PFAS: Jak by tyto znečišťující látky mohly změnit tváře novorozenců

Tato čtyři písmena signalizují nebezpečí. PFAS, všudypřítomné znečišťující látky, které tiše kontaminují naše kuchyňské náčiní, kartonové obaly na potraviny, kosmetiku a dokonce i některé oděvy, sabotují naše zdraví. Vědecká komunita učinila alarmující nové objevy o těchto toxických chemických sloučeninách, čímž dále stírá hranici mezi sci-fi a realitou.
PFAS, zodpovědný za vrozené vady u kojenců
Setkáváme se s nimi každý den, aniž bychom si to uvědomovali, když si nanášíme krémy na obličej, smažíme vejce nebo dokonce pijeme vodu z kohoutku. Za touto zkratkou, která se pravidelně objevuje v titulcích a znepokojuje organizace veřejného zdraví, se skrývá více než 4 000 chemických sloučenin.
PFAS, používané od 50. let 20. století pro svou spolehlivost a odolnost, jsou všude, od nepřilnavých pánví a nepromokavého oblečení až po kosmetiku a výrobky pro domácnost. Na rozdíl od pesticidů, které zanechávají štiplavý a snadno rozpoznatelný zápach, jsou PFAS diskrétnější. Přesto jsou obzvláště houževnaté, odtud jejich přezdívka: „věčné znečišťovatelé“.
PFAS byly předmětem řady vědeckých studií, ale ty dosud neodhalily všechny jejich škodlivé účinky. Výzkumníci již zdokumentovali několik jejich zdravotních účinků, včetně nižší porodní hmotnosti, zvýšeného rizika rakoviny ledvin, snížené imunitní odpovědi na očkování a dyslipidémie. A učinili i některé nové a alarmující objevy, které nevěstí nic dobrého pro páry plánující dítě .
Podle nedávné studie publikované v časopise Chemical Research in Toxicology může PFAS způsobit kraniofaciální abnormality ještě před narozením. Ty se mohou projevovat výraznější asymetrií obličeje, rozštěpem rtu, deformovaným nosem nebo široce posazenýma očima. A existuje pocit déjà vu. Tato zjištění připomínají případ „dětí narozených bez paží“ a malformace, ke kterým došlo v blízkosti ošetřených polí.
Co tyto přetrvávající znečišťující látky způsobují během těhotenství
Realita se stále více podobá dystopii nebo dílu George Orwella. Scénář „mutantního dítěte“ se stává každým dnem realitou a vrhá stín nebezpečí na kolébky nastávajících rodičů. Jak vysvětlují vědci, ženy vystavené PFAS by mohly porodit děti s deformovanými čelistmi nebo nedostatečně vyvinutýma očima , menší nebo méně funkční než obvykle.
Aby dospěli k těmto neradostným závěrům, vědci se zaměřili na 139 látek s perfluorovanými kyselinami (PFAS) a zjistili, že PFDA je pro kraniofaciální vývoj plodu nejškodlivější. Proč? Protože tyto znečišťující látky narušují kyselinu retinovou, molekulu, která zajišťuje správný vývoj lebky v raných fázích těhotenství. I při velmi nízkých dávkách mohou tyto látky způsobit viditelné změny v obličeji. Riziko se zvyšuje přibližně o 10 %, a to i při minimální expozici.
„Tento objev nám umožňuje jít nad rámec pouhé asociace tím, že poskytuje jasné vysvětlení, jak může PFDA narušit vývoj plodu. To je klíčový krok k pochopení velké a komplexní třídy chemických látek v životním prostředí,“ říká Jed Lampe, protagonista studie.
Správné kroky, které je třeba podniknout, abyste se vyhnuli panice a chránili se před ní
Tváří v tvář těmto alarmujícím odhalením je těžké nepodlehnout jakési všudypřítomné úzkosti. Není však třeba propadat panice. I když jsou PFAS všudypřítomné, existují jednoduché kroky, které můžete podniknout k omezení každodenní expozice, aniž byste drasticky změnili svůj životní styl.
Zaprvé, v kuchyni je nejlepší používat nádobí z nerezové oceli, litiny nebo keramiky, spíše než poškozené nepřilnavé pánve. Pokud jde o jídlo, může mít skutečný dopad omezení konzumace ultra zpracovaných produktů a vyhýbání se mastným nebo voděodolným obalům na potraviny (jako jsou některé kartonové nebo obaly z rychlého občerstvení).
V koupelně je také nutné trochu třídit. Některé kosmetické přípravky, zejména dlouhotrvající make-upy nebo voděodolné řasenky, mohou obsahovat perfluorované mastné kyseliny. Čtení etiket a volba jednodušších nebo certifikovaných receptur se pak stává preventivním opatřením, aniž byste se dostali do pasti posedlosti „všem čistým“.
I voda z kohoutku může být ovlivněna v závislosti na regionu. Používání specifických filtrů může pomoci snížit množství určitých kontaminantů, i když ne všechna řešení jsou stejná. Kromě individuálních akcí je odpovědnost také kolektivní. Předpisy, průmyslové kontroly, transparentnost značek: povědomí musí být rozšířené, pokud chceme udržitelně omezit dopad těchto „trvalých znečišťujících látek“.
Mezitím se nejedná o to žít ve strachu, ale v určité formě informované bdělosti. Protože udržovat si informace, upravovat své návyky a zachovat si jasnou hlavu je již způsob, jak znovu získat určitou kontrolu v prostředí, které takové ne vždy je.