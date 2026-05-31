V monochromatickém vzhledu modelka Irina Shayk předvádí vymodelovanou siluetu.

Fabienne Ba.
Ruská modelka Irina Shayk opět dobyla Instagram. V nápadném černobílém looku zvolila černý overal s prolamovaným vzorem, který zdůraznil její postavu.

Černý overal se sošným vzhledem

Ústředním prvkem tohoto vzhledu je vše, jen ne obyčejný: zcela průsvitný černý overal s velmi přiléhavým střihem a ultra-couture nádechem. Design s hlubokým výstřihem se vyznačuje výraznými, splývavými rukávy připomínajícími plášť, které celému outfitu dodávají skutečně divadelní rozměr. Průsvitná látka naznačuje linie těla a zároveň je zdůrazňuje, čímž zdůrazňuje redakční kvalitu fotografie. Výsledkem je vzhled, který je zároveň silný, dramatický a rozhodně haute couture, navržený tak, aby zdůraznil postavu Iriny Shayk.

Rafinovaná krása, asertivní pohled

Co se týče krásy, Irina Shayk zvolila decentní eleganci. Zvolila uhlazené, dozadu stažené vlasy, které dokonale rámují její obličej a zdůrazňují její rysy. Její minimalistický, ale sofistikovaný make-up zdůrazňoval intenzivní oči, tvarované lícní kosti a matný finiš. Vzhled doplňovala sebevědomá póza s jednou nataženou nohou a pohledem upřeným přímo do fotoaparátu – asertivní postoj, který dokonale doplňoval grafický charakter jejího outfitu.

Celočerný vzhled, charakteristický rys topmodelky

Irina Shayk si z celočerného looku udělala jeden ze svých charakteristických stylů. Na červeném koberci i při focení pro editoriály se pravidelně vrací k této monochromatické paletě, která jí dokonale sluší. Snadno ji kombinuje s luxusními látkami, prolamovanými detaily a grafickými materiály, aby posouvala hranice základní černé. Tento nový vzhled není výjimkou: díky čistým liniím a promyšlenému objemu rukávů proměňuje „klasický“ odstín ve skutečné módní prohlášení.

Nová módní lekce na Instagramu

V komentářích fanoušci chválili Irinu Shaykovu vyrovnanost a eleganci a zdůraznili její schopnost proměnit každý její vzhled ve skutečný módní okamžik. Další demonstrace stylu, která potvrzuje její status módní ikony.

V prolamovaném overalu, pláštěnkových rukávech a celočerném oblečení Irina Shayk předvádí další mistrovskou třídu haute couture módy. Tímto sochařským obrazem nám připomíná, že odvaha zůstává její největší devizou.

