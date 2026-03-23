„Život může být krásný i bez manžela“: tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který manželství obklopuje

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo otevřeně prohlašuje, že „můžete být šťastní i bez manžela.“ Její názory na manželství a načasování života rezonují s mnoha ženami.
Dokonale načasovaná odpověď
V nedávném rozhovoru pro britský Vogue se Olivia Rodrigo rozesmála při pomyšlení, že s ní lidé už teď mluví o manželství, a zvolala: „Co jsem zač? Dětská nevěsta?“ Tato spontánní odpověď, která zdaleka není připraveným projevem, ukazuje, jak absurdní pro ni je, když je požádána, aby se tak rychle vžila do role manželky. Mnoho mladých žen se s tím dokáže ztotožnit: sotva dospělé ženy jsou již vystaveny neustálým otázkám, „kdy“ se vdají.
Klíčové poselství: život není jen o manželovi
Olivia pak přinesla vážnější poselství: řekla, že „doufá, že mladé dívky pochopí, že život může být plný radosti i bez manžela nebo dětí“. Připomněla jim, že „štěstí může pramenit z přátelství, práce, vášní, cestování nebo osobního růstu, a ne jen z rodinného stavu“.
Nepohrdá láskou ani rodinou; naopak se svěřuje, že by se jednou ráda stala matkou, ale odmítá si nechat vnucovat nějaký časový rámec. Jasně odděluje touhu po mateřství od společenského tlaku na rychlé usazení, což její diskurz dodává nuancovaný a uklidňující charakter.
Život, který už tak rychle utíká
Olivia Rodrigo také zdůrazňuje, že její dvacátá léta jsou vším, jen ne „normální“: pracuje od dětství, vyrůstá na filmových placech a brzy dosáhla cílů, na které jiným trvá roky. Tato zrychlená dospělost ji vede k tomu, aby si chránila to, co ještě nezažila: prosté mládí, obyčejné zážitky a vztahy, ke kterým přistupovala vlastním tempem. Říct, že je „daleko od manželství“, je proto způsob, jak si stanovit hranice a upřednostnit sama sebe.
Její komentáře přicházejí v době, kdy mnoho žen zpochybňuje tradiční časovou osu „studium – manželství – děti“. Tím, že Olivia Rodrigo prohlašuje, že „život může být krásný i bez manžela“ a že neexistuje jediná cesta, dává legitimitu těm, které se ve 20, 25 nebo dokonce 30 letech necítí ani připravené, ani znepokojené manželstvím.