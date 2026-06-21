Millie Bobby Brown promluvila o adopci s Jakem Bongiovim, která jí změnila život.

Fabienne Ba.
Screen film « Enola Holmes »

Britská herečka, producentka a podnikatelka Millie Bobby Brownová souhlasila, že se s námi podělí o intimnější část svého života. Nedávno si po boku svého manžela, amerického modelka a herce Jakea Bongioviho, znovu vzpomněla na svou adopci, kterou vnímala jako splnění dětského snu.

Vzácné veřejné prohlášení o jejím rodinném životě

Millie Bobby Brown, známá pro roli Eleven v úspěšném seriálu „Stranger Things“ a pro ztvárnění ve filmu „Enola Holmes“, využila vystoupení v médiích k tomu, aby se podělila o své osobní postřehy. Promluvila v pořadu „Not Gonna Lie “, který moderuje Kylie Kelce. Během rozhovoru otevřeně hovořila o příchodu dcery a rodinných plánech, které s manželem mají do budoucna. Jednalo se o vzácnou odchylku od obvykle diskrétní komunikace páru, protože si obzvláště pečlivě chrání svůj soukromý život.

Adopce, dětský sen

Jedním z vrcholů rozhovoru bylo její vyprávění o cestě k adopci. Millie Bobby Brownová vysvětlila, že tento závazek pramenil z celoživotního dětského snu, který si chovala od útlého věku. „Vždycky, ale vždycky jsem si přála adoptovat,“ svěřila se Kylie Kelceové. Mladá žena emotivně hovořila o svých dětských vzpomínkách: „Vždycky to bylo součástí mých dětských snů. Pokaždé, když jsem byla doma, kolem pěti nebo šesti let, mi rodiče říkali: ‚Měla jsi své panenky.‘ Všechny byly adoptované. Sama jsem nikdy žádnou neměla. A nikdy jsem nepředstírala, že jsem těhotná.“ Toto svědectví hodně vypovídá o hluboce osobní povaze její volby.

Příchod jejich dcery v létě 2025

V létě roku 2025 se Millie Bobby Brown a Jake Bongiovi narodili na svět dcera. Byl to důležitý milník v životě mladého páru, který se vzal jen několik měsíců předtím. Příchod dítěte, oslavovaný diskrétně, znamenal zlom pro hvězdu, která ve svých pouhých několika letech prožívá životní události obvykle vyhrazené pro „starší“ ženy: mezinárodní kariéru, manželství a mateřství. Je to jedinečná trajektorie, kterou plně přijímá a činí rozhodnutí, která odrážejí její identitu.

Přání jednou nosit dítě

Ačkoli Millie Bobby Brownová splnila svůj první sen adopcí, nevyloučila možnost, že by si jednoho dne mohla dovolit mít vlastní děti. Během rozhovoru herečka vysvětlila, že rozšíření rodiny je i nadále v jejích plánech, aniž by se vzdala své volby adopce. „Není to tak, že bych nechtěla. Doufám, že se to jednou stane,“ svěřila se. Než dodala obzvláště pozoruhodné prohlášení: „Adopce je láska, adopce je navždy.“ Způsob, jak všem připomenout, že tyto dvě cesty se vzájemně nevylučují, ale naopak mohou koexistovat v rámci stejné rodinné cesty.

Projekt, který se připravoval již delší dobu

Příchod jejich holčičky byl vším, jen ne spontánním rozhodnutím. Millie Bobby Brownová vysvětlila, že než se do tohoto dobrodružství s Jakem Bongiovim pustila, provedla rozsáhlý výzkum. Herečka čerpala zejména ze studia sociální práce, které absolvovala vedle své herecké kariéry. „Miluji adopční aspekt mých kurzů sociální práce; byl tak důležitý a smysluplný. Také jsem se naučila, co to obnáší, rozhovory s biologickými matkami a četbou o jejich zkušenostech,“ vysvětlila.

Herečka také zdůraznila, že rozhodnutí o adopci plně sdílela se svým manželem Jakem Bongiovim. „S manželem jsme si udělali čas na přemýšlení o tomto příběhu a o tom, co tato cesta představuje. A pak jsme do toho šli,“ svěřila se.

Sdílením své zkušenosti s adopcí s neobvyklou upřímností Millie Bobby Brownová přináší osobní svědectví, které přesahuje pouhé mediální pokrytí. Svědectví, které nám připomíná, jak tak výstižně shrnuje, že „adopce je láska, adopce je navždy“.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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