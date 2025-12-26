Search here...

Překvapivá pravda o břišním tuku a vaší inteligenci

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
Graisse du ventre bienfaits cerveau
DarinaBelonogova/Pexels

Zatímco si všichni začínají psát svá novoroční předsevzetí, diety se opět ocitly na vrcholu seznamu. Přestože je břišní tuk neustále démonizován a stigmatizován společenským tlakem, hraje roli ve zdraví mozku. Kromě toho, že je pohodlným polštářem pro vašeho partnera a poskytuje vynikající ochranu vašim orgánům, vaše měkké, kulaté břicho ve skutečnosti chrání váš mozek.

Břišní tuk, který je dobrý pro mozek

S příchodem nového roku je čas na zamyšlení a moudré sliby. Slavnostně přísaháte, že budete více cvičit, číst více knih, připojíte se k charitativní organizaci a zvládnete všechny výzvy na svém seznamu úkolů pro teenagery (těch, které stále odkládáte). Stejně jako 20 % lidí byste možná chtěli zhubnout dvě nebo tři velikosti džínů a přizpůsobit se standardům. Přesto ten břišní tuk, který vám před zrcadlem způsobuje tolik nepříjemností a který média mimochodem odsuzují, může být ve skutečnosti užitečný a prospěšný pro váš mozek.

Kromě toho, že funguje jako živá neprůstřelná vesta a umožňuje více mazlení, obsahuje břišní tuk cennou složku. Vědci z Univerzity Tóho v Japonsku studují klíčový protein pro naši inteligenci: BDNF. Za tímto poněkud zastrašujícím názvem se skrývá skutečný vodič mozkových funkcí. BDNF pomáhá mozkovým buňkám vyvíjet se, přežívat a efektivně spolu komunikovat. Je nezbytný pro paměť, učení a dokonce i regulaci nálady. Problém je v tom, že hladiny BDNF s věkem přirozeně klesají. Důsledek: méně ostrá paměť, potíže s koncentrací a někdy zvýšená emoční zranitelnost.

Když se viscerální tuk stane ochranným

A tady přichází překvapení. Studie ukazuje, že viscerální tuk produkuje protein zvaný CX3CL1. Tato molekula hraje přímou roli v udržování zdravých hladin BDNF. Jinými slovy, určité množství břišního tuku pomáhá mozku správně fungovat.

U mladých myší tento tuk produkoval vysoké hladiny CX3CL1, což podporovalo vynikající kognitivní funkce. U starších myší se tato produkce prudce snížila, což odráží to, co je pozorováno u lidí se stárnutím mozku. Ještě překvapivější je, že když vědci uměle zvýšili hladinu tohoto proteinu u starších myší, jejich hladiny BDNF se zlepšily.

Proč „štíhlejší“ neznamená „chytřejší“

Kromě posílení vašeho sebeobrazu tato studie zpochybňuje dlouhodobé přesvědčení o křivkách těla. V kolektivní představivosti je břišní tuk nevyhnutelně spojován s cholesterolem, srdečními problémy a dalšími zdravotními problémy. Pro mnohé je ukazatelem zanedbávání, viditelným důkazem zhoršujícího se zdraví. A tato studie, ačkoli uznává negativní aspekty nadměrného tuku, také zdůrazňuje jeho přínosy.

Cílem není podporovat obezitu, ale jednoduše vidět za hranice zdání a lépe pochopit, jak tělo funguje. Jde o rovnováhu, ne o extrémní kontrolu nebo úplné opuštění stravovacích návyků.

Pozitivní pro tělo… a vědecké poselství

Tato studie nám připomíná, že tělo není jen estetický objekt, ale inteligentní, komplexní a adaptivní systém. Tuk není morálním selháním, osobním selháním ani estetickou aberací. Plní specifické, někdy životně důležité, biologické funkce.

Tento objev nás povzbuzuje k tomu, abychom se smířili s naším břichem, které je často zdrojem nejistoty , a lépe si vážili epikurejských zimních okamžiků. Těchto pár centimetrů čtverečních tuku, které módní průmysl stigmatizuje na každé přehlídce a které se média snaží od 1. ledna vyhnat, není „příliš mnoho“. Plní neviditelný, ale velmi reálný účel. Nejde o oslavování nadměrného množství, ale o pochopení, že zdraví se neměří pouze obvodem pasu. Od okamžiku, kdy tělo

Zkrátka, vaše inteligence se neměří váhami. A někdy to malé bříško, na které tak upřeně hledíte, tiše pracuje... pro váš mozek.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
