„Tmavé kruhy jako u Itachiho“: ten fyzický detail, který nikdo nevysvětluje... a který možná máte

Typické tmavé kruhy pod očima ztmavují spodní stranu oka a vytvářejí dojem propadlé kůže. Itachiho tmavé kruhy, odkaz na stejnojmennou postavu z filmu „Naruto“, jsou výraznější a zasahují až na tváře, kde splývají s jemnými vráskami. Možná tuto vlastnost máte i vy a v manga kultuře je to vším, jen ne vadou, takže si s tím moc nedělejte starosti.
Tmavé kruhy, které jsou intenzivnější a výraznější
Tmavé kruhy pod očima, neustále korigované a mazané z obličeje, jsou neoblíbené. Trpí špatnou pověstí a jsou obětí nerealistických standardů krásy. Podle běžných mylných představ naznačují chronickou únavu, nedostatek spánku a prozrazují nedostatek péče o sebe. Zvýrazňují tuto „nemocnou pleť“ a tiše kazí její tón. O tom nás přesvědčila naše společnost, posedlá photoshopovanými pleťovými maskami a omlazujícími séry. Pokud máme těmto diktátům věřit, pleť nemá právo žít v míru a vyjadřovat se. Je podrobena diktatuře dokonalosti a vše, co z ní máme, jsou nejistoty .
V kultovním anime „Naruto“ nejsou tmavé kruhy pod Itachiho očima výsledkem divoké noci ani estetickou aberací. Umělci je vyryli do Itachiho obličeje, aby mu dodali tajemný vzhled a zdůraznili jeho pohled. Jsou silným vizuálním symbolem, ukazatelem síly a především ušlechtilým rysem. V lékařské terminologii se jim také říká „nasojugální rýhy“, což je deformace slzného žlábku, infraorbitální prohlubně. V této manze, která překročila generace, se tyto tmavé kruhy nepodobají žádným jiným. Táhnou se po Itachiho tvářích a zdůrazňují hladké rysy jeho obličeje. Na první pohled by si je člověk mohl splést s válečnickým make-upem.
Ve skutečnosti dodávají pleti rozměr a působí více přetíženě, což vytváří iluzi oteklých očí. Itachiho tmavé kruhy pod očima mohou být vrozené, dědičné nebo jednoduše souvisejí se strukturou obličeje. Jinými slovy: můžete spát osm hodin v noci a stále mít ten intenzivní pohled hodný anime hrdiny.
Otázka kůže a transparentnosti
Tmavé kruhy pod očima, které se často mylně spojují s bezesnými nocemi, nejsou jen důsledkem celonočního spánku ani fyzickým projevem nespavosti. Často jsou genetické a do značné míry závisí na struktuře obličeje. Pokud vaši rodiče nebo prarodiče mají přirozeně tmavé oči, je velká šance, že jste je zdědili. Významnou roli hraje tvar oční důlku, hloubka pohledu a rozložení tukové tkáně pod očima.
V epizodě „Naruto“ má Itachi tyto charakteristické tmavé kruhy pod očima již od útlého věku, což naznačuje, že se jedná o přirozený rys. Není to pouhá stylistická ozdoba, ale záměrné designové rozhodnutí, jehož cílem je učinit Itachiho fascinujícím a tajemnějším. Tyto tmavé kruhy v sobě skrývají skrytý význam a obsahují jeho příběh.
V "Naruto", známka zralosti
Zatímco v našem moderním světě posedlém mládím jsou tmavé kruhy pod očima často obětí standardů krásy a předmětem opovržlivého pohledu kosmetického průmyslu, v „Narutovi“ plní Itachiho tmavé kruhy narativní funkci. Znamenají rané povinnosti, nesmírnou duševní zátěž a nekonečné emocionální utrpení. Čím je starší, tím více se tyto charakteristické znaky na jeho tváři prohlubují.
Přestože tyto tmavé kruhy pod očima nesou tíhu jeho mladého života a stahují mu obličej dolů, dělají z Itachiho jedinečného člověka. Zatímco mnoho ninjů má hladké, energické rysy, Itachi se okamžitě jeví jinak: zralejší, vážnější, téměř nadčasový. V japonské kultuře (a zejména v manze) jsou unavené rysy a tmavé kruhy pod očima často spojovány s emocionální hloubkou, inteligencí a melancholií. Itachi zdaleka nemá ztuhlý, nečitelný obličej, ale díky své odlišnosti působí lidštěji a snáze se s ním ztotožňuje.
Podceňovaný faktor šarmu
Když na TikToku hledáte příklady Itachiho tmavých kruhů pod očima v životní velikosti, najdete buď vysvětlující videa, která oslovují jen ostřílené fanoušky mangy, nebo propagační obsah pro kosmetickou chirurgii. Jako by tyto tmavé kruhy pod oči nepatřily nebo ubíraly na naší kráse.
Odstranění nebo změna této vlastnosti znamená popření části vlastní identity a obětování toho, co nás odlišuje od zbytku světa. Je to jako odstranění květin z Monetových obrazů nebo změna tvarů Picassových výtvorů. Tyto tmavé kruhy pod očima nesnižují naše kouzlo, ale naopak ho zvýrazňují. Jsou výhodou, nikoli nevýhodou.
Itachiho tmavé kruhy pod očima, které jsou v cosplayích ztvárněny fialovou oční linkou, jsou spíše zbožňovány než nenáviděny. Není tedy pochyb o tom, že bychom nechali ostatní diktovat náš vzhled nebo že bychom se filtry 2.0 staly realitou.