Herečka Barbie Ferreira se opět stala terčem kritiky kvůli své postavě.

Americká herečka a modelka Barbie Ferreira strhla pozornost, když prošla po červeném koberci na Oscarech 2026 v Los Angeles. Známá pro svou roli v seriálu "Euphoria", měla na sobě šaty, které vyvolaly značnou diskusi. Kromě její výrazné přítomnosti na ceremoniálu to byla právě proměna její postavy, která vyvolala online četné komentáře a znovu rozpoutala debatu o tlaku na ženský vzhled v Hollywoodu.

Velmi výrazný vzhled na červeném koberci

Barbie Ferreira dorazila na 98. ročník udílení Oscarů v modrých korzetových šatech se zlatými doplňky, což byl elegantní vzhled, který okamžitě upoutal pozornost fotografů. Herečka je široké veřejnosti nejvíce známá pro roli Kat Hernandez v seriálu HBO "Euphoria".

Od svého debutu v seriálu se prosadila také v modelingu a v několika filmových projektech. Její přítomnost na červeném koberci se rychle setkala s komentáři na sociálních sítích a v médiích, kde někteří uživatelé internetu měli pocit, že se její „fyzický vzhled od jejích prvních veřejných vystoupení změnil“.

Spekulace o jejím úbytku hmotnosti

Několik online komentářů zmínilo hereččin „viditelný úbytek hmotnosti“, někteří dokonce spekulovali o důvodech této změny. Tyto reakce znovu rozdmýchaly zvěsti, které se v některých bulvárních plátcích objevily již v posledních měsících a naznačovaly, že herečka změnila svůj vzhled, aby lépe odpovídala hollywoodským standardům.

Oficiální potvrzení důvodů této fyzické změny však nebylo poskytnuto. Spekulace kolující na sociálních sítích a v některých médiích proto zůstávají neověřené.

Kariéra zahrnující televizi, film a módu

Barbie Ferreira se proslavila jako teenagerka díky své přítomnosti na sociálních sítích a platformě Tumblr, než si ji všimlo několik módních značek. Na začátku své kariéry spolupracovala s maloobchodníky, jako jsou American Apparel, H&M a Target. Její popularita poté vzrostla s rolí ve filmu „Euphoria“, kde ztvárnila Kat Hernandez, postavu, která se stala ikonickou pro část publika.

Souběžně s hereckou kariérou se věnuje i nadále práci v módním průmyslu. V roce 2025 se prošla po mole na módní přehlídce Victoria's Secret, o které se zmínila v několika rozhovorech a vysvětlila, že byla z účasti na této akci překvapená a nadšená.

Probíhající debaty o vzhledu v Hollywoodu

Reakce, které vyvolal vzhled Barbie Ferreiry, ilustrují opakující se debatu v zábavním průmyslu: důležitost, která se klade na fyzický vzhled hereček. Řada filmových a televizních osobností již odsoudila tlak vyvíjený na ženy ohledně jejich image, zejména na sociálních sítích, kde jsou časté komentáře o tělech a vzhledu. Příklad Barbie Ferreiry tak slouží jako připomínka toho, že diskuse o tělech celebrit bohužel i nadále podněcují veřejné debaty, někdy na úkor jejich umělecké práce.

Navzdory této kritice Barbie Ferreira pokračuje ve své kariéře ve filmových, televizních a módních projektech. Její pozoruhodné vystoupení na Oscarech v roce 2026 dokazuje, že zůstává významnou osobností ve světě filmu a módy, zatímco probíhající diskuse o jejím image zdůrazňují neustálou pozornost, která je celebritám věnována v médiích.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
