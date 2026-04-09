V 61 letech tato modelka pózuje a dává najevo své „skutečné“ tělo, daleko od filtrů.

Česko-švédsko-americká modelka a herečka Paulína Pořízková se opakovaně veřejně vyjadřuje k tématu vnímání vlastního těla a stárnutí. Prostřednictvím četných příspěvků na Instagramu se zasazuje o image bez filtrů a retuší a vyzývá k přehodnocení standardů krásy.
Kultovní osobnost módy, která oslavuje plynutí času
Paulina Pořízková se v 80. letech 20. století etablovala jako jedna z předních osobností módního průmyslu. Předváděla pro mezinárodní časopisy a spolupracovala s několika renomovanými značkami. Dnes pravidelně využívá sociální média k řešení otázek týkajících se věku, vnímání těla a očekávání od žen ve veřejném prostoru. V několika příspěvcích vysvětluje svou touhu „ukázat realističtější obraz stárnutí, aniž by se uchylovala k digitálním retušům“.
Nárokování obrázku bez filtrů
Paulina Pořízková pravidelně sdílí fotografie doprovázené zprávami o sebepřijetí a vnímání vlastního těla s věkem. V rozhovoru pro vysvětluje, že chce ukázat autentičtější zobrazení krásy, vzdálené idealizovaným obrazům, které se často objevují na sociálních sítích. Zvláště zmiňuje důležitost oddělení fyzického vzhledu od osobní hodnoty a zároveň zdůrazňuje, že změny spojené s časem jsou přirozenou součástí života. Podle ní neretušované snímky přispívají k pestřejšímu zobrazení ženských těl.
Stárnutí a viditelnost v módním průmyslu
Několik osobností z módního průmyslu se nedávno vyjádřilo k tomu, jak věk může ovlivnit profesní viditelnost. Paulina Pořízková poukazuje na to, že ženy někdy čelí specifickým očekáváním ohledně svého vzhledu, zejména v oblastech, kde hraje image významnou roli.
V článku publikovaném ve Vogue hovoří o potřebě rozšířit zastoupení, aby lépe odráželo rozmanitost kariérních cest. Tato prohlášení jsou součástí širšího vývoje v tomto odvětví, kde některé značky do svých kampaní začleňují rozmanitější profily.
Prohlášení, které rezonuje na sociálních sítích
Příspěvky Pauliny Pořízkové pravidelně vyvolávají online reakce a mnoho uživatelů internetu vyjadřuje zájem o snímky, které považují za realističtější. Otázka vizuální autenticity je předmětem stále větší diskuse, zejména s rozšířením retušovacích nástrojů a digitálních filtrů. Pro některé pozorovatele tyto diskuse přispívají k zamyšlení nad tím, jak snímky ovlivňují vnímání těla.
Někteří uživatelé internetu však poukazují na to, že Paulina Pořízková se vzhledem ke svému původu jako bývalá modelka částečně přizpůsobuje široce uznávaným estetickým standardům, což může vést k podrobnějšímu pochopení jejího sdělení. Zatímco její komentáře zůstávají legitimní a přispívají k otevření debaty – každá žena má právo stárnout a žít se svým tělem tak, jak uzná za vhodné – někteří uživatelé internetu se nicméně domnívají, že její zkušenosti prospívají z větší formy společenského uznání než zkušenosti žen, které se nepodřizují dominantním normám, zejména starších žen, jejichž tvar těla se odchyluje od tradičních estetických standardů.
Diskuse o tělesné rozmanitosti a stárnutí v konečném důsledku získávají na významu v médiích a módě. Viditelnost modelek z různých generací přispívá k postupné transformaci estetických standardů. Paulina Pořízková patří mezi ty, kteří podporují širší reprezentaci krásy tím, že prezentují neretušované snímky.