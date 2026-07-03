Lisa z BLACKPINK zaujala v šatech s velkolepými zády.

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK sdílela na Instagramu sérii fotografií z Utahu v černých šatech s úchvatnými zády, které okamžitě rozzářily její komunitu.

Výrazné černé šaty s ramínky

Zpěvačka, zakladatelka ikonické jihokorejské skupiny a nyní mezinárodní sólová umělkyně, zveřejnila na Instagramu řadu snímků pořízených během jejího pobytu ve Spojených státech. Ústředním bodem tohoto příspěvku jsou nepochybně její šaty. Lisa měla na sobě černé šaty až na zem s obzvláště elegantním výstřihem na ramínka. Splývavá, přiléhavá látka zdůrazňovala její postavu. Tmavá, nadčasová černá kontrastovala s písčitými tóny pouštní krajiny. Tato stylistická volba odráží Lisin zájem o výrazné, osobité kousky, které dokáží proměnit jednoduché focení v nezapomenutelný módní okamžik.

Záda, která uchvátila jeho fanoušky

Nejvýraznějším detailem těchto šatů jsou odhalená záda. Tato stylistická volba dokonale ladí se současným trendem šatů s odhalenými zády, které se staly základem večerního oblečení. Šaty se také vyznačovaly výrazným bočním výstřihem. Tento haute couture detail odráží Lisin zálibu v grafických a rozhodně moderních siluetách. Na Instagramu tyto detaily okamžitě upoutaly pozornost Lisiných sledujících, kteří zaplavili sekci komentářů obdivem.

Zlatý řetízek pro dotvoření vzhledu.

Aby Lisa doplnila tyto černé šaty, zaměřila se na jeden detail: ozdobný zlatý řetízek. Tento decentní a zároveň vzácný doplněk dodává monochromatickému celku nádech jasu. Zlatý prsten na ruce doplňoval tuto pečlivě vybranou sadu doplňků. Minimalistický přístup typický pro styl zpěvačky, který upřednostňuje spíše několik vzácných kousků než hromadu předmětů.

Několik outfitů sdílených v karuselu

Prostředí publikace plně přispívá k jejímu celkovému úspěchu. Lisa pózuje mezi úzkými betonovými zdmi, což vytváří výrazný vizuální kontrast s pouštní krajinou Utahu, která se rozprostírá v pozadí. Tato kombinace brutalistické architektury a americké divočiny vytváří obzvláště filmovou mizanscénu a proměňuje jednoduché focení ve skutečný módní editoriál.

Navíc se kolotoč neomezoval pouze na ty jediné černé šaty. Lisa se podělila i o další, ležérnější outfity, v černých kouskech a hnědých botách. Tyto každodennější outfity, někde mezi západní estetikou a moderním minimalismem, rozšiřují kontemplativní rozměr její americké cesty.

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Příspěvek sdílený uživatelem LISA (@lalalalisa_m)

Vlna nadšených komentářů

Není divu, že příspěvek okamžitě vyvolal záplavu reakcí na sociálních sítích. „Královno Liso,“ zvolal jeden z uživatelů, což byl typický výraz obdivu, který zpěvačka vzbuzuje. „Bože můj, nádherná!“ napsal další fanoušek. „Páni! Krásná jako vždy,“ dodal třetí obdivovatel. Sekce komentářů byla také plná emotikonů srdce, očí a plamenů, což je projev nadšení charakteristické pro komunitu fanoušků Lisy.

V černých šatech s ramínky, odhalených zádech a grafickém bočním výstřihu se Lisa (BLACKPINK) objevila na jednom ze svých nejvýraznějších outfitů sezóny. Kromě samotného vzhledu se zpěvačka se svými fanoušky podělila o plně vizuálně vyrovnaný moment, kterým ukázala stylistickou konzistenci, jež nyní definuje její svět.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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