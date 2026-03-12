Tito tanečníci z karnevalu v Riu vrátili křivky do centra show

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
Velkolepé alegorické vozy, horečnatá atmosféra, nakažlivý rytmus, který nenechá nikoho klidným… karneval v Riu, který se koná od 13. do 18. února 2026, je oslnivou podívanou, kde těla mluví za vše. Pod třpytivým peřím a kostýmy zdobenými drahokamy však postrádají typy postav rozmanitost a křivky nápadně chybí. V zemi, která uctívá kosmetickou chirurgii, si někteří tanečníci samby udělali ze svých křivek symbol.

Karneval v Riu, ples stereotypních těl?

Karneval v Riu nabídl živý odpočinek uprostřed ponurých zpráv. Považovaný za největší festival na světě, je v Brazílii skutečnou institucí a pastvou pro oči. Od 13. do 18. února se město, kterému dominoval Kristus Spasitel, proměnilo v rozsáhlou oslavu pod širým nebem, kde se objevily tisíce tanečníků, jejichž energii umocňovaly rytmické rytmy. Během průvodů studenti školy samby unisono předváděli choreografické sestavy ze svých pódií. Usazeni na majestátních a nápaditě kreativních alegorických vozech byli ve svém živlu, uneseni radostnou a pulzující hudbou.

Během této vizuálně ohromující podívané, která uchvacuje těla a rozechvěje nohy, se postavy dostávají do centra pozornosti. Tyto kostýmy, ozdobené perlami, zářivými výšivkami a grandiózními tematickými detaily – někdy inspirované folklórem, jindy poháněné bezmeznou kreativitou – jsou vrcholem této velkolepé kulturní události. Ženy, které se tohoto neuvěřitelného stylového cvičení chopily, se pod těmito zdobenými švy téměř podobají hrdinkám Marvelu nebo starověkým bohyním. S manžetami zdobenými kamínky, architektonickými čelenkami a nadměrnými křídly se zdají být přímo vystřiženy z mytologického příběhu. A přestože jsou kostýmy rozmanité, samotné postavy plynule přecházejí z jednoho vznášedla do druhého a pod látkou zůstávají dokonale tvarované.

Jsou prakticky identické a ztělesňují ideál celé země: takzvané štědré boky, definovaný pas, zaoblený zadek a štíhlé nohy. Uprostřed tohoto šíleného davu zůstávají tanečnice s křivkami skryty před zraky. A soubor Plusamba to hodlá změnit tím, že rozpohybuje madla lásky a rozhýbe tělo.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Pâmela Lino (@eupamelalino)

Soubor vedený výhradně tanečnicemi s křivkami

V Brazílii, ráji kosmetické chirurgie a zemi „brazilského liftingu hýždí“, má většina postav předváděných pod reflektory karnevalu umělé tvary, vymodelované prsty v rukavicích jako Frankensteinovo monstrum. Implantáty jsou tam prakticky normou a těla, která zůstanou nedotčená, jsou tiše diskriminována. Silikonová prsa vyplňují stříbrné podprsenky, zatímco saténové tanga jsou zastrčené pod upravenými, XXL hýžděmi.

V této záplavě vylepšených těl autentické siluety mocně ovládají pódium. Díky projektu „Plus in Samba“, který v roce 2017 založila tanečnice Nilma Duarte, si ženy s nadváhou znovu získávají své místo na mole. A pod záři reflektorů přinášejí výraznou přítomnost. Jejich křivky jsou jejich nejkrásnější ozdobou, ale také jejich nejsilnějším pancířem.

A tito tanečníci, se sluncem vrytým do tváří a rytmem v krvi, nepotřebují k záři kamínky a flitry. Jejich aura stačí k upoutání pozornosti. Svou nakažlivou energií a velkou volností pohybu zjemňují a zjemňují obraz múzy „made in Brazil“. Daleko od ztuhlých postav, statických navzdory neustálému pohybu, jejich těla ožívají s každou notou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Alinne Tornado (@alinne_tornado)

Když se tělo stane živou sochou

Na karnevalu v Riu není tělo výkladní skříní ani marketingovým nástrojem. Tanečnice nejsou jako zabalené Barbie ani magnety pro fantazie. I když místy působí neskutečným dojmem a podivně připomínají hordu andělů Victoria's Secret, těmto technickým gestům se věnují téměř nábožně.

A křivky, často prezentované jako excesy a odsuzované společností, která je proti štíhlosti, jsou zde uměleckými díly. Jsou to dekorativní prvky, ekvivalent noty v hudební partituře a tahu v obraze. Na válech nebo na zemi se jejich těla vlní s magnetickou lehkostí. Manželské prvky se stávají choreografickými formami. Břicha vibrují v rytmu perkusí. Stehna se srážejí s hrdostí. Nic není skryto. Nic není zadržováno. Tam, kde se některá těla zdají být napjatá estetickými požadavky, jejich těla působí obydleně, plynule a radostně.

Na karnevalu v Riu je tělo jazykem. A tito tanečníci píší novou gramatiku. Co když nakonec největší krása karnevalu spočívá v této pluralitě? V těchto tělech, která vyprávějí tisíc různých příběhů pod stejnými reflektory?

Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
