Nečekaná síla smíchu na kardiovaskulární zdraví, podle studie

Smích je často vnímán jako jednoduchý emocionální reflex. Některé vědecké výzkumy však naznačují, že může mít také měřitelný vliv na srdce.
Studie, která vyvolává otázky
Výzkum provedený vědci z Lékařského centra Univerzity v Marylandu zkoumal vliv smíchu na kardiovaskulární funkce. Podle tohoto výzkumu by dvě minuty upřímného smíchu mohly vyvolat fyziologické účinky srovnatelné s účinky pozorovanými během krátké středně těžké fyzické aktivity, jako je například asi 20 minut lehkého joggingu. Vědci pozorovali, že smích vede k rozšíření cév, a tím ke zlepšení průtoku krve.
Naopak, duševní stres způsobil vazokonstrikci, tedy zúžení cév, což mohlo zvýšit tlak na kardiovaskulární systém.
Jak smích ovlivňuje cévy
Výzkumníci hodnotili reaktivitu cév u účastníků vystavených různým emocionálním podnětům. Když sledovali humorné klipy, tepny se výrazně rozšířily. Opačný efekt byl pozorován při sledování stresujících scén.
Tato dilatace podporuje lepší okysličení tkání a plynulejší průtok krve. Podle týmu z Marylandu smích působí jako „mini-trénink“ pro cévy a přispívá k jejich flexibilitě.
Svou roli hraje i snížení hladiny stresových hormonů, zejména kortizolu a adrenalinu. Chronicky zvýšené hladiny těchto hormonů jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.
Smích a zdraví srdce: co říká výzkum?
Kardiovaskulární onemocnění zůstávají podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě. Mezi rizikové faktory patří hypertenze, kouření, nedostatek fyzické aktivity a chronický stres.
Několik studií zkoumalo souvislost mezi pozitivními emocemi a zdravím srdce. Publikace v časopisech, jako je Circulation, časopis Americké kardiologické asociace, naznačují, že emoční pohoda může být spojena se sníženým kardiovaskulárním rizikem.
Smích, jako vyjádření pozitivní emoce, do této dynamiky zapadá. Stimuluje bránici, dočasně zvyšuje srdeční frekvenci a poté navozuje fázi svalové a cévní relaxace.
Doplněk, ne náhrada
Výzkumníci z Marylandu však zdůrazňují jeden zásadní bod: smích nenahrazuje pravidelnou fyzickou aktivitu ani doporučená lékařská opatření.
Strukturované fyzické cvičení zlepšuje kardiorespirační kapacitu, posiluje srdeční sval a pomáhá kontrolovat hmotnost a krevní tlak. Smích na druhou stranu působí spíše jako dočasný fyziologický impuls. Může však přispět k celkově zdravému životnímu stylu pro srdce, zejména tím, že pomáhá zvládat stres.
Role stresu u kardiovaskulárních onemocnění
Chronický stres je uznáván jako zhoršující faktor pro kardiovaskulární systém. Podle Francouzské kardiologické federace může dlouhodobý stres přispívat k hypertenzi a poruchám srdečního rytmu. Dočasným snížením psychického napětí by smích mohl nepřímo pomoci chránit srdce.
Některé výzkumné týmy se také zajímají o doplňkové terapie založené na humoru nebo „terapii smíchem“ v nemocničním prostředí, ačkoli tyto přístupy stále vyžadují hloubkové vědecké hodnocení.
Začlenění smíchu do každodenního života
Aniž bychom předepisovali recept na humor, výsledky studie nás vyzývají k zamyšlení nad rolí pozitivních emocí v celkovém zdraví. Sledování komedie, sdílení příjemného okamžiku nebo pěstování sebepodceňování se může zdát nevýznamné. Přesto tyto okamžiky vyvolávají měřitelné fyziologické reakce. Ve společnosti, kde je stres všudypřítomný, by oceňování těchto okamžiků mohlo být součástí širšího přístupu k prevenci.
Stručně řečeno, výzkum z Lékařského centra Univerzity v Marylandu naznačuje, že smích má hmatatelné účinky na cévní funkce, podporuje dilataci tepen a snižuje hladinu stresových hormonů. I když nenahrazuje fyzické cvičení ani řádné lékařské sledování, mohl by být dalším spojencem pro kardiovaskulární zdraví. O to větší důvod, proč nepodceňovat sílu dobrého smíchu.