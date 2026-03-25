Tento běžný zvyk by mohl ovlivnit zdraví mozku

Spánek je často prezentován jako nezbytný spojenec pro naši pohodu a to je pravda. Podle některých výzkumů však příliš mnoho spánku nemusí být pro váš mozek dobrý nápad. Nedávná studie znovu rozpoutala debatu o tomto zvyku.
Více spánku neznamená vždy lépe.
Často slýcháme, že se potřebujeme „zotavit“ delším spánkem, zejména po obdobích únavy. Studie provedená Texaskou univerzitou však naznačuje, že nadměrný spánek by mohl mít na kognitivní funkce opačný účinek.
Vědci pozorovali, že spánek delší než devět hodin v noci je spojen se zhoršením duševní výkonnosti. Může být ovlivněna paměť, uvažování a schopnost zvládat složité úkoly. Tyto výsledky vás zdaleka nevedou k pocitu viny za vaši potřebu odpočinku, ale spíše vás povzbuzují k tomu, abyste za každou cenu přehodnotili rovnováhu spíše než kvantitu.
Účinky pozorované na několik mozkových kapacit
Aby vědci dospěli k těmto závěrům, analyzovali data od 1853 zdravých dospělých bez anamnézy demence nebo mrtvice. Výsledek: ti, kteří spali dlouhé hodiny, měli větší potíže v několika kognitivních oblastech. Patřila mezi ně paměť, vizuoprostorové dovednosti (například prostorové vnímání) a výkonné funkce, které jsou nezbytné pro organizaci, plánování a rozhodování.
Je zajímavé, že tyto souvislosti přetrvávají i tehdy, když vědci berou v úvahu další faktory, jako je věk nebo celkový zdravotní stav. To naznačuje, že nadměrný spánek by mohl souviset s formou zrychleného stárnutí mozku.
Tuto vazbu je třeba upřesnit ve vztahu k emočnímu stavu.
Než budeme vyvozovat ukvapené závěry, zaslouží si vaši pozornost jeden klíčový prvek: role duševního zdraví. Dlouhá doba spánku je často spojována s depresivními příznaky. A samotná deprese může ovlivnit kognitivní schopnosti a kvalitu spánku.
Vědci proto zdůrazňují, že problémem nemusí být nutně samotný spánek, ale to, co může odrážet. Nadměrné spaní může být někdy známkou emoční nerovnováhy nebo hluboké duševní únavy. V této souvislosti by se úprava délky spánku mohla stát cenným nástrojem, zejména pro osoby s poruchami nálady.
Nalezení správné rovnováhy
Takže, měli byste se obávat, pokud rádi spíte déle? Ne nutně. Odborníci obecně doporučují spát 7 až 9 hodin denně, aby podpořili kognitivní funkce. Toto rozmezí je pouze vodítkem: každé tělo má svůj vlastní rytmus a stejně důležité je, jak se cítíte.
Pokud se cítíte odpočatí, plní energie a soustředění, je to často známka toho, že váš spánek pro vás funguje dobře. Pokud však spíte dlouho, ale cítíte se unavení, chybí vám motivace nebo máte potíže s koncentrací, může to být signál, kterému stojí za to věnovat pozornost.
Spánek je především otázkou kvality.
Kromě počtu hodin hraje klíčovou roli i kvalita spánku. Pravidelný a regenerační spánek, sladěný s vaším biologickým rytmem, je mnohem prospěšnější než dlouhé, ale přerušované noci. Péče o spánek je zároveň péčí o váš mozek. To zahrnuje jednoduché návyky: pravidelný spánkový režim, klidné prostředí a omezený čas strávený večer u obrazovky. A především to vyžaduje věnovat pozornost vašemu tělu. Cennými ukazateli jsou vaše únava, hladina energie a nálada.
Stručně řečeno, spánek zůstává základním pilířem vaší pohody. Jak už to tak bývá, klíčová je rovnováha. Příliš málo spánku vás může oslabit, ale stejně tak i jeho nadbytek. Cílem není dokonalost, ale harmonie, která respektuje vaše tělo a jeho funkce.