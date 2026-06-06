Tento osvěžující tip od tenistů by vám mohl proměnit letní dny

Léto ještě oficiálně nepřišlo a teploty už lámou rekordy. Teploměr prudce stoupá a i s pár vrstvami oblečení na sobě vás horko silně zasáhne a způsobí, že se pořádně potíte. Abyste se ochladili, pravděpodobně jste vyzkoušeli všechno: vějíř, sprej do ucha, ruční vějíř… Tenisté ale mají další slibnou techniku, jak si regulovat tělesnou teplotu mezi sériemi.
Ručník naplněný kostkami ledu
Právě teď se všechny zraky upírají na prestižní kurty Roland Garros, kde se hrají rozhodující tenisové zápasy. Zatímco finále slibuje velké sportovní výkony a některá vzrušující překvapení v žebříčku, tenisoví esa museli zdolat rallye v spalujícím horku hodném jižní polokoule. Antukové kurty nabyly podoby vyprahlých pouští.
Na tribunách diváci, všichni oblečení v bílém a lněném oblečení, horečně mávali fanouškům v naději, že vytvoří příjemný vánek. I na kurtech hráči snášeli toto neobvykle horké počasí, které narušovalo jejich výkony. Vystaveni spalujícímu slunci s UV indexem dostatečně vysokým na to, aby se na něm daly smažit kebaby a rozpouštět zmrzlina, hráli své zápasy v extrémních podmínkách.
Během krátkých přestávek nepili jen vodu přímo z mrazáku a neutírali si hlavy mikrovláknovými hadříky. Omotali si kolem ramen jakousi ruličku látky. Úleva jim byla patrná na tvářích. Tento improvizovaný polštář obsahoval zmrzlé kostky ledu. Dobré provizorní řešení, pokud doma nemáte klimatizaci a váš byt je jako konvice.
Jak lze tuto techniku reprodukovat doma?
Ačkoli je Roland Garros špičkovou sportovní událostí, která přitahuje bohaté publikum, tato chladicí technika používaná na lavičce je snadno napodobitelná s minimálními náklady. Nevyžaduje žádné výdaje. Provádí se s naprostým minimem: dostatečně dlouhým ručníkem, například ručníkem na ruce, a hrstí kostek ledu.
Metoda je jednoduchá a tvůrce obsahu @ la.vanth vám ji exkluzivně ukáže. Rozložte ručník naplocho, doprostřed dejte kostky ledu, stejně jako byste to udělali s ingrediencemi na burrito, a srolujte ho. Přidejte stužky, abyste si ledový nákrčník zajistili. Vložte ho na asi třicet minut do mrazáku a užijte si toto ledové objetí během dnů volna nebo při práci z domova. Účinná metoda, když váš domov připomíná obří saunu.
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Výhody tohoto chladicího triku
Během období intenzivního horka by člověk mohl strávit téměř celé dny procházkami chladicími uličkami supermarketů a dalších nákupních center. Ve Francii je podle oficiálních údajů 9 milionů lidí uvězněno v domech, které působí dojmem dusných a prodyšných. I když máte zavřené okenice a vstáváte v 5 hodin ráno, abyste se nadýchali čerstvého vzduchu, váš domov je jako pec. Doslova se cítíte jako rostlina ve skleníku, která pomalu kvasí ve vlastních zdech.
Tato chladicí technika, kterou lze vidět na kurtech a kterou přijali hráči jako Djoković, je skvělým nápadem pro lepší zvládání úmorného horka nadcházejících let. Je méně drastická než nechvalně známá studená sprcha, kterou lékaři ve skutečnosti nedoporučují, a umožňuje tělu jemně se vrátit k normální teplotě. Ručník funguje jako měkká „bariéra“, která zabraňuje tepelnému šoku.
Tato technika samozřejmě nenahrazuje základní doporučení během období intenzivního horka. Prioritou zůstává pravidelné pití vody, zavírání okenic v nejteplejších hodinách, větrání brzy ráno a omezení fyzické námahy.
Tento ledový nákrčník má ale tu výhodu, že je dostupný pro každého. Není třeba investovat do energeticky náročné klimatizace ani do sofistikovaných, někdy předražených zařízení. Ručník, pár kostek ledu a trocha plánování jsou vše, co potřebujete k tomu, abyste si tuto metodu, kterou používají špičkoví sportovci, doma zopakovali. Dostatek na to, abyste vyhráli každé kolo i v úmorném horku.