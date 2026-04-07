Na Instagramu pózují s odhalenými bříšky a jejich zpráva je dojemná.

Tělo pozitivní
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Freepik

Na sociálních sítích se zdá, že „dokonalé“ obrázky jsou všude. Stále více se prosazuje další typ obsahu: neretušované, neinscenované fotografie těl. Mezi nimi jsou i břicha ukázaná taková, jaká skutečně jsou. A to mění náš pohled na věc.

Ukažte břicho takové, jaké doopravdy je.

Stále více tvůrců obsahu se rozhoduje zveřejňovat fotografie svých břichů v přirozených polohách: vsedě, uvolněně, v předklonu nebo prostě při každodenních činnostech. Tyto snímky, daleko od strnulých póz a takzvaných lichotivých úhlů, zdůrazňují to, co mnozí znají, ale online jen zřídka vidí: záhyby, rýhy a variace tvarů v závislosti na držení těla. Zkrátka živá těla, která se pohybují, dýchají a mění.

Tyto příspěvky jsou často doprovázeny jednoduchými, ale silnými sděleními: ano, vzhled vašeho břicha se může během dne měnit. Ano, může se svraštit, když se posadíte. A ano, to vše je naprosto normální.

Reakce na příliš vyleštěné obrázky

Skutečnost, že tento obsah rezonuje tak silně, není náhoda. Sociální média dlouhodobě propagují velmi homogenní standardy krásy, často spojované s hladkými, pevnými a neměnnými těly. Několik studií však ukázalo, že opakované vystavení těmto idealizovaným obrazům může vést k srovnávání a u některých lidí k nespokojenosti s vlastním tělem. V této souvislosti funguje pohled na „přirozené“ břicho jako protiváha. Umožňuje vám dát to, co vidíte každý den na obrazovce – a v zrcadle – do perspektivy.

Pozitivní pohyb těla v pozadí

Tento trend je součástí širšího hnutí: hnutí body positivity. Toto hnutí podporuje uznání rozmanitosti těla a odklon od jediné vize krásy. Na sociálních sítích se to projevuje hashtagem, referencemi a fotografiemi, které oslavují těla v celé jejich realitě.

Strie, jizvy, křivky a asymetrie jsou zobrazeny nefiltrovaně, jako normální součást života. Cílem není přizpůsobit se novému ideálu, ale spíše umožnit vám existovat takoví, jací jste, aniž byste museli vyhlazovat nebo korigovat svůj vzhled.

Břicho, oblast často pod tlakem

Břicho je částí těla obzvláště vystavenou estetickým tlakům. Často je spojováno s představou „plochého“ ideálu, kterého je těžké dosáhnout a ještě těžší si ho trvale udržet. Odborníci nám však připomínají, že jeho vzhled se přirozeně mění. Držení těla, dýchání, trávení nebo dokonce denní doba mohou změnit jeho tvar.

Břicho může být po jídle více nafouklé, uvolněnější vsedě nebo více „napnuté“, když jsou svaly stažené. Vysoce „vyhlazené“ obrázky, které vidíte online, často odpovídají specifickým pózám, pečlivě vytvořenému osvětlení nebo scéně. Pohled na břicho v přirozených polohách nám umožňuje znovu se spojit s jednoduchou realitou: vaše tělo není určeno k tomu, aby bylo statické.

Zpráva, která vám udělá dobře

Tyto nefiltrované fotografie nám pomáhají jemně měnit způsob, jakým vnímáme svá těla. Připomínají nám, že normalita není přímka, ale množství tvarů, textur a variací. Pro mnohé tento typ obsahu nabízí pocit úlevy.

Méně srovnávání, méně tlaku a více soucitu se sebou samým. To neznamená, že každý musí tento přístup přijmout nebo odhalit své tělo, ale vidět ostatní, jak sdílejí svou realitu, může vytvořit podpůrnější prostor.

Tyto obrázky nakonec vyprávějí jednoduchý příběh: vaše tělo ve všech svých variantách si zaslouží, abychom na něj pohlíželi s respektem. A někdy to začíná přijetím toho, že břicho může žít, pohybovat se a existovat… bez filtrů.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
