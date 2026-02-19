Tato jihoafrická modelka ve svých 37 letech hrdě ukazuje svou postavu.

Candice Swanepoel, jihoafrická modelka a bývalý anděl Victoria's Secret, nedávno sdílela selfie na Instagramu, na kterém sebevědomě zdůraznila svou postavu.
Neformální příspěvek, který udělal dojem.
Candice Swanepoel se na svém instagramovém účtu @candiceswanepoel podělila o jednoduchý a upřímný moment. Klečela před zrcadlem v krátkém růžovém svetru s dlouhým rukávem a splývavé šedé skládané sukni. Celý outfit, jemný a elegantní zároveň, přirozeně zdůrazňoval její postavu. Její blond vlasy jí volně padaly přes ramena a záměrně minimalistický make-up nechával vyniknout ryzí záři její tváře.
S telefonem v ruce zachycuje okamžik v prosvětleném interiéru a nabízí svým sledujícím spontánní a zářivou selfie, daleko od přehnané umělosti. Tento příspěvek, publikovaný 14. února 2026, mezi sérií rozmanitých fotografií představuje obraz sebevědomí a fyzické pohody. Zahlédneme vypracované břišní svaly, ale především ženu, která se zdá být ve své kůži pohodlná. Kromě estetiky tento příspěvek ilustruje širší poselství: sebepřijetí, práci na svém těle z lásky spíše než z povinnosti a oslavu silné a asertivní ženskosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Věrný svému sportovnímu režimu
Candice Swanepoel ztělesňuje moderní vizi pohody: náročná, ale zároveň uzemněná, disciplinovaná, ale zároveň respektující své tělo. Pilates, jóga, mobilita, silový trénink… každý den cvičí asi hodinu se svým dlouholetým trenérem. Je to víc než jen fitness rutina, je to skutečný uzemňující rituál, který vyživuje její tělo i mysl.
Původem z Jižní Afriky upřednostňuje holistický přístup: vyváženou stravu bohatou na živiny, smoothie s vysokým obsahem kolagenu, pravidelnou hydrataci a především pozorné naslouchání potřebám svého těla. Tento příspěvek je součástí série příspěvků, které se vymykají přehnaně pózovaným focení a nerealistickým filtrům. Zde objevujeme ženu v jejím pravém já. Nejde o srovnávání se s ostatními ani o sledování vnějšího ideálu, ale o to, jít vpřed vlastním tempem, podle svého vlastního příběhu, metabolismu a priorit.
Nadšené reakce a módní odkaz
Reakce byly okamžité: „neuvěřitelná postava“, „zářivá“. Candice Swanepoel, ikonická modelka, která se proslavila v roce 2007, se etablovala jako přední osobnost mezinárodní módy. Její image v sobě spojuje svěžest, přirozenost a atletickou sílu – směs, která se stala jejím poznávacím znamením. Vyhledávaná múza velkých módních domů, pravidelná účastnice prestižních kampaní a přehlídkových mol Victoria's Secret, ztělesňuje moderní ženskost: silnou, sebevědomou a asertivní. I mimo záři reflektorů je její kariéra důkazem vytrvalosti a autenticity.
Touto spontánní selfie Candice Swanepoel potvrzuje svůj status skutečné módní ikony. Daleko od umělosti a sofistikovaného stvárnění okouzluje přirozenou elegancí a sebevědomím, které překračují prchavé trendy. Volbou jednoduchosti nám připomíná, že styl nespočívá jen v oblečení, které nosíme, ale také v přístupu, s nímž ho znázorňujeme. Módní lekce, to jistě, ale především lekce o sebevědomí a svobodě.