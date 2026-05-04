Jaká je nejlepší poloha při spaní? Zde je ta, kterou odborníci nejčastěji doporučují.

Hledáte ideální polohu pro dobrý noční spánek? Vaše tělo už možná zná odpověď. Studie o spánkových návycích ukazuje, že jedna poloha zdaleka vyniká… a je to také ta, kterou specialisté doporučují nejčastěji.
Poloha na boku, vaše absolutní oblíbená na noc
Podle údajů zveřejněných v PubMed Central je spaní na boku zdaleka nejběžnější polohou. Účastníci v této poloze stráví více než polovinu noci, přibližně 54 % času. Pro srovnání, spaní na zádech tvoří něco málo přes třetinu spánku, zatímco spaní na břiše zůstává velmi neobvyklé.
Tento úspěch není náhodný. Poloha při spaní na boku je poloha, kterou vaše tělo přirozeně zaujímá pro odpočinek. Doplňuje vaši postavu, podporuje přirozené držení těla a podporuje celkové pohodlí. Postupem času se tato tendence ještě zesiluje: čím jste starší nebo čím více se vaše tělo mění, tím více máte tendenci preferovat spaní na boku.
Stabilnější spánek, než si myslíte
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se noc nepřevaluje a neotáčí. V průměru spáči mění polohu asi 1,6krát za hodinu. Tyto pohyby jsou proto poměrně časté a především velmi plynulé. Vaše tělo si jednoduše instinktivně upravuje držení těla, aniž by narušovalo kvalitu vašeho spánku. Tato mikroúpravy jsou dokonce prospěšné: pomáhají předcházet tlakovým bodům a udržovat pohodlí po celou noc.
Rozdíly v závislosti na profilech
Spánkové návyky nejsou pro každého stejné a vaše tělo má svůj vlastní způsob odpočinku.
- Například ženy se v noci obvykle hýbou méně než muži. Jejich spánek se často jeví klidnější, s menším pohybem paží, nohou nebo horní části těla.
- Věk také hraje roli. Mladší dospělí mají obecně neklidnější spánek s větším množstvím pohybu. To může souviset s aktivnějším metabolismem nebo odlišnými spánkovými cykly.
- Další zajímavé pozorování: lidé s vyšší hmotností mění svou celkovou polohu méně často, což naznačuje určitou stabilitu. Někdy však vykazují více lokalizovaných pohybů, zejména v pažích nebo zádech, pravděpodobně proto, aby se přizpůsobili pocitům nepohodlí.
Proč je důležité spát na boku
Ačkoli odborníci často doporučují spát na boku, není to jen proto, že je to běžné. Nabízí také několik výhod pro tělo. Spaní na boku může pomoci snížit spánkovou apnoe, tedy zástavy dýchání, které narušují odpočinek. Tato poloha také podporuje lepší cirkulaci vzduchu. Může také uvolnit určité napětí, zejména v dolní části zad, tím, že lépe respektuje přirozené postavení páteře.
Další výhoda: může snížit pálení žáhy, což je obzvláště příjemné po jídle nebo v případě citlivého trávení. Zkrátka je to poloha, která vaše tělo spíše podporuje, než aby ho omezovala.
I když se spaní na boku může v mnoha případech zdát ideální, neexistuje jediná dokonalá poloha při spaní. Vaše tělo je jedinečné a vaše pohodlí je jeho nejlepším ukazatelem. Někteří lidé spí velmi dobře na zádech, zatímco jiní raději během noci mění polohy. Klíčem je najít polohu, ve které se cítíte pohodlně. Váš spánek nemusí být dokonalý; stačí, aby byl přizpůsoben vám.