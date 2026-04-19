Léto se blíží. Moře se třpytí. A někde na té pláži si žena nechává na sobě tričko. Ne proto, že by jí byla zima. Protože se bojí. Bojí se, jak ji uvidí ostatní. Bojí se svého vlastního odrazu. Bojí se existence v těle, které ji naučilo považovat za nedostatečné.
Pokud jste někdy zažili to malé váhavé gesto, to tričko, které si stáhnete, místo abyste ho svlékli, vězte, že v tom nejste sami. Zdaleka ne.
Globální problém, ne osobní slabost
Čísla jsou pozoruhodná a pocházejí z celého světa. Podle studie IFOP provedené pro časopis Flashs 67 % žen uvádí, že se v plážovém oblečení necítí pohodlně . Toto číslo se za posledních deset let dokonce zvýšilo, v roce 2013 to bylo 61 %.
Ve Spojených státech průzkum společnosti Voda Swim provedený v roce 2025 odhalil, že více než 95 % žen se na pláži cítí nejistě .
A co svět? V roce 2024 provedla společnost Dove největší studii, jakou kdy kosmetická značka provedla: bylo dotázáno 33 000 lidí ve 20 zemích , od Argentiny po Čínu, od Velké Británie po Saúdskou Arábii. Výsledek: každá třetí žena na světě by byla ochotna obětovat celý rok svého života, aby dosáhla postavy, kterou považuje za „dokonalou“. Každá třetí. Toto už není jen individuální problém. Je to tichá epidemie.
Odkud se bere ten hlas, který říká „ne ty“?
Odpověď je jasná a nepochází od vás. Pramení z desetiletí zkreslených představ. Podle studie společnosti Dove z roku 2024 se dnes ženy cítí méně sebevědomě ve svém těle než před deseti lety , a to navzdory dvaceti letům hnutí pozitivního přístupu k tělu. A sociální média nesou velkou odpovědnost: každá třetí žena cítí tlak na změnu svého vzhledu kvůli tomu, co vidí online (i když vědí, že obrázky jsou retušované nebo generované umělou inteligencí).
Klinická psycholožka Phillippa Diedrichsová z Centra pro výzkum vzhledu na Univerzitě Západní Anglie to potvrzuje: „Navzdory dvaceti letům práce na rozšíření definic krásy se ženy cítí ve svém těle méně sebevědomé než před deseti lety.“
Co psychologové doporučují a co skutečně funguje
Zvládnutí toho se nestane přes noc. Ale toto říkají odborníci:
Přepracujte svůj vnitřní dialog. Nahraďte „ moje stehna jsou hrozná“ slovy „moje nohy mě nosí každý den“. Neutralita zmírňuje emocionální náboj.
Ukliďte si svůj digitální život. Přestat sledovat účty, které ve vás vyvolávají pocit nedostatečnosti, není známkou slabosti. Je to duševní hygiena. Studie ukazují, že omezení času stráveného na sociálních sítích zlepšuje vnímání vlastního těla a snižuje úzkost.
Postupně se vystavujte nebezpečí. Plavání s přáteli, méně přeplněná pláž a pak krůček po krůčku. Každé úspěšné vystavení se nebezpečí vašemu mozku dokazuje, že imaginární nebezpečí neexistuje.
Skutečná otázka
To tričko, které máš na sobě, nechrání tvé tělo. Chrání ránu: ránu z toho, že ses od dětství naučil, že si tvé tělo musí slunce zasloužit.
Nemusí si to zasloužit. Má na to nárok. Ty na to máš právo .
Toto léto, možná ne hned první den. Možná ne bez jistých obav. Ale jednoho dne to tričko zůstane ve vaší tašce. Ne proto, že vaše tělo bude „dokonalé“. Ale proto, že se rozhodnete, že nemusí být.