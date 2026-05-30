„Nemám ráda své vrásky“: Zpěvačka Joan Baezová v 85 letech promluvila upřímně.

Americká folková zpěvačka a skladatelka Joan Baez nadále projevuje stejnou upřímnost. Když byla pozvána do podcastu, otevřeně hovořila o stárnutí a vztahu k vlastnímu tělu.
„Nemám ráda své vrásky“: upřímné přiznání
Právě v podcastu Wiser Than Me , který moderovala americká herečka, komička, televizní producentka a zpěvačka Julia Louis-Dreyfus, se Joan Baez věnovala tématu stárnutí. Když se jí zeptali na její vztah k věku, přiznala se: „Nemám ráda své vrásky.“ Pak s humorem dodala, že zatímco některé ženy říkají, že se s těmi svými „smířily“, u ní to tak ve skutečnosti není, i přes její snahu. „Ale není to tak hrozné,“ zažertovala.
Kosmetická chirurgie? „Ani ne.“
Když se jí Julia Louis-Dreyfus zeptala, jestli někdy uvažovala o kosmetické operaci, Joan Baez odpověděla: „Ani ne.“ Stejně jako mnoho žen se svěřila, že se někdy podívá do zrcadla a zatáhne si tváře, aby si představila výsledek. Dokonce přiznala, že kdysi uvažovala o odstranění „toho kousku kůže visícího“ nad víčky. Než jednoduše dospěla k závěru, že si „rozmyslela“.
Kromě vrásek má Joan Baezová rozmanitý pohled na svůj věk. Dokonce přiznává, že se v hloubi duše cítí, jako by jí bylo sotva přes 70. Nejlepší na tom je podle ní to „nahromadění za celý život“: znalosti, emoce, vztahy, setkání. „Nemůžete popřít, že za ta léta něco získáte,“ shrnuje. „Kompromisem“, říká, jsou právě tyto vrásky, které se jí stále těžko přijímá.
Tanec jako prostor svobody
Joan Baez má tajemství, jak pěstovat svou energii a rovnováhu: tanec. Vypráví o setkání s médiem v Německu, které se po sestavení jejího astrologického horoskopu s ní podělilo o myšlenku, která jí utkvěla v paměti. Podle něj, zatímco byla na Zemi, aby malovala, kreslila, zpívala a byla aktivistkou, skutečným důvodem její přítomnosti zde byl… tanec.
Myšlenka, která v ní hluboce rezonovala. „Tam se rodí moje svoboda,“ vysvětluje Joan Baez. Jakmile začne hrát hudba, starosti mizí a pohyb přichází přirozeně. Netančí nutně každý den, ale chopí se „každé příležitosti nechat se unést rytmem“ – způsobu, jak se s radostí hýbat a starat se o sebe.
Legenda folkové hudby s „mimořádnou“ kariérou
Joan Baez, významná osobnost folkové hudby a neúnavná aktivistka, zanechala svou stopu v historii daleko za hranicemi svých písní. Nedávno se stala námětem dokumentu „Joan Baez: I Am a Noise“ (2023) a ztvárnila ji Monica Barbaro ve filmu „A Complete Unknown“ (2024), který se zaměřuje na vzestup Boba Dylana, s nímž si byla blízká na začátku 60. let.
Joan Baez tak dokazuje, že člověk může stárnout bez masky a přetvářky. Tím, že prohlašuje, že nemá ráda své vrásky, a zároveň odmítá operaci, nabízí vzácný a osvobozující hlas.