Před Australian Open tento tenista způsobuje senzaci

S blížícím se Australian Open 2026 (18. ledna až 1. února) přitahuje Amanda Anisimovová velkou pozornost – nejen svým talentem na kurtu, ale i svou mediální prezentací. Mladá americká hvězda, třetí na světě, po působivé sezóně 2025 projevuje obnovené sebevědomí a zdá se být odhodlaná letos v Melbourne posunout svou hru na další úroveň.
Sezóna 2025 plná slibů, ale zároveň poznamenaná lítostí.
Americká tenistka Amanda Anisimovová po vítězstvích na turnajích v Dauhá a Číně potvrdila své postavení mezi nejlepšími hráčkami na okruhu. Prohry ve finále Wimbledonu a US Open s Igou Świątekovou a Arynou Sabalenkovou však zanechaly hořkou pachuť. Tyto neúspěchy však posílily její motivaci k dalšímu zlepšování.
Klidná příprava před Australian Open
Přestože v Brisbane brzy vypadla proti Martě Kostyuk, Amanda Anisimovová si zachovává chladnou hlavu. Mezi tréninky byla hráčka spatřena, jak relaxuje po boku australské tenistky Priscilly Honové, což vyvolalo řadu nadšených komentářů na sociálních sítích. Tento okamžik odpočinku symbolizuje vyváženou přípravu, která kombinuje soustředění a bezstarostný přístup.
Ambice šampiona se rodí
Ve svých 24 letech má Amanda Anisimovová jasný cíl získat grandslamový titul. Její zkušenosti, klid a neustálé zlepšování z ní dělají vážnou kandidátku na vítězství v Melbourne. „Chci si i nadále dávat prostředky k tomu, abych se dostala do dalších finále,“ říká s odhodláním.
Amanda Anisimovová tak vstupuje do sezóny 2026 s neutuchajícími ambicemi a rostoucí zralostí. Po překonání zklamání z roku 2025 se zdá být připravena proměnit svůj potenciál v triumf. Pokud úspěch přeje hráčkám, které se poučí ze svých neúspěchů, pak by rok 2026 mohl znamenat zlom v kariéře mladé Američanky.