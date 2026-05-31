Dvojčata princezny Diany se na sociálních sítích chlubí svým blízkým poutem.

Fabienne Ba.
@ameliaspencer15 / Instagram

Dvojčata Lady Amelia a Lady Eliza Spencer, nerozlučná od dětství, nikdy nevynechají příležitost to ukázat. Neteře princezny Diany na Instagramu opět ukázaly, jak blízké pouto mezi nimi je.

„Partnerství více než kdy jindy“: jejich Reel rozpouští srdce online

Lady Amelia Spencer a Lady Eliza Spencer zveřejnily na Instagramu video (Reel), které rychle dojalo jejich sledující. Zachycuje usměvavá blondýnky, jak se připravují na večerní zábavu. Obě mají na sobě bílé krajkové róby, vlasy upravené do drdolů a dlouhé náušnice a pózují vedle sebe na balkonu hotelu. Popisek v angličtině mluví za vše: „Jsou dvojčata víc než kdy dřív .“

Identická dvojčata… potvrzena testem DNA

Amelia a Eliza se narodily 10. července 1992 Charlesi Spencerovi, devátému hraběti Spencerovi (mladšímu bratrovi Lady Di), a Victorii Lockwoodové. Dlouho věřily, že nejsou identické. Při narození jim bylo řečeno, že jsou to jednoduše bratrská dvojčata. Až v roce 2024 genetický test tuto mylnou představu vyvrátil: skutečně jsou identická. Toto opožděné odhalení podle Elizy „mění věci. Teď, když to víme, všechno dává smysl.“

Pouto, které se slovy jen těžko popisují

Kromě fyzické podobnosti sdílejí obě sestry pouto, které se zdá být nedokáže nic zlomit. „Často přesně víme, co si ta druhá myslí,“ svěřila se Amelia. Pro Elizu toto spojení přesahuje slova: „Naše pouto je prostě nepopsatelné. Sdílíme ho už od doby, než jsme se vůbec narodily.“ Dodala: „Jsme identické uvnitř i navenek.“ Je to pouto, které se rozhodly veřejně ukázat a stát se modelkami, ambasadorkami a pravidelnými hostkami červeného koberce.

Nová kapitola v jejich životech

Zatímco obě sestry neustále upevňují své blízké pouto na sociálních sítích, zároveň obě posouvají své životy vpřed s novými kapitolami. Amelia je nyní vdaná za Grega Malletta, zatímco Eliza se připravuje na svatbu se svým snoubencem Channingem Millerdem. Modelky, ambasadorky značek a pravidelné hostky nejprestižnějších večírků, dvojčata se i nadále objevují na okázalých místech, vždy bok po boku. Toto úzce spjaté sourozenecké duo i nadále okouzluje veřejnost – a svou pouhou přítomností svědčí o tichém odkazu, který zanechala jejich slavná teta, princezna Diana.

Prostřednictvím něžných momentek, upřímných svěření a nových osobních závazků lady Amelia a lady Eliza Spencerové nenápadně vykreslují krásný portrét sesterství. Dvojčata z dynastie Spencerových nám připomínají, že kromě jejich dědictví a pozornosti reflektorů zůstává jejich nejcennějším aktivem blízké pouto.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
V monochromatickém vzhledu modelka Irina Shayk předvádí vymodelovanou siluetu.
Herečka Rachel Sennott prolomila mlčení o problémech souvisejících s akné

