„Brazilská kráska“: tato herečka způsobila senzaci v sošných šatech

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Brazilská herečka Bruna Marquezine, pozvaná na módní přehlídku Mondepars, rozhodně udělala dojem. V São Paulu zvolila černé šaty s výraznou strukturou, které byly oslavovány jako jeden z nejdiskutovanějších outfitů večera. Vzhled s decentní elegancí a strukturou.

Černé šaty s architektonickým vzhledem

Pro tuto příležitost se Bruna Marquezine rozhodla pro dlouhé černé šaty bez ramínek s korzetovým živůtkem, který obepínal čistou, přiléhavou siluetu. Nejvýraznějším detailem byl pas: geometrický, špičatý střih v bocích, jakýsi nově objevený peplum evokující moderní kostnatý vzhled. Dlouhá, zužující se sukně tuto štíhlou linii prodloužila a vytvořila tak rozhodně minimalistický estetický dojem. V komentářích mnoho uživatelů internetu vyjádřilo svůj obdiv a popsalo Brunu Marquezine jako „brazilskou krásku“ a „zářivou ženu“.

Minimalistické doplňky

Věrná svému decentnímu stylu, Bruna Marquezine doplnila svůj outfit úzkými černými slunečními brýlemi, které celkovému vzhledu dodaly grafický nádech. Její účes, krátký, vlnitý, tmavě hnědý bob, zdůrazňuje moderní vzhled outfitu, zatímco tmavá manikúra dodává finální šmrnc. Celočerný outfit zdůrazňuje střih a konstrukci oděvu.

Touto volbou Bruna Marquezine potvrzuje svou lehkost ve světě módy, jelikož se jí podařilo absolvovat řadu významných akcí. Čistými liniemi, monochromatickou paletou a pečlivě propracovanými detaily vytvořila jeden z nejvýraznějších looků přehlídky Mondepars: demonstraci stylu, který kombinuje modernu a eleganci.

