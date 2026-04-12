Proč jsou některé děti ve společnosti matky obtížnější než s jinými?

Rodičovství
Émilie Laurent
Všichni chválí klid a poslušnost vašeho dítěte, aniž by si uvědomovali, že se ve vaší přítomnosti tento malý andílek promění v nemilosrdného tvora. Pod svatozáří se skrývá impozantní pár rohů. Vaše dítě vám ztěžuje život a vůbec se nepodobá zářivému popisu, který mu dávají vaši blízcí. Ale proč taková neúprosná kritika? Vědci vás ujišťují: problém nejste vy.

Jsou děti v přítomnosti matky 800krát neukázněnější?

Když se vaše dítě vrátí z hraní u kamaráda, ostatní rodiče ho rychle pochválí za vstřícné a zdvořilé chování. K vašemu překvapení zjistíte, že vaše dítě, to samé, které každých patnáct minut propuká v záchvaty vzteku a ignoruje vaše povely, je ve skutečnosti schopné zůstat slušně vychované a příkladné po celé odpoledne.

U jiných lidí se jeho chování úplně změní a z nezbedného malého darebáka se promění v bezúhonného světce. Nabídne se, že uklidí stůl, zatímco u vás doma si pokaždé, když se zeptáte, povzdechne. V předsíni si opatrně zouvá boty, ty samé, které tahá po celém domě poté, co doúklidíte. Ještě nespravedlivější je, že s radostí jí talíře zelených fazolí, které pak s grimasou odstrčí ve vaší kuchyni. To je ale podfuk!

Když si vyzvednete dítě od prarodičů a uvidíte ho, jak klidně sedí v křesle a čte si komiks, máte skoro pocit, že máte halucinace. Musíte si dvakrát promnout oči. Jejich dobré chování však zmizí, jakmile vás uvidí. S vámi je vaše dítě pravý opak toho, jak se jeví široké veřejnosti: hlučné, temperamentní, neuctivé, provokativní… A není to jen vaše fantazie. Podle satirické studie, kterou provedl samozvaný Dr. KP. Leibowitz z katedry psychologie Washingtonské univerzity, jsou děti v přítomnosti matky 800krát rozrušenější než s otcem nebo jinými lidmi.

Neodolatelná touha upoutat matčinu pozornost

Toto číslo, které pochází z humoristického webu Mom News Daily , může být spíše anekdotické než vědecké, ale odráží realitu, kterou musí snášet jen matky. Navíc zpochybňuje přetrvávající mýtus o „špatné matce“, který vás vede k přesvědčení, že v mateřství nejste dobré. Aby k tomuto závěru dospěl údajný výzkumník, zkoumal chování dětí v 500 různých rodinách. Údajně zvažoval několik analytických prvků: kňourání, pláč, křik, pokusy o bít, nadměrné požadavky, házení hraček a dokonce i zapomínání, jak chodit nebo mluvit. I když tato „falešná studie“ může vyvolat mírný úsměv, u mnoha matek rezonuje.

Je to opakující se scénář, kdy se maminka dostane do zorného pole dítěte nebo uslyší její hlas. Dítě, které do té doby naprosto klidně a tiše sedělo na svém místě, najednou dupe nohama, kňučí, brání se nasazení školní aktovky a bez zjevného důvodu se vzteká. Buďte ujištěni, že tím nevysíláte špatné vibrace. Shledání je pro ně úlevou.

A anglický psychiatr a psychoanalytik John Bowlby pro tento jev vytvořil termín: teorii vazby. Děti mohou být s rodiči obtížnější... protože se s nimi cítí nejbezpečněji. Když je vazba silná, dítě ví, i když podvědomě, že rodiče s ním zůstanou, i když bude plakat, protestovat nebo se vztekat. Například dítě se může celý den ve škole chovat perfektně a po návratu domů explodovat: dokázalo si poradit jinde a právě s osobou, ke které má vazbu, nakonec napětí uvolní. V konečném důsledku je to projev lásky, spíše než trest nebo osobní pomsta.

Studie, která je spíše humorná než pravdivá, ale zároveň uklidňující.

„Děláš to špatně.“ „Tvůj stres je příliš nakažlivý; určitě ovlivní i tvé dítě . “ „Jsi příliš přísná,“ nebo naopak „nejsi dost pevná.“ Matky tyto moralizující fráze slyší pravidelně a nakonec si je internalizují. Neustále se jim v hlavě motají jako refrén letního hitu. V důsledku toho pochybují o svých schopnostech, zpochybňují samy sebe a závidí těm matkám, které se zdají mít všechno, aniž by si uvědomovaly, že v hloubi duše se s tím stejně potýkají i ony. Podle průzkumu mezi 2 000 americkými ženami se matky ptají 156krát denně, zda jsou pro tuto roli skutečně stvořené . Pojem „špatná matka“ se jim neustále vkrádá do sebereflexe.

Proto je důležité zaujmout v určitých situacích méně komplikovaný přístup. Pokud se na vás vaše dítě často útočí, ale nikdy nedělá problémy u chůvy , není to proto, že by vás mělo v hledáčku, ale jednoduše proto, že si vybíjí páru. Je to trochu jako když jste velmi citliví a ze svého partnera děláte obětního beránka.

Pokud si vaše dítě s vámi nakonec nechává svou nejhorší povahu, může to být paradoxně proto, že vás vnímá jako své nejbezpečnější útočiště. Místo, které může být občas vyčerpávající, ale zároveň nesmírně cenné.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
PFAS: Jak by tyto znečišťující látky mohly změnit tváře novorozenců

PFAS: Jak by tyto znečišťující látky mohly změnit tváře novorozenců

Tato čtyři písmena signalizují nebezpečí. PFAS, všudypřítomné znečišťující látky, které tiše kontaminují naše kuchyňské náčiní, kartonové obaly na...

„Růžovou si může zamilovat každý“: tato maminka znovu rozpoutá debatu o tom, jak vychovávat chlapce

Americká country zpěvačka Maren Morris nedávno vyvolala značnou diskusi poté, co se podělila o osobní úvahu o tom,...

Obléká svého syna do legín a online reakce vypovídají o genderových normách za vše.

Genderové stereotypy se stále drží dětského oblečení. Matka, která také píše současné dětské říkanky, měla na sociálních sítích...

Tato matka, kritizovaná za to, že nadále kojila svou čtyřletou dceru, své rozhodnutí obhajuje.

Kojení čtyřletého dítěte může být v některých kulturách překvapivé, ba dokonce šokující. Pro některé matky je však tato...

Matka, která se potýkala s alopecií své dcery, učinila symbolické gesto, které dojalo uživatele internetu.

Aby podpořila svou dceru, která trpí alopecií, rozhodla se jedna matka pro smysluplný krok: ostříhala si část vlasů,...

Tyto neviditelné potřeby u dětí, které jsou považovány za „snadné“

Jsou to děti, které nedělají žádné problémy, které k poslušnosti nepotřebují napomenutí a které jsou pozoruhodně poslušné. Na...