„Už svého syna nepoznávám“: jak maskulinismus narušuje pouto mezi některými matkami a jejich syny?

Často to začíná nenápadnými náznaky. Strohá poznámka u večeře, video sdílené bez vysvětlení, posměšný smích při zmínce slova „feminismus“. Některé matky říkají, že krůček po krůčku vidí, jak se postoj jejich syna mění, až do bodu, kdy už neuznávají pouto, které považovaly za silné a zřejmé.
Neviditelné trhliny v každodenním životě
Toto napětí nevzniká z jediné události, ale z nahromadění faktorů. Jazyk se stává drsnějším, názory se vyostřují a ženy jsou někdy označovány za „protivnice“ nebo „podezřelé postavy“. V tomto klimatu se matka nevědomky stává hlavním terčem diskurzu, který ženy obecně znevažuje, i když není přímo namířen proti ní.
Ideologie, která se nyní bere vážně
Dne 21. ledna 2026 zveřejnila Nejvyšší rada pro rovnost žen a mužů zprávu, která se zabývá „maskulinistickou hrozbou“. Popisuje strukturovaný ideologický systém založený na mužské nadřazenosti a nepřátelství vůči ženám. Čísla ilustrují rozsah tohoto jevu: 17 % Francouzů se hlásí k nepřátelskému sexismu, s významným rozdílem mezi muži (23 %) a ženami (12 %). Zpráva rovněž zdůrazňuje, že 84 % obětí kybersexismu jsou ženy, což potvrzuje rozsah online násilí.
Rozšiřující se generační propast
Mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let jsou rozdíly ve vnímání obzvláště výrazné. 75 % mladých žen se domnívá, že být ženou je ve společnosti nevýhodou, oproti 42 % mladých mužů. Navíc 39 % mužů stále považuje feminismus za hrozbu pro své postavení. Tato propast přiživuje konkurenční pohled na genderové vztahy: rovnost je vnímána jako hra s nulovým součtem, kde je prosazování práv žen vnímáno jako ztráta pro muže. V této souvislosti je rodinné napětí pouze odrazem širší propasti.
Když sociální média formují vnímání
Část této radikalizace probíhá online. Platformy jako TikTok, X (dříve Twitter) a YouTube často slouží jako brány k obsahu zaměřenému na randění, úspěch nebo sebevědomí, který postupně sklouzává k nepřátelské rétorice. Nebezpečí nespočívá jen v samotném obsahu, ale také v jeho systému doporučování, který uživatele uvězní v homogenních bublinách. Britská kvalitativní studie organizace Ofcom popisuje fragmentovanou „manosféru“, kde sociální izolace posiluje nejradikálnější myšlenky.
Pochopit bez trivializace
Ne všechny úzkosti u dospívajících vedou k maskulinismu, ale když se osobní frustrace promění v odmítání žen, dochází ke změně. Ženy se stávají symbolickými terči a ženské hlasy jsou zdiskreditovány.
Tváří v tvář této situaci se může zdát pokušení rozbít rodinu zřejmé. Někteří odborníci však doporučují vést dialog bez ověřování nepřátelských výroků, ptát se na zdroje a stanovit jasné hranice ohledně toho, co představuje respekt. Instituce nakonec zdůrazňují, že řešení se nemůže spoléhat pouze na rodiny. Jako základní nástroje jsou prezentovány vzdělávání o vztazích a lepší regulace online platforem.
V konečném důsledku se problém týká mnohem více než jen vztahu mezi matkou a synem: jde o to, jak může společnost zachovat dialog, aniž by dovolila, aby se v soukromí i online uchytil světonázor, v němž se ženy stávají soupeřkami.