Herečka Rachel Sennott prolomila mlčení o problémech souvisejících s akné

Americká herečka, komička a scenáristka Rachel Sennottová čelila na začátku své filmové kariéry brutálním a zraňujícím komentářům ohledně svého vzhledu. Nyní prolomila mlčení o tlaku, který musela snášet kvůli akné.
Slyšení byla poznamenána komentáři o její pleti.
Když byla Rachel Sennottová pozvána na tradiční kulatý stůl s komediálními herečkami, které organizoval Hollywood Reporter, vyprávěla o nejpamátnějším komentáři, jaký kdy na konkurzu slyšela. „Měla jsem silné akné a byla jsem si kvůli tomu velmi stydlivá,“ přiznala . „Často jsem chodila na konkurzy, kde mi říkali: ‚A tohle si můžeme nechat,‘“ pokračovala a ukázala na svůj obličej.
Úvaha, která, když ji před svými kolegy vyprávěly americká herečka, komička a spisovatelka Hannah Einbinder, americká komička a herečka Ashley Padilla, americká herečka, televizní moderátorka a zpěvačka Keke Palmer a americká spisovatelka, producentka, komička a herečka Quinta Brunson, vyvolala u stolu úžas.
Rachel Sennottová se potýká s těžkým akné
Před každým konkurzem Rachel Sennottová absolvovala dlouhý maskovací rituál. „Nanesla jsem si spoustu make-upu a korektoru, podívala se na sebe do zrcadla a pomyslela si: ‚Nic nevidí... nikdo si toho nevšimne,‘“ vyprávěla. Pak, když vešla do místnosti, si uvědomila, že úplně první poznámka se týkala jejího akné. Rachel Sennottová přesně neuvedla, kdo tyto poznámky pronesl.
Rachel Sennottová se kvůli těžké formě akné obrátila na isotretinoin, který je prodáván pod značkou Accutane. Podle kliniky v Clevelandu je tato velmi účinná léčba obvykle vyhrazena pro těžké akné, kdy jiné terapeutické možnosti nezabraly nebo nejsou dobře snášeny. „Je to velmi intenzivní lék,“ shrnula herečka a dodala, že o něm mluví „každé dvě vteřiny“.
Slova, která osvobozují ostatní
Svědectví Rachel Sennottové okamžitě rezonovalo s jejími kolegy, zejména s Hannah Einbinderovou, která sama dříve užívala isotretinoin a zažertovala: „Ona mi umožnila přejít na Accutane. Chci poděkovat těm, kteří přišli přede mnou.“ Keke Palmerová dodala: „A já jsem to zvládla před vámi dvěma.“ Kromě humoru tato výměna názorů zdůrazňuje, jak hollywoodský průmysl v zákulisí dokáže redukovat své herce na jejich vzhled – a kolik odvahy je potřeba k tomu, aby se od toho člověk osvobodil.
Rachel Sennottová – tvůrkyně a hvězda seriálu HBO „I Love LA“ – prolomením mlčení o těchto poznámkách zdůrazňuje realitu, o které se stále jen zřídka diskutuje: zraňující komentáře, které mladé herečky slýchají o svém vzhledu, někdy maskované jako „charakter“. Její svědectví slouží jako připomínka, pokud je nějaká potřeba, nutnosti, aby Hollywood zpochybnil určité praktiky.