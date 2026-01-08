V 63 letech se ptá, zda se kraťasy nestaly „na její věk příliš vulgární“.

Co kdyby stačil obyčejný oděv k tomu, aby otřásl desítky let zažitými konvencemi? Na Instagramu zdánlivě bezstarostné video rozpoutalo debatu mnohem hlubší, než se zdá. Během pouhých několika sekund třiašedesátiletá žena znovu nastolila zásadní otázku: kdy bychom si měli začít zahalovat tělo? Pozor, spoiler: nikdy.
Otázka, která vyvolává reakce
Catherine Haïm, známá svým odvážným stylem a otevřeností, zveřejnila na svém instagramovém účtu video, které vyvolalo reakci daleko za hranicemi její komunity. Stojí před kamerou, oblečená v dokonale stylových kraťasech, a klade zdánlivě naivní otázku: jsou kraťasy po šedesátce zakázané, nevhodné, nebo prostě jen velmi cool? Tři možnosti, úsměv a sekce komentářů exploduje.
Za tímto inscenováním se skrývá mnohem širší otázka. Jak daleko sahá svoboda oblékání žen s přibývajícím věkem? A především, kdo rozhoduje o tom, co je „přijatelné“ a co ne? Catherine Haïm nás vybízí k zamyšlení nad těmito neviditelnými pravidly, která se ženským tělům stále až příliš často vnucují.
Nadšení příznivci
Není divu, že reakce byly četné a rozmanité. Velké množství uživatelů internetu chválilo její odvahu a energii. Mnozí ve videu viděli závan čerstvého vzduchu, povzbuzení k návratu k vlastnímu image bez omezení věkem. Některé zprávy dokonce evokovaly pocit radostné naléhavosti: nosit to, co milujete, hned teď, bez čekání na vnější uznání, které možná nikdy nepřijde. Kraťasy se pak stávají symbolem potěšení a sebelásky.
Kritika přetrvává
Debata také odhaluje přetrvávající odpor. Jiné, ostřejší komentáře považují outfit za nevhodný, ba dokonce směšný. Pro tyto kritické hlasy zůstávají kraťasy výsadou vyhrazenou pro mládež, jako by se ukazování nohou stalo neslušným, jakmile se změní věk na občanském průkazu. Tyto reakce odrážejí stále velmi normativní pohled na ženské tělo, kde věk klade přísné limity na viditelnost a touhu být viděna.
Nuancedovaná pozice, která nám připomíná osobní volbu
Mezi těmito dvěma tábory existuje několik odlišnějších názorů, které nám připomínají, že vše závisí na stylu, kontextu a osobních preferencích. Tento postoj, aniž by to výslovně uvedl, přesměrovává debatu tam, kde by vždy měla být: na individuální volbu. Neexistuje totiž jediný způsob, jak být elegantní nebo vhodný v oblékání.
Kraťasy jako symbol svobody
Na tomto příběhu nejsou pozoruhodné samotné kraťasy, ale to, co představují. Prostřednictvím tohoto videa Catherine Haïm zdůrazňuje generační propast, ale také posun v postojích. Stále více žen s věkem odmítá být neviditelné. Prosazují své právo milovat svá těla taková, jaká jsou – silná, zralá, jedinečná – a oslavovat je bez studu.
V konečném důsledku je v 63 letech už samotné veřejné položení této otázky odpovědí. Připomíná nám to, že pohodlí, sebevědomí a potěšení z toho, že se ve svém oblečení cítíme dobře, jsou nadčasové. A především, že pravá elegance spočívá v této znovuobjevené svobodě: svobodě oblékat se podle sebe a nepodřizovat se zastaralým pravidlům.