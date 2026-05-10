Tato málo známá porucha může zesilovat frustraci v práci.

Dráždí vás už jen samotná přítomnost vašich kolegů? Způsob, jakým pijí čaj, ťukají do klávesnice, houpají nohama pod stolem, dotýkají se vlasů, aby zdůraznili své myšlenky – je to opravdový fyzický balet a zdaleka se vám nelíbí. Pokud vás jednání a gesta vašich kolegů vnitřně rozčilují, možná trpíte mizokinézou .
Co je misokineze?
I když misokineze může znít jako fiktivní superschopnost ze seriálu „Stranger Things“, ve skutečnosti se jedná o velmi oslabující poruchu každodenního života, zejména na pracovišti, kdy si kolegové vrtí prsty na stole, zběsile mačkají konec pera nebo si třou bradu o složitý spis. V kancelářích s otevřeným prostorem, které mohou rychle vést k senzorickému přetížení, se misokineze může rychle rozvíjet.
To vysvětluje, proč vaše úroveň tolerance drasticky klesá, když vidíte kolegu, jak improvizuje s perem a skáče přes švihadlo nebo si neustále podupává nohou. Lidé s misokinezí se jen těžko odvracejí a soustředí se na tato opakující se gesta, která ostatní vytvářejí jako na běžícím pásu. Nejsou jen rozptýleni; zažívají vnitřní neklid, který je velmi obtížné ovládat.
Misokineze spadá do stejné kategorie jako misofonie, což je odpor k hlasitým zvukům úst, klikání myší, klikání na klávesnici nebo dokonce k lehce slyšitelnému dýchání. „Ovlivňuje schopnost lidí užívat si sociální interakce, pracovat nebo se učit,“ vysvětluje Dr. Handy. Tato porucha, která je stále relativně neznámá široké veřejnosti a špatně zdokumentovaná, se podle studie provedené Univerzitou Britské Kolumbie odhaduje, že postihuje 33 % populace.
Jak se misokineze vyvíjí?
Pokud už nesnášíte kolegu, který se neustále vrtí na židli a s perverzní radostí s ní točí ze strany na stranu, možná nejste „na hraně“, ale prostě trpíte misokinezí. Jak uvádí studie, tato negativně nabitá porucha se může pohybovat od mírné podrážděnosti až po vysilující úzkost. Pocity frustrace, nevysvětlitelná podrážděnost nebo nekontrolovatelné výkyvy stresu – misokineze se projevuje u jednotlivých osob liší. Tento kolega, který si monopolizuje vaše myšlenky svou nakažlivou obsedantně-kompulzivní poruchou, vás obtěžuje tam, kde ostatní nevidí nic víc než soustředěného pracovníka.
Misokineze, někdy zaměňovaná s poruchou pozornosti , není známkou rozptýlené mysli, ale nadměrné empatie. Podle Dr. Handyho, profesora psychologie, který provedl tuto pronikavou studii, může být misokineze spouštěna našimi zrcadlovými neurony, mozkovými buňkami, které řídí empatii a umožňují nám „chápat záměry skryté za jednáním druhých,“ vysvětluje. Stručně řečeno, váš mozek si bere zkratky.
Cukání nohy, zběsilé prsty, ruka hlodající kost mezi dvěma důležitými úkoly… Tyto pohyby jsou fyzickým projevem stresu a rychle se přenesou do vaší mysli. „Naše zrcadlové neurony nám pomáhají porozumět emocím druhých, ale mohou nám také ztěžovat ignorování opakujících se pohybů vnímaných jako obtěžující,“ dodává Sumeet Jaswal, spoluautor studie.
Co lze udělat pro boj s misokinezí?
Ne, nejste odsouzeni k vnitřnímu vzteku pokaždé, když váš kolega promění své pero v dirigentskou taktovku. I když misokineze může být obzvláště znepokojivá, existují způsoby, jak minimalizovat její dopad na každodenní život.
- Prvním krokem je jednoduše pojmenovat to, co cítíte. Pochopení, že se nejedná ani o bezdůvodnou netoleranci, ani o nadměrnou podrážděnost, pomáhá zmírnit pocit viny. Váš mozek reaguje na konkrétní podnět, často automaticky. Není to prchavý rozmar ani záchvat vzteku v kanceláři.
- Dále hraje klíčovou roli prostředí. Pokud pracujete v kanceláři s otevřeným prostorem, zkuste mírně změnit své zorné pole. Změna sedadla, úprava úhlu obrazovky nebo instalace nenápadné přepážky mohou výrazně snížit vaši expozici těmto rušivým pohybům. Někdy vám posunutí o několik centimetrů může ušetřit celý den.
- Někteří lidé také nacházejí útěchu v „protistimulech“. Poslech jemné hudby přes sluchátka, přehrávání bílého šumu nebo nošení sluchátek do uší, i když bez zvuku, může vytvořit jakousi ochrannou bublinu. To pomáhá mozku odvést pozornost od opakujících se činností, které monopolizují jeho bdělost.
Pokud pouhý pohled na škubající se nohu stačí ke zvýšení krevního tlaku, neznamená to, že se vaši kolegové náhle stali nesnesitelnými. Je možné, že váš mozek vnímá pohyby okolního světa příliš intenzivně. Je to jemná forma přecitlivělosti, někdy otravná, ale velmi reálná.