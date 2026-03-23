Během těhotenství si po dobu 8 měsíců fotila změny na břiše.

Rodičovství
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Těhotná Amanda Macari (@macariamanda) zvěčnila 8 měsíců svého rostoucího bříška v černé a bílé barvě, což je dojemný seriál, který na Instagramu viděly tisíce lidí.

Intimní a poetická série fotografií

Brazilská influencerka Amanda Macari (@macariamanda) sdílela sérii 16 černobílých portrétů, které dokumentují její těhotenství měsíc po měsíci. Dvě řady se střídají mezi profilovým a čelním pohledem: na začátku sotva zaoblené bříško v úzkých džínách; s postupujícími měsíci velkoryse roste až do osmého měsíce, stále zdůrazněné jednoduchou podprsenkou a džínami. Tyto minimalistické snímky zachycují jemnost jejích křivek, její ochranné ruce a hmatatelný klid.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Amanda Macari (@macariamanda)

Hluboké duchovní poselství

Popisek v portugalštině zní jako modlitba: „9 měsíců jsem tvým oblíbeným domovem 🤰💗.“ Poté cituje Žalm 139:13-16: „Stvořil jsi mé nitro a utkal jsi mě v lůně mé matky. […] Tvé oči viděly mé nenarozené dítě; všechny mé dny byly zapsány do tvé knihy.“ Biblický text, který oslavuje prenatální život jako božské stvoření, plné úžasu a předurčení.

Dojemná oslava mateřství

Tento příspěvek na Instagramu je dojemný svou jednoduchostí a vírou: žádné filtry ani přehánění, jen intimní proměna těla v „domov“ pro miminko. Komentáře se hrnou od dojatých nastávajících maminek, které sdílejí své vlastní příběhy. S hashtagemi jako #gravidasnotiktok se spojuje s brazilskou komunitou, kde je těhotenství prožíváno jako každodenní zázrak.

Fotografie Amandy Macari překračují pouhé srovnání před a po a stávají se poetickou a duchovní meditací o stvoření života. Dojemným svědectvím, které evokuje posvátnou krásu devíti měsíců těhotenství.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Tato hvězda „pozitivního přístupu k tělu“ sdílí intimní moment ze svého života matky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

