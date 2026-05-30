„Nemám ráda své vrásky“: Zpěvačka Joan Baezová v 85 letech promluvila upřímně.

Fabienne Ba.
@joancbaezofficial / Instagram

Americká folková zpěvačka a skladatelka Joan Baez nadále projevuje stejnou upřímnost. Když byla pozvána do podcastu, otevřeně hovořila o stárnutí a vztahu k vlastnímu tělu.

„Nemám ráda své vrásky“: upřímné přiznání

Právě v podcastu Wiser Than Me , který moderovala americká herečka, komička, televizní producentka a zpěvačka Julia Louis-Dreyfus, se Joan Baez věnovala tématu stárnutí. Když se jí zeptali na její vztah k věku, přiznala se: „Nemám ráda své vrásky.“ Pak s humorem dodala, že zatímco některé ženy říkají, že se s těmi svými „smířily“, u ní to tak ve skutečnosti není, i přes její snahu. „Ale není to tak hrozné,“ zažertovala.

Kosmetická chirurgie? „Ani ne.“

Když se jí Julia Louis-Dreyfus zeptala, jestli někdy uvažovala o kosmetické operaci, Joan Baez odpověděla: „Ani ne.“ Stejně jako mnoho žen se svěřila, že se někdy podívá do zrcadla a zatáhne si tváře, aby si představila výsledek. Dokonce přiznala, že kdysi uvažovala o odstranění „toho kousku kůže visícího“ nad víčky. Než jednoduše dospěla k závěru, že si „rozmyslela“.

Kromě vrásek má Joan Baezová rozmanitý pohled na svůj věk. Dokonce přiznává, že se v hloubi duše cítí, jako by jí bylo sotva přes 70. Nejlepší na tom je podle ní to „nahromadění za celý život“: znalosti, emoce, vztahy, setkání. „Nemůžete popřít, že za ta léta něco získáte,“ shrnuje. „Kompromisem“, říká, jsou právě tyto vrásky, které se jí stále těžko přijímá.

Tanec jako prostor svobody

Joan Baez má tajemství, jak pěstovat svou energii a rovnováhu: tanec. Vypráví o setkání s médiem v Německu, které se po sestavení jejího astrologického horoskopu s ní podělilo o myšlenku, která jí utkvěla v paměti. Podle něj, zatímco byla na Zemi, aby malovala, kreslila, zpívala a byla aktivistkou, skutečným důvodem její přítomnosti zde byl… tanec.

Myšlenka, která v ní hluboce rezonovala. „Tam se rodí moje svoboda,“ vysvětluje Joan Baez. Jakmile začne hrát hudba, starosti mizí a pohyb přichází přirozeně. Netančí nutně každý den, ale chopí se „každé příležitosti nechat se unést rytmem“ – způsobu, jak se s radostí hýbat a starat se o sebe.

Legenda folkové hudby s „mimořádnou“ kariérou

Joan Baez, významná osobnost folkové hudby a neúnavná aktivistka, zanechala svou stopu v historii daleko za hranicemi svých písní. Nedávno se stala námětem dokumentu „Joan Baez: I Am a Noise“ (2023) a ztvárnila ji Monica Barbaro ve filmu „A Complete Unknown“ (2024), který se zaměřuje na vzestup Boba Dylana, s nímž si byla blízká na začátku 60. let.

Joan Baez tak dokazuje, že člověk může stárnout bez masky a přetvářky. Tím, že prohlašuje, že nemá ráda své vrásky, a zároveň odmítá operaci, nabízí vzácný a osvobozující hlas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Nyní akceptuji svůj vzhled“: Victoria Beckham se v 52 letech otevírá
Article suivant
Deset let herečka Anne Hathawayová v tichosti trpěla velmi vysilující nemocí.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Přirozené kouzlo“: Selena Gomez zaujme letním vzhledem

Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka Selena Gomez potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl novou sérií fotografií...

Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

Americká herečka Bella Thorne opět předvádí svůj smysl pro styl. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií, na...

Deset let herečka Anne Hathawayová v tichosti trpěla velmi vysilující nemocí.

Americká herečka Anne Hathawayová žila deset let s těžkým tajemstvím. Prozradila, že po třicítku byla „napůl slepá“ kvůli...

„Nyní akceptuji svůj vzhled“: Victoria Beckham se v 52 letech otevírá

Britská módní návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham v nedávném rozhovoru pro The Times otevřeně hovořila o svém vztahu...

„Nikomu nic nedlužím“: Paris Jacksonová se otevírá o svém vztahu s otcem

Dcera krále popu, americká zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Paris Jacksonová dlouho věřila, že se musí o všechno...

Svými metalickými balerínkami Emma Roberts potvrzuje návrat tohoto trendu.

Balerínky ještě nejsou hotové. Na módní akci v New Yorku americká herečka a producentka Emma Robertsová tuto ikonickou...