Zpěvačka Tyla na červeném koberci přitahuje pozornost svým sošným černým outfitem

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla zazářila na červeném koberci cen BET Awards 2026 v sošně tvarovaném černém outfitu. Zakázková kreace, někde mezi haute couture a odvážností, okamžitě upoutala pozornost všech.

Strukturovaný černý soubor

Srdcem tohoto vzhledu byl výrazný kousek: korzetový top s pečlivě propracovanou strukturou. Design se vyznačoval jemnou květinovou krajkou navrstvenou na strukturovaném podkladu, která vytvářela čistou, grafickou siluetu. Výrazný černý lem zdůrazňoval linie oděvu, zatímco sofistikovaný výstřih dodával oděvu rozhodně módní nádech. Tyla tento top zkombinovala s černými kraťasy a sladěnými punčocháči a vytvořila tak odvážný, monochromatický outfit.

Pečlivě vybrané doplňky

Aby Tyla tento outfit doplnila, zvolila lodičky s otevřenou špičkou a třpytivým efektem, jejichž spirálový tvar dodává vítaný nádech třpytu. Co se týče šperků, zvolila jednoduchost, vzdala se svého obvyklého vrstvení ve prospěch výrazných náušnic a několika barevných prstenů. Pečlivě promyšlený přístup, který umožnil, aby se tento ústřední prvek jejího vzhledu dostal do popředí.

Přírodní kosmetická kúra

Co se týče krásy, Tyla zvolila jednoduchost. Velmi přirozený make-up vyvažoval odvážnost jejího outfitu, zatímco vlasy upravené do objemného fénování s pěšinkou na straně dodávaly pohyb a texturu. Nenuceně elegantní, retro vzhled, který celý outfit elegantně doplňoval. Když se jí po příchodu zeptali, zpěvačka se hravě svěřila, že se cítí neuvěřitelně sebevědomě.

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Stylistický rukopis, který je zcela její

Kromě tohoto vzhledu Tyla potvrzuje svůj status módní ikony. Je známá svým smyslem pro styl a vytvořila si osobitý vzhled, v němž upřednostňuje minisukně a krátké sestřihy před dramatickými dlouhými róbami, které se obvykle nosí na formálních akcích. Tento hravý a asertivní přístup z ní dělá jednu z nových módních ikon své generace.

S tímto sošným černým outfitem se Tyla na udílení cen BET Awards v roce 2026 objevila jako jedna z nejvýraznějších. Kombinací sofistikované struktury, odvážnosti a přirozeného líčení opět dokázala svůj bezchybný smysl pro styl. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, kteří se vždycky těší na její outfity.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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