Trend „optimalizace těla“ je znepokojivý: jak daleko to až zajde?

Pohoda
Clelia Campardon
Polina Tankilevitch/Pexels

Optimalizace těla, která byla dlouho vyhrazena pouze sportovcům, se nyní stává součástí každodenního života průměrného člověka. Zlepšení výkonu, zvýšení energie nebo vylepšení vzhledu: tento slib je pro některé lákavý. Za touto rétorikou však toto úsilí o neustálé zlepšování vyvolává řadu otázek.

Trend, který jde za hranice sportu

Optimalizace těla už není jen o vyvážené stravě a cvičení. Nyní zahrnuje řadu postupů, jejichž cílem je posouvat tělo – již tak pozoruhodné svou rozmanitostí a přizpůsobivostí – k ideálu neustálého výkonu. Doplňky stravy, přísné nutriční protokoly, velmi detailní biologické monitorování, nejmodernější technologie… Tělo se stává projektem, který je třeba spravovat, korigovat a někdy i „opravovat“ dříve, než projeví potřebu.

Sociální sítě, hnací síly sebezdokonalování

Tuto dynamiku do značné míry pohánějí sociální média a všudypřítomná kultura produktivity. Vidíte neustálý proud pečlivě naplánovaných rutin a tipů, jak lépe spát, rychleji myslet a pracovat déle. Slovní zásoba je často vojenská: optimalizace, hacking, efektivita. Tělo, ačkoli je živé, citlivé a jedinečné, je někdy redukováno na stroj, který musí být ziskový.

Biohacking: věda, technologie… a extrémy

Biohacking tuto logiku dokonale ilustruje. Inspirován vědou i duchem startupů slibuje „lepší verzi sebe sama“ prostřednictvím někdy extrémních metod. Některé známé osobnosti investují kolosální částky ve snaze zvrátit stárnutí nebo ovládat každý biologický parametr. I když tyto přístupy zůstávají pro většinu lidí mimo dosah, podněcují silnou (a toxickou) kolektivní představivost: pokud se neoptimalizujeme, nepřicházíme o něco?

Když prevence hraničí s medikalizací

Tento trend se postupně posouvá směrem k medikalizaci každodenního života . Stále více lidí se obrací na lékaře ne proto, že by se necítili dobře, ale proto, že by se mohli „léčit“. Opakované preventivní prohlídky, hormonální léčba bez zjištěné patologie a očekávaná kosmetická chirurgie: hranice mezi péčí a zlepšením se stírá. Tělo, ačkoli se přirozeně mění (a to je v pořádku), jako by vyžadovalo neustálou korekci.

Skrytá rizika snahy o dokonalost

Touha starat se o sebe by však nikdy neměla znamenat nedůvěru ve vlastní tělo. Není to problém, který je třeba řešit, ale vzácný spojenec, schopný evoluce, odolnosti a krásy ve všech jejích podobách. Každé tělo má hodnotu, bez ohledu na jeho výkonnost, věk nebo vzhled.

Rizika tohoto závodu v optimalizaci jsou velmi reálná. Neregulované užívání určitých látek, experimentálních protokolů nebo rad nalezených online může mít vážné zdravotní následky. K tomu se přidává rostoucí psychologický tlak: snaha o stále lepší výkon může vyvolat úzkost, pocity viny a konfliktní vztah k vlastnímu tělesnému vnímání.

Trend vyhrazený pro elitu?

Optimalizace těla také poukazuje na znepokojivou sociální realitu. Tyto praktiky jsou z velké části dostupné lidem s časem, penězi a snadným přístupem k soukromým službám. To vytváří propast mezi těmi, kteří si mohou „zlepšit“ zdraví, a těmi, kteří již mají problém s přístupem k základní péči. „Optimalizované tělo“ se pak stává ukazatelem společenského statusu.

Péče o své tělo, naslouchání mu, respektování a podpora je v konečném důsledku hluboce pozitivní přístup. Pokud se však na něj díváme jako na nekonečný projekt, může to vést k popření jeho bohatství a jedinečnosti. Možná skutečný pokrok nespočívá ani tak ve výkonu, jako spíše v přijetí, rovnováze a potěšení z plného prožívání svého těla, takového, jaké je dnes.

