Nečekaná síla smíchu na kardiovaskulární zdraví, podle studie

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gary Barnes/Pexels

Smích je často vnímán jako jednoduchý emocionální reflex. Některé vědecké výzkumy však naznačují, že může mít také měřitelný vliv na srdce.

Studie, která vyvolává otázky

Výzkum provedený vědci z Lékařského centra Univerzity v Marylandu zkoumal vliv smíchu na kardiovaskulární funkce. Podle tohoto výzkumu by dvě minuty upřímného smíchu mohly vyvolat fyziologické účinky srovnatelné s účinky pozorovanými během krátké středně těžké fyzické aktivity, jako je například asi 20 minut lehkého joggingu. Vědci pozorovali, že smích vede k rozšíření cév, a tím ke zlepšení průtoku krve.

Naopak, duševní stres způsobil vazokonstrikci, tedy zúžení cév, což mohlo zvýšit tlak na kardiovaskulární systém.

Jak smích ovlivňuje cévy

Výzkumníci hodnotili reaktivitu cév u účastníků vystavených různým emocionálním podnětům. Když sledovali humorné klipy, tepny se výrazně rozšířily. Opačný efekt byl pozorován při sledování stresujících scén.

Tato dilatace podporuje lepší okysličení tkání a plynulejší průtok krve. Podle týmu z Marylandu smích působí jako „mini-trénink“ pro cévy a přispívá k jejich flexibilitě.

Svou roli hraje i snížení hladiny stresových hormonů, zejména kortizolu a adrenalinu. Chronicky zvýšené hladiny těchto hormonů jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Smích a zdraví srdce: co říká výzkum?

Kardiovaskulární onemocnění zůstávají podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě. Mezi rizikové faktory patří hypertenze, kouření, nedostatek fyzické aktivity a chronický stres.

Několik studií zkoumalo souvislost mezi pozitivními emocemi a zdravím srdce. Publikace v časopisech, jako je Circulation, časopis Americké kardiologické asociace, naznačují, že emoční pohoda může být spojena se sníženým kardiovaskulárním rizikem.

Smích, jako vyjádření pozitivní emoce, do této dynamiky zapadá. Stimuluje bránici, dočasně zvyšuje srdeční frekvenci a poté navozuje fázi svalové a cévní relaxace.

Doplněk, ne náhrada

Výzkumníci z Marylandu však zdůrazňují jeden zásadní bod: smích nenahrazuje pravidelnou fyzickou aktivitu ani doporučená lékařská opatření.

Strukturované fyzické cvičení zlepšuje kardiorespirační kapacitu, posiluje srdeční sval a pomáhá kontrolovat hmotnost a krevní tlak. Smích na druhou stranu působí spíše jako dočasný fyziologický impuls. Může však přispět k celkově zdravému životnímu stylu pro srdce, zejména tím, že pomáhá zvládat stres.

Role stresu u kardiovaskulárních onemocnění

Chronický stres je uznáván jako zhoršující faktor pro kardiovaskulární systém. Podle Francouzské kardiologické federace může dlouhodobý stres přispívat k hypertenzi a poruchám srdečního rytmu. Dočasným snížením psychického napětí by smích mohl nepřímo pomoci chránit srdce.

Některé výzkumné týmy se také zajímají o doplňkové terapie založené na humoru nebo „terapii smíchem“ v nemocničním prostředí, ačkoli tyto přístupy stále vyžadují hloubkové vědecké hodnocení.

Začlenění smíchu do každodenního života

Aniž bychom předepisovali recept na humor, výsledky studie nás vyzývají k zamyšlení nad rolí pozitivních emocí v celkovém zdraví. Sledování komedie, sdílení příjemného okamžiku nebo pěstování sebepodceňování se může zdát nevýznamné. Přesto tyto okamžiky vyvolávají měřitelné fyziologické reakce. Ve společnosti, kde je stres všudypřítomný, by oceňování těchto okamžiků mohlo být součástí širšího přístupu k prevenci.

Stručně řečeno, výzkum z Lékařského centra Univerzity v Marylandu naznačuje, že smích má hmatatelné účinky na cévní funkce, podporuje dilataci tepen a snižuje hladinu stresových hormonů. I když nenahrazuje fyzické cvičení ani řádné lékařské sledování, mohl by být dalším spojencem pro kardiovaskulární zdraví. O to větší důvod, proč nepodceňovat sílu dobrého smíchu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tato vseděná poloha může vysvětlovat některé opakující se neduhy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato vseděná poloha může vysvětlovat některé opakující se neduhy.

Překřížení nohou je velmi častý reflex při sezení. Tato poloha však může mít vliv na tělo, zejména pokud...

Tyto překvapivé věci, které tělo dělá během spánku

Každou noc, když spíte, vaše tělo pracuje v zákulisí s působivou přesností. Spánek zdaleka není jen pouhou pauzou,...

Cholesterol: Toto množství spánku by mohlo chránit vaše srdce, tvrdí kardiolog

Často mluvíme o vyvážené stravě a fyzické aktivitě pro regulaci cholesterolu. Další, někdy podceňovaný faktor by mohl mít...

Vstávání dvakrát za noc na močení: příznak, který nelze ignorovat

Klidně spíme, když nás náhle probudí močový měchýř. Pak litujeme našeho „večerního rituálu“ – bylinkového čaje a dýmu...

Srovnatelné s kuřáky? Co říká studie o domácích výrobcích

Čištění, leštění, dezinfekce: to je součást vaší každodenní rutiny. Věděli jste ale, že některé domácí prostředky mohou dlouhodobě...

Vysoký kortizol: to jsou jemné signály, které tělo vysílá.

Často se mu říká „stresový hormon“, ale kortizol je v první řadě cenným spojencem. Pomáhá vám vstát, reagovat...