleru režiséra Malcolma D. Leeho a producentů Tylera Perryho a Jasona Bluma. Film sleduje talentovanou houslistku najatou jako učitelku hudby pro dceru vlivné, ale záhadné rodiny, než se na povrch vynoří znepokojivá tajemství. Coco Jones hraje po boku americké zpěvačky Chloe Bailey a britského herce Luciena Laviscounta. Film, který byl uveden jako zahajovací film festivalu, bude k dispozici na Peacock od 26. června.
Coco Jones vytvořila vyvážený vzhled kombinací světle modrých šatů s elegantními stříbrnými sandály, kde jemné odstíny doplňovaly decentní doplňky. Věrná svému stylu potvrdila svou nenucenost na červeném koberci a zároveň žonglovala s hudební kariérou a filmovými projekty.