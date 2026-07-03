„Femme fatale“: Hailey Bieber si zvolila momentálně nejelegantnější účes

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber sdílela na Instagramu sérii fotografií, na kterých předvádí nový trendy účes: „dlouhý bob“. V kombinaci s jasně zeleným topem tento elegantní střih zaujal její sledující, z nichž mnozí chválili její vzhled „femme fatale“.
„Dlouhý bob“, hvězdný účes současnosti
Srdcem tohoto vzhledu je oblíbený střih: „long bob“, dlouhý bob, který obvykle splývá až na ramena. Je elegantní, všestranný a snadno se nosí, stal se jedním z nejmódnějších střihů současnosti. Hailey Bieber, která ho nosí už nějakou dobu, je zde dokonalou ukázkou. Její elegantní a šik bob dodává jejímu celkovému vzhledu nádech nadčasové elegance.
Odpovídající zářivě zelený top
Co se týče outfitu, Hailey Bieber zvolila zářivě zelený top. V popisku příspěvku přidala zelené srdce a emoji žáby, což je odkaz na barvu jejího topu. Pro její zářivý vzhled dokonalý přirozený make-up – lehce zvýrazněné oči, tvářenka a nahé růžové rty.
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Fanoušci zvítězili
Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu obdivu. V komentářích ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty. „Nádherná“, „Femme fatale“, „Je ikonická“, „Jak můžeš být skutečná?“ byly jen některé z mnoha vzkazů. Všechny tyto reakce potvrzují nadšení, které vyvolávalo každé její vystoupení.
S dlouhým mikádem a zářivě zeleným topem působí Hailey Bieber elegantně a sebevědomě. S jedním z nejtrendovějších střihů současnosti potvrzuje svůj status ikony módy a krásy. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se na její outfity vždycky těší.