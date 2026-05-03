Stále potřebujete zaměstnat ruce? Co to může odhalit

Pohoda
Émilie Laurent
occuper ses mains
Photo d'illustration : Charlesdeluvio / Unsplash

Ať už je situace jakákoli, vždycky máte tu nutkavou potřebu zaplnit prázdnotu mezi prsty. Přikládáte si je k ústům, lámete s nimi nebo si je omotáváte kolem pramínku vlasů. V případech extrémní naléhavosti si můžete dokonce hrát na roztleskávačku s tužkou. Vaše ruce jsou hyperaktivní a snaží se fungovat bez rozptylování. A to nejsou neškodné tiky.

Rozptýlení rukou pro lepší soustředění

Ve škole jsme si z papírů stavěli letadla, cvakali pery po lavicích, horečně si hráli s krytkami tužek a se zipy na penálech. Někdy jsme si do sešitů kreslili náhodné čáry nebo vyplňovali prázdná místa modrým inkoustem. Naše ruce byly neustále v pohybu.

V dospělosti tyto mimovolní pohyby rukou nadále tančí a vrtí se po těle. Důkazem toho je vzestup antistresových míčků, sad na výrobu slizu pro kutily, fidget spinnerů a špičatých kroužků. Někdy si na schůzce zmačkáme límec halenky, bezcílně si čmáráme na lepící papírek nebo se vrháme na řetízek náhrdelníku jako kočka na klubko příze. Tato mimovolní gesta rukou, často považovaná za známku nudy nebo snění, ve skutečnosti pomáhají soustředit naše myšlenky a zlepšit duševní jasnost.

„Když se hýbeme a věnujeme se aktivitám, měníme neurochemii našeho mozku stejným způsobem, jako ji může změnit lék,“ vysvětluje pro CBS News Kelly Lambertová, neurovědkyně z Richmondské univerzity. Jinými slovy, živé ruce vyvolávají dojem kontroly.

Zaměstnávejte ruce, abyste uklidnili svou mysl

Už v 19. století lékaři předepisovali pletení ženám trpícím úzkostí. Tato odvěká činnost mimochodem stále přetrvává v dlaních obvykle obsazených chytrými telefony . „Může se to zdát zjednodušené, ale je důležité vědět, že opakující se pohyby zvyšují produkci určitých neurotransmiterů. A pokud něčeho dosáhnete, například čepice nebo šály, máte pocit uspokojení,“ vysvětluje specialistka.

Není náhoda, že se všichni věnují zahradničení , odvíjení klubek příze, navštěvují kurzy keramiky a sledují výtvarné kurzy. V době sedavých zaměstnání, kdy se ruce jen pohybují sem a tam po klávesnici, se vracejí kreativní aktivity, které s prsty zacházejí jako s nástroji. „Pokud něco tvoříte, malujete, vaříte, skládáte předměty a používáte obě ruce kreativnějším způsobem, bude to pro mozek stimulující,“ vysvětluje vědkyně.

Manuální činnosti: nejvýraznější příklady

Aby k tomuto závěru dospěla výzkumnice, pozorovala stejné chování u hlodavců. Zvířata, která musela kopat, a proto k hledání potravy používala tlapky, vykazovala lepší známky duševního zdraví než ti, které nazývá „privilegovaní krysy“, kteří byli od tohoto úkolu osvobozeni. „Když jsme tedy vzali zvíře dokonale sladěné s jeho prostředím a jednoduše mu dali odměnu, aniž by muselo vynaložit jakékoli úsilí, hladina jeho stresového hormonu prudce vzrostla – ztratilo všechny své výhody,“ vysvětluje. Tuto situaci lze snadno přenést i na lidi.

Ať už utíráte kus nábytku při práci, snažíte se napodobit vzor nalezený na internetu pomocí jehly nebo vyplňujete mezery v omalovánce podle čísel, konečný výsledek je vždy stejný. Tyto činnosti, ať už vyvrcholí ručně vyrobeným výtvorem, nebo slouží čistě k meditaci, uklidňují mysl. Vaše ruka tak neslouží jen k ťukání do telefonu. Pokud ji používáte moudře, může naplnit vaši touhu po vnitřním klidu.

Až se vám příště budou prsty bez zjevného důvodu vrtět, vzpomeňte si na toto vysvětlení. Toto gesto, zdaleka ne bezúčelné, je přirozeným způsobem, jak pečovat o svůj mozek a pohodu. Není to nedostatek pozornosti; je to ochranný mechanismus, nepochopená meditační technika.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Menopauza: Tyto 3 překvapivé tipy vám mohou pomoci s nadýmáním

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Menopauza: Tyto 3 překvapivé tipy vám mohou pomoci s nadýmáním

Během menopauzy se břicho může někdy zdát nafouklé, těžší nebo citlivější než dříve. Tyto změny jsou běžné a...

Cviky na břicho pro ženy: 6 cviků pro zpevnění svalů bez vybavení doma

Posilování břišních svalů doma, bez jakéhokoli vybavení, je mnohem prospěšnější, než si myslíte. Cvičení o délce pouhých 15...

Záškuby očních víček: ve většině případů nezhoubný příznak

Začne vám náhle samo od sebe cukat víčko? Toto malé, mimovolní chvění může být překvapivé, někdy otravné nebo...

Cvičení nohou doma: kompletní průvodce silovým tréninkem pro ženy

Posilování nohou doma není pomíjivý trend. Je to konkrétní, dostupný a pozoruhodně účinný způsob, jak zlepšit držení těla,...

Hrbolky na bradavkách: je to normální, nebo bych se měla poradit s lékařem?

Někdy se kolem bradavek objeví malé hrbolky, které vyvolávají určité obavy. Možná je to tření o podprsenku nebo...

Proč je opětovné spojení s dětskými koníčky dobré pro mozek

Během dětství se věnujeme nespočtu aktivit, některé jsou spíše rekreační než jiné. Lámeme rekordy ve švihadle, vybarvujeme si...