Search here...

Jak vám „hibernace“ může zachránit duševní zdraví

Pohoda
Émilie Laurent
hiberner self care
Teksomolika/Freepik

V zimě tajně závidíte medvědům, kteří mají tu výsadu hibernovat, aniž by se museli ospravedlňovat. Rádi byste se uchýlili do svého útulného doupěte a znovu otevřeli oči až příští jaro. Toto sociální stažení se netýká jen studenokrevných zvířat; je to také zásadní rozhodnutí pro duševní zdraví. Zimní spánek je wellness rituál, který můžete začít praktikovat ještě dnes.

Hibernace, zřídka chválený rituál zachraňující životy

Po svátečním šílenství toužíte po větším klidu a míru. Pravděpodobně sníte o tom, že zbytek zimy strávíte zabalení v dece, hluboko ve svém útulném hnízdě a vynoříte se až s příchodem teplejšího počasí. Dobrá zpráva: k hibernaci nemusíte mít hustou srst ani být členem medvědí rodiny.

Pokud jsou vaše hodiny biologie trochu mlhavé, osvěžme si paměť. Zimní spánek je fascinující biologický jev. Je to strategie přežití, kterou některá zvířata používají k přežití zimy, když je zima a potravy je málo. Zimní spánek je období téměř vitální letargie. Pro nás, společenský druh odsouzený k drinkům po práci, teambuildingovým aktivitám a týdenním happy hour, je to vrcholný odpočinek.

Na rozdíl od medvědů a svišťů máte práci, společenské povinnosti a skupiny na WhatsAppu, kterými se musíte zabavit. Cílem tedy není spát dva měsíce v nepřetržitém pohybu, ale šetřit energii a zpomalit. Lidé, i ti nejcivilizovanější, si hibernaci představují po svém – s horkými hrnky, nadýchanou dekou, tlustou knihou a plochou televizí. Jenže na tuto společenskou hibernaci se pohlíží s nevlídným odsouzením a mylně ji interpretují jako lenost nebo depresi. Důkaz? Pozvání nelze odmítnout, aniž byste si vymysleli nějakou chatrnou výmluvu. Přesto je hibernace v mírnějším slova smyslu nezbytná pro vaši vnitřní pohodu.

Hibernace pro vlastní ochranu: postřehy psychologa

Hibernace je v první řadě aktem sebeobrany, gestem péče o sebe . Nechci urazit vaše přátele, kteří milují večírky, a noční kolegy. Mezi zdrcujícími zprávami, pochmurným počasím a psychickým přetížením můžete cítit potřebu se izolovat. To není známka úzkosti, ani to není běžný příznak introvertů; je to vynikající terapeutická iniciativa. Tento „odpočinek“ vlastně vůbec není odpočinkem: umožňuje prostor pro introverzi, uzdravení a obnovu.

„Mohli bychom také provést paralelu s formováním kukly; je to uzavřený prostor, kde se transformujeme. Je to přechodný prostor, období kontemplace, trochu jako když stárneme,“ vysvětluje klinická psycholožka Marion Blique na stránkách Marie Claire . Hibernace není obdobím prázdnoty, ale spíše fází osobního opětovného spojení. Odbornice dokonce používá příklad medvěda, který nechrápe jen v hromadě větví. Relaxuje, ale zůstává bdělý. Přesně to potřebujete: distancovat se od společnosti, aniž byste se stali mrzutým poustevníkem.

Lidská hibernace: uživatelská příručka

Hibernace má mnoho podob. Někteří lidé cítí potřebu se zamknout ve svých pokojích a sledovat nostalgické seriály, zatímco jiní se radikálně rozhodnou jít na wellness pobyt nebo podstoupit digitální detox. Neexistují správné nebo špatné způsoby, jak to udělat. Cílem je primárně prevence, nikoli léčba. Naslouchejte tedy svému tělu a svým emocím. Jakmile dosáhnete svého limitu, uzavřete se do své vlastní bubliny.

Informujte své blízké předem, abyste je uklidnili a vyhnuli se spontánním situacím s rukojmími. Díky varování budou vaši přátelé a rodina pravděpodobně rozumnější ohledně vycházení ven a nebudou vás nutit k pití pod záminkou „pomoci“. „V konečném důsledku jde v tomto zimním spánku o to, abyste si znovu získali svůj vnitřní prostor, abyste se o něj mohli lépe starat,“ téměř filozoficky poznamenává psycholog.

Zvířata nás mohou hodně naučit o pohodě a prioritách. Zimní spánek není jen vzdálená fantazie; měl by to být lékařský předpis, automatická reakce, když se vše v našich životech vyvíjí příliš rychle.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Trend „optimalizace těla“ je znepokojivý: jak daleko to až zajde?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Trend „optimalizace těla“ je znepokojivý: jak daleko to až zajde?

Optimalizace těla, která byla dlouho vyhrazena pouze sportovcům, se nyní stává součástí každodenního života průměrného člověka. Zlepšení výkonu,...

Tyto zdánlivě nevýznamné ranní rituály hluboce formují vaše myšlení.

To, co děláme v prvních několika minutách dne, má mnohem větší dopad, než si uvědomujeme. Kromě rychlého šálku...

Tento jednoduchý zvyk vám může pomoci najít skutečný vnitřní klid.

Psaní může být jednoduchý, ale účinný zvyk pro nalezení vnitřního klidu, protože působí přímo na mozek a vytváří...

V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

Když nasedáme do auta, při výběru sedadla jen zřídka přemýšlíme o své bezpečnosti. Ze zvyku, z pohodlí nebo...

Trpí Alzheimerovou chorobou a zapomněla na všechno... kromě tance.

Existují příběhy, které nám silně připomínají, že paměť se neomezuje jen na slova. Některé jsou přenášeny tělem, pohybem,...

Podle studie by tato aktivita mohla snížit riziko demence o 76 %.

Co kdyby se aktivita, která je zároveň přátelská, umělecká a přístupná, mohla stát hlavním spojencem v zachování mentálních...

© 2025 The Body Optimist