V 58 letech si udržuje velmi blízký vztah se svou matkou.

V 58 letech má stále to štěstí, že má po svém boku matku. Tyto dvě šedovlasé ženy sdílejí hmatatelné pouto a dávají krásný příklad zdravé rodiny. Daleko od sdílení zdravotnických časopisů o artritidě si vyměňují oblečení jako nejlepší kamarádky a nadále vytvářejí trvalé vzpomínky, navštěvují koncertní sály. Obrazy, které hřejí naše vnitřní dítě.
Matka a dcera testované podle věku
Na sociálních sítích je docela běžné vidět mladé matky s malými dcerkami v overalu, jak projevují svou náklonnost. Nebo teenagery, kteří učí své matky nejnovější tance z TikToku. Dokonce ještě nedávno mladší generace ukazovaly své matky po čtyřicítce v moderních oblecích s krátkými topy a džínami s nízkým pasem, a to v duchu hnutí #TurningMyMomIntoMe.
Na druhou stranu jsou videa se staršími matkami a jejich dcerami blížícími se důchodu vzácná. Pečlivým zkoumáním snímků však lze říci, že jedno duo tuto mezeru v reprezentaci samo o sobě vyplňuje. Dceři je 58 a matce 81 let. Společně ztělesňují jemnou chemii a slouží jako zářivé příklady. Jsou si blízké jako sestry a vzájemně se doplňují jako Jin a Jang, jako voda a oheň. Ctí pouto utvořené v kolébce a prodlužují spojení svých prvních objetí. Pupeční šňůra už sice fyzicky není přítomna, ale obě ženy spojuje navždy.
Tvůrkyně obsahu @YourFitGrandMa poukazuje na toto pouto, které je intenzivnější, než se popisuje. Zatímco rodiče se v raných létech obětují pro štěstí svých dětí, Tricia to oplácí ženě, která ji nosila, krmila, opatrovala a utěšovala. Daleko od toho, aby fungovala jen jako lékařka své matky, zapojuje ji do všech jejích vzrušujících dobrodružství. Nejenže jí třídí poštu nebo nakupuje potraviny. Plánuje pro ni poutavější program, protože sny nečekají.
Zářící ženy, které žijí své blízké pouto daleko od diktátu
Její matka ji seznámila se světem a naučila ji všechno, někdy při tom zanedbávala i sebe. Teď je řada na ní, aby ji vzala za ruku a pomohla jí překonat pozdější léta. Jak? Ne tím, že by ji přihlásila na bingo, nebo ji brala do přeplněných parků, a už vůbec ne tím, že by ji omezovala na šicí dílny. Ne. Tím, že by ji brala do neonově osvětlených heren, pomáhala jí znovu objevovat vzrušení z Horečky sobotní noci a brala ji na legendární koncerty.
Zatímco se některé děti s postupem času od rodičů vzdalují, tyto dvě ženy se každým dnem sbližují. Hýčkají se spolu jako nejlepší kamarádky v předvečer své první oslavy. Oblékají se stejně, jako dvě „spojená“ dvojčata. To vše jsou jazyky lásky vyjádřené na obrazovce, které překračují věkové normy . Videa o „přechodu“ jsou ve skutečnosti jejich specialitou, jejich poznávacím znamením. Přecházejí od pohodlného pyžama k oblečení, které vzdoruje standardům, a od neutrálního obličeje k obličeji zdobenému make-upem.
Láska mezi matkou a dcerou, která zpochybňuje zažité představy
Kromě toho, že jsou obě ženy nejlepšími ambasadorkami fungující rodiny, předvádějí svou bezmeznou lásku a vykreslují výmluvnější portrét plynutí času. V kolektivní představivosti je stárnutí nevyhnutelně synonymem pro umírání. Někdy však jde o znovuzrození. Matka a dcera dokazují, že věk je jen číslo a že člověk může mít vrásky a šedivé vlasy, ale přesto si zachovat ducha teenagera, žíznícího po životě. Tracy se stále cítí jako ta šestiletá dívka, která zbožňuje svou matku a napodobuje každý její pohyb jako učednice. Její matka zase nachází naplnění v očích své dcery a nevidí zralou ženu, ale dítě, které má chránit a vážit si ho.
Pohled, který zůstává neměnný navzdory plynoucím letům. A možná právě to je na jejich poutu to nejkrásnější: tato schopnost se i nadále vidět očima srdce, nikoli očima času. Společně přepisují pravidla. Ukazují, že neexistuje věková hranice pro smích do bezdech, pro tanec do ztraceného času nebo pro oblékání, jak se vám zlíbí. Jejich spoluúčast se stává tichým manifestem: manifestem lásky, která neslábne, nestrne, ale lehce se vyvíjí.
Prostřednictvím svých videí odhalují nejen pouto mezi matkou a dcerou , ale také jiný způsob stárnutí – jemnější, svobodnější, téměř bezstarostnější. Je to způsob, jak říct, že dokud je spojení silné a živé, na ničem jiném nezáleží.