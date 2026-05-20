V Jižní Koreji jsou tato poporodní centra stejně fascinující, jako rozporuplná.

Zatímco ve většině zemí světa se novopečené matky vracejí domů ihned po porodu, v Jižní Koreji nacházejí útočiště v zařízeních, která jsou hybridem luxusního hotelu a wellness centra. Masáže, jídla na míru, psychologická podpora, tělové procedury… v těchto oázách klidu se ženám dostává královské péče. Vítaná iniciativa, ale paradoxní v zemi, kde porodnost každoročně klesá.
Odpočinek po porodu, tisíciletá tradice
Ve Francii a dalších západních zemích se ženy sotva stihnou zotavit z porodu, než se musí vrátit domů a pokračovat v hektickém tempu. Jen pár hodin po porodu své drobné, vrásčité bytosti jsou zpět doma a nemají ani chvilku pro sebe. V Jižní Koreji není odpočinek vzdálenou utopií; je to norma. V této zemi, která vyučuje demografii již od čtvrté třídy v naději, že inspiruje budoucí generace k mít děti, nabývá poporodní rekonvalescence téměř podoby wellness pobytu. Matky nacházejí klid, který jiné v hybridních prostorech, ve světě daleko od chladu nemocnic, nikdy nezažijí.
Vybalují si zavazadla a kočárky v prémiových pokojích vybavených kojícími polštáři, postýlkami, plenami, inkubátory a odsávačkami mléka. V srdci těchto modernizovaných klinik, které vytvářejí iluzi dovolené, nemají matky nic jiného na práci než spát, jíst a dobíjet energii. Vše je zde navrženo tak, aby regenerovalo těla matek a odměňovalo je domácími vývary, cílenými masážemi a oddaným personálem, který je vždy připraven poskytnout úlevu. Tato poporodní centra, lépe známá jako „sanhujoriwon“, nevznikla z virálního trendu ani z pomíjivého výstřelku. Jsou součástí dlouholeté tradice, i když s poněkud více „marketingově orientovaným“ přístupem.
Podle tradiční čínské medicíny těhotenství a porod „vyčerpávají energii“ a výrazně ovlivňují životní energii ženy. Stejný princip, známý jako „zuò yuèzi“, také naznačuje, že matka ztrácí své vnitřní teplo. Proto se předepisuje teplá, tučná jídla, lázeňské procedury a regenerační spánek v měkkých prostěradlech.
Pětihvězdičková zařízení pro poporodní rekonvalescenci
V Jižní Koreji, zemi s jednou z nejnižších porodností na světě, která však do roku 2025 zaznamenala nečekaný nárůst porodů, prožívají matky první dny mateřství v idylických podmínkách. Zatímco Francie postupně uzavírá svá porodnická oddělení, země desetistupňové péče o pleť otevírá stále více poporodní centra. Místa, kde jsou únava a psychická zátěž cizími pojmy.
Matky obvykle pobývají v těchto soukromých zařízeních jeden až tři týdny. Nejsou předepsány lékařem; žádost o ně pochází od samotných matek a je na jejich vlastní náklady. Podle Korejského statistického úřadu navštíví tato zařízení pro matky každoročně 80 % nových matek. Během tohoto karanténního období jsou se svým dítětem samy. Díky jeslím, které obsluhují zdravotní sestry 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, luxusním pokojům vybaveným stylovými lékařskými lůžky, kojenecké místnosti, relaxačním zónám a jídlům navrženým tak, aby splňovaly nutriční potřeby matek, si matky mohou uspořádat den podle svých představ.
Kromě dodržování uklidňující rutiny mají matky také vzácnou výsadu vytvořit si se svým dítětem intimnější pouto , osvobozené od vnějšího světa. Tyto místnosti působí dojmem bubliny, kokonu. A když dítě uprostřed noci začne plakat, převezmou to sestřičky. Tímto způsobem se matky jemně seznámí s touto rolí a dobijí si baterky, daleko od rodinných povinností.
Život ve zdech těchto poporodních center
Na sociálních sítích mnoho žen dokumentuje své pobyty v těchto poporodních centrech, které se jinde zdají být revoluční, ale v Koreji jsou jen logickým pokračováním oněch dlouhých devíti měsíců těhotenství. Jsou vidět v květinových nočních košilích, jak popíjejí bylinkové čaje, jedí lákavá jídla, nechávají si masáže pokožky hlavy nebo si nechávají na obličej aplikovat gelové masky. „Všechny matky si zaslouží tento druh péče,“ říká @mrs.helenchoe , která je překvapena, že takové služby nejsou dostupné ve Spojených státech.
Některé zůstávají v minimalistických pokojích, zatímco ty movitější kolébají své novorozence v soukromých apartmánech o velikosti bytů. Možnosti se také liší v jednotlivých zařízeních. Nejšťastnější ženy si užívají focení svých novorozenců, umělecké a řemeslné aktivity a nejmodernější wellness vybavení. „I tatínek může zůstat na místě,“ dodává @pearljjchoi, která toto prémiové porodní oddělení zažila.
Luxus, který není dostupný všem matkám
Tato poporodní centra jsou jako útočiště pro matky vyčerpané porodem. Sama zaplňují vážnou mezeru v poporodní péči. Což je docela obdivuhodné, když vezmeme v úvahu, že 7 z 10 žen se po porodu cítí zoufale osaměle. Pro mnoho žen je to však sen, který se nikdy nesplní, čirá fantazie. Protože ne, sociální zabezpečení tyto „all-inclusive“ pobyty nehradí.
V závislosti na zařízení se cena může výrazně lišit. Jeden tvůrce obsahu přiznal, že za 10 dní zaplatil 4 784 dolarů. V několika videích klienti také zdůrazňují vysoce komerční povahu těchto zařízení, což dále zhoršuje nerovnosti. Právě zde je kontrast nejvýraznější. Na jedné straně vysoce strukturovaná, téměř industrializovaná poporodní zkušenost. Na druhé straně společnost, kde poporodní péče zůstává z velké části soukromá, rodinná a nerovná. Některé ženy si mohou užívat týdny asistovaného odpočinku, zatímco jiné se ocitnou samy a zvládají bezesné noci, fyzickou regeneraci a první týdny kojení bez jakékoli skutečné podpory.
Poporodní centra sice zaplňují mezeru v pozornosti věnované tělům matek, ale zároveň nám připomínají, že blahobyt má svou cenu a těží ze zdraví matek.