Proč jsou některé děti ve společnosti matky obtížnější než s jinými?

Všichni chválí klid a poslušnost vašeho dítěte, aniž by si uvědomovali, že se ve vaší přítomnosti tento malý andílek promění v nemilosrdného tvora. Pod svatozáří se skrývá impozantní pár rohů. Vaše dítě vám ztěžuje život a vůbec se nepodobá zářivému popisu, který mu dávají vaši blízcí. Ale proč taková neúprosná kritika? Vědci vás ujišťují: problém nejste vy.
Jsou děti v přítomnosti matky 800krát neukázněnější?
Když se vaše dítě vrátí z hraní u kamaráda, ostatní rodiče ho rychle pochválí za vstřícné a zdvořilé chování. K vašemu překvapení zjistíte, že vaše dítě, to samé, které každých patnáct minut propuká v záchvaty vzteku a ignoruje vaše povely, je ve skutečnosti schopné zůstat slušně vychované a příkladné po celé odpoledne.
U jiných lidí se jeho chování úplně změní a z nezbedného malého darebáka se promění v bezúhonného světce. Nabídne se, že uklidí stůl, zatímco u vás doma si pokaždé, když se zeptáte, povzdechne. V předsíni si opatrně zouvá boty, ty samé, které tahá po celém domě poté, co doúklidíte. Ještě nespravedlivější je, že s radostí jí talíře zelených fazolí, které pak s grimasou odstrčí ve vaší kuchyni. To je ale podfuk!
Když si vyzvednete dítě od prarodičů a uvidíte ho, jak klidně sedí v křesle a čte si komiks, máte skoro pocit, že máte halucinace. Musíte si dvakrát promnout oči. Jejich dobré chování však zmizí, jakmile vás uvidí. S vámi je vaše dítě pravý opak toho, jak se jeví široké veřejnosti: hlučné, temperamentní, neuctivé, provokativní… A není to jen vaše fantazie. Podle satirické studie, kterou provedl samozvaný Dr. KP. Leibowitz z katedry psychologie Washingtonské univerzity, jsou děti v přítomnosti matky 800krát rozrušenější než s otcem nebo jinými lidmi.
Neodolatelná touha upoutat matčinu pozornost
Toto číslo, které pochází z humoristického webu Mom News Daily , může být spíše anekdotické než vědecké, ale odráží realitu, kterou musí snášet jen matky. Navíc zpochybňuje přetrvávající mýtus o „špatné matce“, který vás vede k přesvědčení, že v mateřství nejste dobré. Aby k tomuto závěru dospěl údajný výzkumník, zkoumal chování dětí v 500 různých rodinách. Údajně zvažoval několik analytických prvků: kňourání, pláč, křik, pokusy o bít, nadměrné požadavky, házení hraček a dokonce i zapomínání, jak chodit nebo mluvit. I když tato „falešná studie“ může vyvolat mírný úsměv, u mnoha matek rezonuje.
Je to opakující se scénář, kdy se maminka dostane do zorného pole dítěte nebo uslyší její hlas. Dítě, které do té doby naprosto klidně a tiše sedělo na svém místě, najednou dupe nohama, kňučí, brání se nasazení školní aktovky a bez zjevného důvodu se vzteká. Buďte ujištěni, že tím nevysíláte špatné vibrace. Shledání je pro ně úlevou.
A anglický psychiatr a psychoanalytik John Bowlby pro tento jev vytvořil termín: teorii vazby. Děti mohou být s rodiči obtížnější... protože se s nimi cítí nejbezpečněji. Když je vazba silná, dítě ví, i když podvědomě, že rodiče s ním zůstanou, i když bude plakat, protestovat nebo se vztekat. Například dítě se může celý den ve škole chovat perfektně a po návratu domů explodovat: dokázalo si poradit jinde a právě s osobou, ke které má vazbu, nakonec napětí uvolní. V konečném důsledku je to projev lásky, spíše než trest nebo osobní pomsta.
Studie, která je spíše humorná než pravdivá, ale zároveň uklidňující.
„Děláš to špatně.“ „Tvůj stres je příliš nakažlivý; určitě ovlivní i tvé dítě . “ „Jsi příliš přísná,“ nebo naopak „nejsi dost pevná.“ Matky tyto moralizující fráze slyší pravidelně a nakonec si je internalizují. Neustále se jim v hlavě motají jako refrén letního hitu. V důsledku toho pochybují o svých schopnostech, zpochybňují samy sebe a závidí těm matkám, které se zdají mít všechno, aniž by si uvědomovaly, že v hloubi duše se s tím stejně potýkají i ony. Podle průzkumu mezi 2 000 americkými ženami se matky ptají 156krát denně, zda jsou pro tuto roli skutečně stvořené . Pojem „špatná matka“ se jim neustále vkrádá do sebereflexe.
Proto je důležité zaujmout v určitých situacích méně komplikovaný přístup. Pokud se na vás vaše dítě často útočí, ale nikdy nedělá problémy u chůvy , není to proto, že by vás mělo v hledáčku, ale jednoduše proto, že si vybíjí páru. Je to trochu jako když jste velmi citliví a ze svého partnera děláte obětního beránka.
Pokud si vaše dítě s vámi nakonec nechává svou nejhorší povahu, může to být paradoxně proto, že vás vnímá jako své nejbezpečnější útočiště. Místo, které může být občas vyčerpávající, ale zároveň nesmírně cenné.