Tito tanečníci z karnevalu v Riu vrátili křivky do centra show

Velkolepé alegorické vozy, horečnatá atmosféra, nakažlivý rytmus, který nenechá nikoho klidným… karneval v Riu, který se koná od 13. do 18. února 2026, je oslnivou podívanou, kde těla mluví za vše. Pod třpytivým peřím a kostýmy zdobenými drahokamy však postrádají typy postav rozmanitost a křivky nápadně chybí. V zemi, která uctívá kosmetickou chirurgii, si někteří tanečníci samby udělali ze svých křivek symbol.
Karneval v Riu, ples stereotypních těl?
Karneval v Riu nabídl živý odpočinek uprostřed ponurých zpráv. Považovaný za největší festival na světě, je v Brazílii skutečnou institucí a pastvou pro oči. Od 13. do 18. února se město, kterému dominoval Kristus Spasitel, proměnilo v rozsáhlou oslavu pod širým nebem, kde se objevily tisíce tanečníků, jejichž energii umocňovaly rytmické rytmy. Během průvodů studenti školy samby unisono předváděli choreografické sestavy ze svých pódií. Usazeni na majestátních a nápaditě kreativních alegorických vozech byli ve svém živlu, uneseni radostnou a pulzující hudbou.
Během této vizuálně ohromující podívané, která uchvacuje těla a rozechvěje nohy, se postavy dostávají do centra pozornosti. Tyto kostýmy, ozdobené perlami, zářivými výšivkami a grandiózními tematickými detaily – někdy inspirované folklórem, jindy poháněné bezmeznou kreativitou – jsou vrcholem této velkolepé kulturní události. Ženy, které se tohoto neuvěřitelného stylového cvičení chopily, se pod těmito zdobenými švy téměř podobají hrdinkám Marvelu nebo starověkým bohyním. S manžetami zdobenými kamínky, architektonickými čelenkami a nadměrnými křídly se zdají být přímo vystřiženy z mytologického příběhu. A přestože jsou kostýmy rozmanité, samotné postavy plynule přecházejí z jednoho vznášedla do druhého a pod látkou zůstávají dokonale tvarované.
Jsou prakticky identické a ztělesňují ideál celé země: takzvané štědré boky, definovaný pas, zaoblený zadek a štíhlé nohy. Uprostřed tohoto šíleného davu zůstávají tanečnice s křivkami skryty před zraky. A soubor Plusamba to hodlá změnit tím, že rozpohybuje madla lásky a rozhýbe tělo.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Soubor vedený výhradně tanečnicemi s křivkami
V Brazílii, ráji kosmetické chirurgie a zemi „brazilského liftingu hýždí“, má většina postav předváděných pod reflektory karnevalu umělé tvary, vymodelované prsty v rukavicích jako Frankensteinovo monstrum. Implantáty jsou tam prakticky normou a těla, která zůstanou nedotčená, jsou tiše diskriminována. Silikonová prsa vyplňují stříbrné podprsenky, zatímco saténové tanga jsou zastrčené pod upravenými, XXL hýžděmi.
V této záplavě vylepšených těl autentické siluety mocně ovládají pódium. Díky projektu „Plus in Samba“, který v roce 2017 založila tanečnice Nilma Duarte, si ženy s nadváhou znovu získávají své místo na mole. A pod záři reflektorů přinášejí výraznou přítomnost. Jejich křivky jsou jejich nejkrásnější ozdobou, ale také jejich nejsilnějším pancířem.
A tito tanečníci, se sluncem vrytým do tváří a rytmem v krvi, nepotřebují k záři kamínky a flitry. Jejich aura stačí k upoutání pozornosti. Svou nakažlivou energií a velkou volností pohybu zjemňují a zjemňují obraz múzy „made in Brazil“. Daleko od ztuhlých postav, statických navzdory neustálému pohybu, jejich těla ožívají s každou notou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Když se tělo stane živou sochou
Na karnevalu v Riu není tělo výkladní skříní ani marketingovým nástrojem. Tanečnice nejsou jako zabalené Barbie ani magnety pro fantazie. I když místy působí neskutečným dojmem a podivně připomínají hordu andělů Victoria's Secret, těmto technickým gestům se věnují téměř nábožně.
A křivky, často prezentované jako excesy a odsuzované společností, která je proti štíhlosti, jsou zde uměleckými díly. Jsou to dekorativní prvky, ekvivalent noty v hudební partituře a tahu v obraze. Na válech nebo na zemi se jejich těla vlní s magnetickou lehkostí. Manželské prvky se stávají choreografickými formami. Břicha vibrují v rytmu perkusí. Stehna se srážejí s hrdostí. Nic není skryto. Nic není zadržováno. Tam, kde se některá těla zdají být napjatá estetickými požadavky, jejich těla působí obydleně, plynule a radostně.
Na karnevalu v Riu je tělo jazykem. A tito tanečníci píší novou gramatiku. Co když nakonec největší krása karnevalu spočívá v této pluralitě? V těchto tělech, která vyprávějí tisíc různých příběhů pod stejnými reflektory?