Search here...

V 63 letech se ptá, zda se kraťasy nestaly „na její věk příliš vulgární“.

Tělo pozitivní
Léa Michel
@hello_femme/Instagram

Co kdyby stačil obyčejný oděv k tomu, aby otřásl desítky let zažitými konvencemi? Na Instagramu zdánlivě bezstarostné video rozpoutalo debatu mnohem hlubší, než se zdá. Během pouhých několika sekund třiašedesátiletá žena znovu nastolila zásadní otázku: kdy bychom si měli začít zahalovat tělo? Pozor, spoiler: nikdy.

Otázka, která vyvolává reakce

Catherine Haïm, známá svým odvážným stylem a otevřeností, zveřejnila na svém instagramovém účtu video, které vyvolalo reakci daleko za hranicemi její komunity. Stojí před kamerou, oblečená v dokonale stylových kraťasech, a klade zdánlivě naivní otázku: jsou kraťasy po šedesátce zakázané, nevhodné, nebo prostě jen velmi cool? Tři možnosti, úsměv a sekce komentářů exploduje.

Za tímto inscenováním se skrývá mnohem širší otázka. Jak daleko sahá svoboda oblékání žen s přibývajícím věkem? A především, kdo rozhoduje o tom, co je „přijatelné“ a co ne? Catherine Haïm nás vybízí k zamyšlení nad těmito neviditelnými pravidly, která se ženským tělům stále až příliš často vnucují.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Haïm Catherine (@hello_femme)

Nadšení příznivci

Není divu, že reakce byly četné a rozmanité. Velké množství uživatelů internetu chválilo její odvahu a energii. Mnozí ve videu viděli závan čerstvého vzduchu, povzbuzení k návratu k vlastnímu image bez omezení věkem. Některé zprávy dokonce evokovaly pocit radostné naléhavosti: nosit to, co milujete, hned teď, bez čekání na vnější uznání, které možná nikdy nepřijde. Kraťasy se pak stávají symbolem potěšení a sebelásky.

Kritika přetrvává

Debata také odhaluje přetrvávající odpor. Jiné, ostřejší komentáře považují outfit za nevhodný, ba dokonce směšný. Pro tyto kritické hlasy zůstávají kraťasy výsadou vyhrazenou pro mládež, jako by se ukazování nohou stalo neslušným, jakmile se změní věk na občanském průkazu. Tyto reakce odrážejí stále velmi normativní pohled na ženské tělo, kde věk klade přísné limity na viditelnost a touhu být viděna.

Nuancedovaná pozice, která nám připomíná osobní volbu

Mezi těmito dvěma tábory existuje několik odlišnějších názorů, které nám připomínají, že vše závisí na stylu, kontextu a osobních preferencích. Tento postoj, aniž by to výslovně uvedl, přesměrovává debatu tam, kde by vždy měla být: na individuální volbu. Neexistuje totiž jediný způsob, jak být elegantní nebo vhodný v oblékání.

Kraťasy jako symbol svobody

Na tomto příběhu nejsou pozoruhodné samotné kraťasy, ale to, co představují. Prostřednictvím tohoto videa Catherine Haïm zdůrazňuje generační propast, ale také posun v postojích. Stále více žen s věkem odmítá být neviditelné. Prosazují své právo milovat svá těla taková, jaká jsou – silná, zralá, jedinečná – a oslavovat je bez studu.

V konečném důsledku je v 63 letech už samotné veřejné položení této otázky odpovědí. Připomíná nám to, že pohodlí, sebevědomí a potěšení z toho, že se ve svém oblečení cítíme dobře, jsou nadčasové. A především, že pravá elegance spočívá v této znovuobjevené svobodě: svobodě oblékat se podle sebe a nepodřizovat se zastaralým pravidlům.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Kdysi zesměšňované, nyní stylové: neuvěřitelný návrat rovnátek

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kdysi zesměšňované, nyní stylové: neuvěřitelný návrat rovnátek

Pokud jste někdy nosili rovnátka, pravděpodobně byste na tu dobu raději navždy zapomněli a zničili všechny stopy po...

Ashley Alexiss se svými výraznými křivkami usiluje o předefinování standardů krásy.

Ashley Alexiss ztělesňuje závan čerstvého vzduchu, který proudí skrze módu a sociální média. Je to modelka a podnikatelka...

Tato modelka nadměrných velikostí odsuzuje tichý zánik inkluzivní módy

V posledních letech se zdálo, že móda konečně volně dýchá. Prostor obsadily rozmanité, asertivní a inspirativní osobnosti. Dnes...

Co kdyby se „velké nosy“ staly v roce 2026 novým standardem krásy pro ženy?

Na sociálních sítích se šíří vítr změny. Stále více žen přijímá své přirozené rysy a představuje si budoucnost,...

Tato maminka oblečená v plážovém oblečení oslavuje své strie a své tělo po těhotenství.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nedávno na Instagramu dojala tisíce sledujících sdílením své fotografie v plážovém oblečení, na které...

Testuje sváteční outfity pro plnoštíhlé a dává skutečnou lekci sebevědomí

Hledáte sváteční outfit, který kombinuje styl, pohodlí a sebevědomí? Dobrá zpráva: někteří tvůrci obsahu jsou v tomto ohledu...

© 2025 The Body Optimist