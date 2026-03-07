Tato vseděná poloha může vysvětlovat některé opakující se neduhy.

Překřížení nohou je velmi častý reflex při sezení. Tato poloha však může mít vliv na tělo, zejména pokud je v ní setrvává delší dobu. Podle několika specialistů na držení těla a muskuloskeletální zdraví může tato poloha ovlivnit krevní oběh, postavení pánve a dokonce přispívat k určitým chronickým bolestem.
Velmi častá pozice… ale ne vždy ideální
Pro mnoho lidí je překřížení nohou jedním z těch automatických gest, která si osvojujeme, aniž bychom o tom přemýšleli. Tento zvyk však může narušit přirozenou rovnováhu těla. Když jsou nohy překřížené, pánev je mírně nakloněná a tělo to musí kompenzovat, aby zůstalo stabilní. Z dlouhodobého hlediska může tato asymetrie ovlivnit celkové držení těla a způsobit napětí v určitých oblastech těla, zejména v dolní části zad a kyčlích.
Možné účinky na krevní oběh
Zkřížení nohou může také narušit krevní oběh, zejména pokud je tato poloha zachována po delší dobu. Podle odborníků může tato poloha zpomalit žilní návrat v dolních končetinách, protože žíly mohou být stlačeny v oblasti třísel. To může vést k pocitu těžkých nohou nebo zhoršit některé problémy s krevním oběhem u lidí, kteří jsou již ohroženi.
Francouzská národní zdravotní pojišťovna nám také připomíná, že dlouhodobé držení nohou zkřížených může zpomalit návrat žilní krve do nohou, což může zhoršit příznaky u lidí trpících křečovými žilami.
Postoj, který může přispívat k určitým bolestem
Hlavní dopad se však týká držení těla. Když jsou nohy zkřížené, poloha pánve se mírně mění. Tělo to pak kompenzuje, aby si udrželo rovnováhu , což může způsobit kroucení pánve a asymetrii páteře. Postupem času mohou tyto nerovnováhy vést ke svalovému napětí a bolestem dolní části zad.
Některé zdroje uvádějí, že tato poloha nerovnoměrně zapojuje kyčelní a stehenní svaly, což může přispívat k bolesti v pánvi, hýždích nebo dolní části zad. Podle anatoma Adama Taylora z Lancasterské univerzity může časté setrvání v této pozici dokonce vést ke změnám v délce určitých svalů a v postavení pánve. Tyto změny pak mohou ovlivnit postavení páteře a ramen.
Skutečný problém: příliš dlouhé setrvání v klidu
Odborníci zdůrazňují jeden důležitý bod: hlavním problémem není zkřížení nohou, ale spíše udržování stejné polohy po delší dobu. Dlouhodobé sezení již vyvíjí značný tlak na páteř. Některé studie naznačují, že tlak na bederní ploténky může být vyšší při sezení než při stání, což může přispívat k bolestem zad, pokud jste příliš dlouho nehybní.
Stručně řečeno, překřížení nohou při sezení je běžné gesto a při příležitostném provádění je obecně neškodné. Pokud se však tato pozice zastává dlouhodobě nebo se velmi často opakuje, může u některých lidí přispívat ke svalovému napětí, posturální nerovnováze nebo dokonce k problémům s krevním oběhem. Nejlepší strategie zůstává jednoduchá: střídat polohy, vyhýbat se příliš dlouhému sezení a pravidelně se hýbat.